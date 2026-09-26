El Niño: una estrategia para hacer un manejo eficiente del nitrógeno

Ante una campaña en la que podría haber lluvias abundantes, aprovechar mejor el nitrógeno será uno de los desafíos para los productores de maíz. Cuando hay excesos de agua, parte del nutriente que se aplica al suelo puede perderse antes de que el cultivo llegue a utilizarlo y eso puede terminar afectando los rindes.

En ese contexto, Bunge advirtió que, ante las perspectivas de una campaña influenciada por el fenómeno de El Niño, será importante prestar especial atención al aprovechamiento del nitrógeno. Según explicó la compañía, en escenarios con precipitaciones abundantes el desafío no pasa solamente por definir cuánto fertilizante aplicar, sino también por lograr que el nutriente permanezca disponible en el suelo durante el tiempo necesario para que pueda ser utilizado por las plantas.

El maíz es un cultivo clave

De acuerdo con la información difundida por la firma, uno de los principales riesgos se presenta cuando el nitrógeno se encuentra en forma de nitrato, ya que tiene una mayor movilidad en el suelo y las lluvias abundantes pueden arrastrarlo hacia zonas más profundas, fuera del alcance de las raíces. Este proceso se conoce como lixiviación. A su vez, cuando los suelos permanecen saturados de agua también pueden producirse pérdidas por desnitrificación.

Por eso, la recomendación es que, ante escenarios de abundantes precipitaciones, la estrategia de fertilización no se limite a definir la dosis, sino que también contemple alternativas para reducir las pérdidas y extender el período durante el cual el nutriente queda disponible para las plantas.

Una de las herramientas disponibles son los inhibidores de la nitrificación. Según explicaron, estas tecnologías ralentizan la transformación del nitrógeno amoniacal en nitrato. De esta manera, al mantener durante más tiempo una mayor proporción del nutriente en forma de amonio, se busca disminuir el riesgo de que sea arrastrado por el agua.

Dentro de estas alternativas se encuentra Armour, una tecnología para fertilizantes líquidos cuyo ingrediente activo es Pronitridine. De acuerdo con los datos difundidos, permite que el nitrógeno permanezca en forma de amonio durante un período hasta tres veces mayor que sin la utilización del inhibidor. Esta tecnología se utiliza, entre otros casos, en SolMIX Eco Power, un fertilizante líquido que combina nitrógeno y azufre y que también puede incorporar zinc.

La tecnología fue evaluada en una red de 15 ensayos en maíz durante tres campañas consecutivas. Según los resultados informados, aun en campañas con lluvias moderadas, la incorporación del inhibidor generó incrementos de rendimiento de entre 300 y 600 kilos por hectárea respecto del fertilizante convencional utilizado como comparación.

Matías Saks, gerente de Desarrollo, señaló que en esas experiencias también se observaron mejoras en el aprovechamiento del nutriente. “La mejora en la eficiencia del uso de nitrógeno fue muy importante, entre un 14 y un 70% para las dosis habituales”, afirmó.

El especialista consideró que estas herramientas pueden adquirir mayor importancia cuando aumenta el riesgo de excesos de agua. “Dados los precios del maíz y el fertilizante, en un contexto de excesos hídricos es muy razonable utilizar este tipo de tecnologías”, agregó.

Según explicó, el objetivo es lograr que una mayor proporción del nitrógeno aplicado pueda ser aprovechada por el cultivo y reducir las pérdidas que pueden producirse ante lluvias abundantes. En ese sentido, planteó que la permanencia y disponibilidad del nutriente son aspectos que deberían tenerse en cuenta dentro de la estrategia de fertilización.

“En campañas atravesadas por una mayor incertidumbre climática, optimizar estos procesos es una herramienta fundamental para mejorar el aprovechamiento del nitrógeno y reducir las pérdidas producidas por lluvias excesivas”, concluyó Saks.