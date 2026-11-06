Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas hoy, viernes, con un ingreso de 4792 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 22.143 animales, un 63,86% superior a los 13.513 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva, los operadores de compra buscaron los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 1,89%, al pasar de 3685,347 a 3615,421 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 6,04%, tras variar de 3945,861 a 4184,366 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 2,68% en el General y ganaron un 4,34% en el Novillo frente a los 3714,877 y a los 4010,328 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 325 cabezas, representaron el 6,80% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 443 kg; $4500 con 445 kg, y $4300 con 467 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 530 kg; $3200 por varios lotes de 440 a 755 kg, y $3070 con 463 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 por 6 lotes de 330 a 372 kg; $4760 con 404 kg, y $4700 por 8 lotes de 342 a 398 kg, y en vaquillonas, $5000 con 281, 289 y con 291 kg; $4370 con 361 kg, y $4320 con 403 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3615,421, mientras que el peso promedio general resultó de 430 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4184,366 con un promedio semanal de $4169,338. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4184,369 y el promedio semanal de $4169,351. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4230,476. Detalle de venta: 325 novillos; 1271 novillitos; 1472 vaquillonas; 1526 vacas; 277 conservas, y 186 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (97) Escobar de Campomar n. 24, 467 kg a $4400; 17, 446 a 4500; Cereseto e Hijos vq. 12, 385 a 3500; 30, 358 a 3600. Aguirre Urreta Jorge SA: (61) Acevedo Arturo Tomas v 14, 464 a 2400,000; v 13, 496 a 2600,000; v 13, 506 a 2700,000; El Trebol De Bolívar vq. 14, 294 a 3900.Blanco Daniel y Cía. SA: (339) Aldabe nt. 31, 391 a 4700; Fratesi Finos vq. 85, 281 a 5000; Marchegiani nt. 15, 420 a 4500; Pezzola vq. 16, 398 a 3800; 15, 293 a 4300; Piermattei nt. 39, 411 a 4600; Poulsen nt. 14, 398 a 4700; 14, 364 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (45) El Mate de Ameghino vq. 16, 360 a 4400; 14, 317 a 4600.Casa Massola SA: (42) Puesto Margarita nt. 30, 370 a 4700. Casa Usandizaga SA: (130) Aotearoa v. 12, 434 a 2600; Ghiglione vq. 20, 290 a 4100. Colombo y Colombo SA: (56) Rincón de la Laguna vq. 36, 338 a 4500. Colombo y Magliano SA: (285) Conexpor vq. 35, 251 a 4600; El Progreso de Rawson nt. 15, 344 a 4700; 20, 344 a 4800; vq. 20, 289 a 4800; Escobar de Campomar n. 13, 485 a 4200; 13, 449 a 4400; 15, 438 a 4500; Massey 313 vq. 13, 387 a 4000. Consignataria Blanes SRL: (44) Borre vq. 19, 347 a 3800; 25, 320 a 4000. Consignataria Melicurá SA: (78) La Lonja de Teodelina vq. 13, 322 a 4400. Crespo y Rodríguez SA: (143) Arancet nt. 26, 383 a 4700; 18, 341 a 4800; Drabble vq. 44, 442 a 3000; Suc. Zanelli vq. 17, 406 a 4100; 17, 361 a 4500.Dotras, Ganly SRL: (101) Chevallier Boutell v. 12, 448 a 2100; Est. La Dorita v. 48, 694 a 2000; Est. La Dorita v. 25, 700 a 2000; Palacio nt. 14, 385 a 3800. Ferias Agroazul SA: (83) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan vq. 47, 316 a 4400.Ganadera Salliqueló SA: (57) Tornes Hermanos n. 22, 515 a 4000. Gananor Pujol SA: (49) Gaddi vq. 25, 426 a 2200. Goenaga Biaus SRL: (72) Vibeke nt. 24, 371 a 4200. Gogorza y Cía. SRL: (143) Est. San Martín de Filomena nt. 44, 395 a 3900; La Zulema vq. 15, 352 a 4000; 12, 317 a 4300; Doartero nt. 14, 429 a 3500; Peiretti nt. 21, 390 a 3600.Harrington y Lafuente SA: (144) Grondona vq. 13, 440 a 4000; Itu Hnos. v. 16, 542 a 2500; Kawil Sq nt. 31, 365 a 4800. Irey Izcurdia y Cía. SA: (99) Agrop. Lázaro nt. 16, 438 a 4200; Olite vq. 18, 314 a 2300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (38) Beheran Sarciat n. 38, 473 a 4400.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (87) San Pedro Villegas nt. 12, 346 a 3500; v. 22, 434 a 2500.Madelan SA: (385) Campo Las Casuarinas v. 16, 505 a 3200; Cumeco v. 30, 545 a 3200; vq. 12, 406 a 3600; Di Vita Llavallol v. 16, 513 a 2750; Echemina v. 16, 446 a 2600; vq. 13, 322 a 4050; Estable. Agrop. Don Carlos nt. 17, 376 a 4700; vq. 15, 375 a 4300; Font de Bazterrica nt. 35, 408 a 4000; Harriott nt. 12, 425 a 4400; vq. 14, 386 a 3900; Mabren v. 29, 496 a 2800; Mirasol Grande v. 15, 505 a 2980. Martín G. Lalor SA: (403) Comp. de Tierras Tecka nt. 71, 358 a 4700; vq. 23, 290 a 5000; Ganados Don Raulio vq. 51, 350 a 4500; 14, 325 a 4700; 29, 310 a 4900; Otamendi n. 13, 443 a 4600; Udale nt. 12, 418 a 4100; 32, 399 a 4220; 41, 335 a 4500; vq. 18, 322 a 4700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (191) Campo Cuatro nt. 12, 404 a 4760; 12, 372 a 4800; La Argentina Agrop. n. 13, 460 a 4400;Agrop. La Rastra vq. 13, 338 a 4500; 15, 314 a 4650; 18, 275 a 4900. Monasterio Tattersall SA: (512) Agrop. La Criolla vq. 21, 333 a 4350; 27, 354 a 4400; 23, 325 a 4500; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 31, 419 a 4000; 14, 376 a 4200; Cien Olmos nt. 42, 456 a 4400; Doña Inés nt. 43, 352 a 4300; El Llorón nt. 17, 341 a 4200; 38, 315 a 4300; Ercom nt. 12, 358 a 4500; Los Ángeles vq. 13, 311 a 4250; 16, 361 a 4370; 12, 322 a 4700; Teresa Josefina v. 14, 473 a 2600; 25, 497 a 2700; Troya v. 15, 567 a 2600. Nieva H. y Asociados SRL: (40) Coop. Agr. Ganad. Ltda. de Puán vq. 16, 332 a 3600.Pedro Genta y Cía. SA: (192) Hernández nt. 38, 419 a 4250; Juliver v. 25, 496 a 3200; Lafuente vq. 12, 348 a 4300; Maquirriain nt. 14, 392 a 4350; Nelson v. 13, 507 a 3200; vq. 13, 407 a 3300; Sendia vq. 26, 333 a 2600.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (119) Araujo v. 12, 533 a 3100; Cabaña Don Romeo tr. 15, 795 a 3600; Marjor v. 14, 531 a 3200; Retamal vq. 32, 355 a 4300. Santamarina e Hijos SA: (46) Hijos de Barreto v. 17, 600 a 2900.Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (25); Campos y Ganados SA (3); Consignataria Nieva y Cía. SA (28); Gahan y Cía. SA (7); Wallace Hermanos SA (13).