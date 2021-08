Cepo a la carne: en Carbap dicen que el Gobierno “juega con la sensibilidad” del campo

Mientras la Mesa de Enlace puso en marcha una ronda de encuentros con mandatarios provinciales para conseguir su apoyo y lograr una apertura sin restricciones de las ventas de carne al exterior, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) está organizando para la segunda quincena de agosto una convocatoria para un Consejo Directivo abierto en donde esperan debatir la problemática del trigo y de la cadena cárnica.

Aunque restan las autorizaciones municipales, en principio la asamblea se realizará en la Sociedad Rural de Olavarría. Otros lugares alternativos que maneja la entidad son Azul o Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, por ser equidistantes del resto de las regiones.

En el encuentro, los organizadores esperan recibir tanto a directivos de las sociedades rurales como también a productores agropecuarios bonaerenses y de la provincia de La Pampa. En el debate abierto, Carbap aspira a tratar en profundidad los problemas del sector y que sean los mismos presentes quienes cuenten, en primera persona, las necesidades y dificultades que atraviesan.

“Buscamos seguir marcando la agenda, levantando la voz y los reclamos del sector agropecuario. Pretendemos avanzar en cuáles serán las medidas y las acciones por seguir”, dijo a LA NACION, Horacio Salaverri, presidente de Carbap.

En este sentido, la propuesta es hacer participar a gente del sector para estudiar las alternativas posibles si “se modifican las reglas de juego, como ser medidas intervencionistas o un aumento en las retenciones” en trigo.

“Si bien en la práctica no hay intervención por parte del Estado, en la actualidad en el trigo literalmente no hay exportación”, remarcó.

En cuanto a las restricciones a la exportación de carne vacuna por parte del Gobierno y que lleva un mes y medio, indicó que sigue siendo un tema vigente que preocupa a los ganaderos. Hoy por la mañana, en declaraciones radiales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió una flexibilización de la medida si se estabilizan los precios de la carne al público: “Iremos liberando cupos de exportación en la medida en que veamos que sigue la estabilidad (de precios) en el mercado interno”, dijo.

Para Salaverri, se debe continuar con el reclamo genuino. “Es una mala decisión la que tomaron y no nos vamos a cansar de repetirlo. Para colmo ahora juegan con la sensibilidad del sector que no ayuda en absolutamente nada. Hace casi un mes vienen generando falsas expectativas y no hay anuncio concreto. Solo quedó una versión y no se sabe si tienen en realidad una medida estudiada y plasmada”, afirmó.

En este contexto, dijo que el Gobierno, en un momento sensible que vive el país, debe ser consistente cuando habla de economía. “Cuando uno habla de números debe ser preciso. No pueden tirar que el precio de la carne vacuna bajó levemente, sin ninguna estadística real. Dispusieron una medida que no funcionó y ahora no saben cómo salir de esto. Están atrapados en algo que no fue estudiado ni consultado con la cadena cárnica”, remarcó.

“No se logró que baje el precio de la carne vacuna en góndola y por el contrario, perjudicaron a miles de productores y a trabajadores de la industria cárnica, no ingresaron divisas al país y destrozaron los mercados, donde hoy no se sabe cuánto vale una categoría de hacienda. Queremos convocar a los distintos actores de la cadena cárnica como consignatarios, empresarios y trabajadores de la industria para juntos buscar una solución posible”, agregó.

Por último, Salaverri afirmó que en el futuro mediato se pretende organizar una nueva movilización, donde estén presentes todos los sectores sociales afectados por las decisiones del Gobierno.