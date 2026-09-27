Cayó una fuerte granizada en varias localidades del norte bonaerense

Una fuerte tormenta con caída de granizo en numerosos partidos del norte bonaerense cayó desde la madrugada y la mañana de hoy, según reportaron especialistas en clima y medios locales.

La intensidad del fenómeno encendió las alarmas en la región respecto de los pronósticos de la inminencia del fenómeno climático El Niño de característica fuerte que, para la zona central y el Litoral, puede representar lluvias por encima del promedio si llega con intensidad.

Con piedras de tamaño considerable, el granizo cayó en San Antonio de Areco, Bragado, Colón y algunas zonas de Pergamino, entre otras localidades. “Tomó la línea de la ruta 8”, explicó Sergio Grosso, de Meteosalto.

En Bragado, “el fenómeno descargó importantes acumulados de agua en cortos períodos de tiempo, acompañados por caída de piedra que afectó severamente tanto a la ciudad cabecera como a las localidades rurales”, indicó el medio Bragado Informa. Y añadió: “Los reportes más críticos provienen de Rancho Viejo, La Limpia y Máximo Fernández, donde se registraron piedras de gran tamaño”.

A su vez, el periódico Tiempo Pergamino informó que “las piedras de hielo sorprendieron por su tamaño y se acumularon en distintos sectores, mientras avanza el frente de tormenta sobre el norte bonaerense”.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido distintas alertas sobre tormentas intensas en la región, que finalmente se fueron confirmando con el correr de las horas.

En San Antonio de Areco el epicentro de la pedrada castigó al casco urbano, pero también se extendió a las zonas rurales. Según informó el sitió web 2326, el fenómeno ocurrió a partir de las 11 de la mañana. Además, usuarios de redes sociales postearon videos en los que reflejaron la intensidad de la tormenta.

Hasta las primeras horas de la tarde, se estimaron entre 20, 30 y 40 milímetros en Arrecifes, Pergamino y Colón, según informó el asesor Julio Lieutier.

Por el momento, los productores no reportaron pérdidas en los cultivos. El trigo está en pleno desarrollo y el maíz de primera recién fue sembrado, mientras comenzaron las labores para la siembra de soja. En la región núcleo, comprendida por el norte bonaerense, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe, ya se estaba reportando escasez de agua. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la primavera comenzó con “el 70% de la región núcleo entre escasez y sequía”.

El informe citó al consultor Alfredo Elorriaga, que explicó que “una mayor disponibilidad de agua llegaría durante octubre, cuando finalmente los efectos del importante calentamiento del Pacifico Ecuatorial Central comiencen a ejercer su influencia potenciadora de las precipitaciones sobre el centro del país”.

El GEA añadió que “las últimas lluvias del invierno dejaron apenas los milímetros necesarios para que el acumulado del trimestre frío alcance los valores medios en el sureste de región núcleo. Sin embargo, en el resto del área los registros quedaron por debajo de los valores históricos”.