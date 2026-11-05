“Quieren volver a la 125″: estalló un fuerte conflicto entre CRA y la Sociedad Rural Argentina, dos de las más importantes entidades del campo

Una fuerte tensión quedó expuesta hoy entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) en torno de una controversia por Visec, una plataforma de trazabilidad creada bajo el impulso de los exportadores y organizaciones del sector para cumplir con el reglamento europeo de antideforestación que entrará en vigor en enero próximo. Es una medida que no permitirá el ingreso de carne y soja, entre otros productos, que provengan de regiones deforestadas en todo el mundo después del 31 de diciembre de 2020. Visec no es la única plataforma de trazabilidad, pero es a la que los exportadores le dieron un fuerte envión.

Los campos que quieran vender su producción para la Unión Europea deben estar en alguna plataforma de trazabilidad. Los productores deben dar su conformidad a instancias de los operadores. No es obligatoria la participación. En los últimos días CRA, alertó que se estaban aplicando descuentos del 10% en el valor de la hacienda a los productores cuyos campos no están en el sistema de trazabilidad. Según trascendió, hoy hay un fuerte ritmo de inscripciones y se generó un cuello de botella en la platafoma.

En este contexto, esta mañana, en una entrevista en Canal Rural, Andrés Costamagna, director General de la SRA y referente de la Comisión de Sostenibilidad, cargó contra CRA, a quien acusó de “desinformar” y “comunicar erróneamente”. También apuntó: “Quieren volver a la 125″. En 2008, las retenciones móviles que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner a través de la resolución 125 del Ministerio de Economía, en ese momento a cargo de Martín Lousteau, desató un conflicto de cuatro meses con el campo. La llamada 125 marcó esa época.

En la entrevista, Costamagna pidió que los productores “estén tranquilos” y afirmó que la situación actual “se va a ir resolviendo”. Agregó: “Estamos con una fuerte congestión”. En este contexto, señaló que “la única entidad que se está ocupando de resolver tema por tema” es la Rural. Añadió que Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA) también ayudaron.

Andrés Costamagna | Director de la Sociedad Rural Argentina

Luego remarcó: “Confederaciones Rurales Argentinas tiende a desinformar, a comunicar erróneamente y a poner a los productores con énfasis en estar enojados, lo cual es entendible, pero generar empatía a partir de un tema que es una imposición, es la añoranza de la 125″.

Agregó: “Quieren volver a la 125. Quieren volver al 2008 para discutir y demás. Es cierto, es una imposición de la Unión Europea, una barrera arancelaria, etcétera, etcétera. Es cierto que CRA siempre tuvo la posición del negacionismo extremo”.

Según Costamagna, nunca Estados Unidos ni China se opusieron a la disposición 1115, que tiene que ver con el reglamento antideforestación, y en ese marco “Sudamérica no tuvo fuerza de negociación y la Cancillería Argentina trabajó mucho y no se logró demasiado”.

La norma antideforestación entra en vigor en enero próximo EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

En mayo de 2025, la Unión Europea calificó a la Argentina como de riesgo estándar en deforestación, algo que el país rechazó para que se catalogara como bajo. “Nos organizamos en la mesa multisectorial, ahí CRA sí participó”, reconoció Costamagna. El directivo luego remarcó que hoy “hay que darle solución a los productores” y reconoció que la plataforma “está colapsada”.

“Se pensó para 500 productores por día, se sostuvo hasta 2000 productores por día. Cuando van 8000, 12.000, 10.000 productores por día que quieren entrar, no funciona, claramente”, indicó. “Si todos los productores quieren venir todos juntos, tenemos dificultad”, agregó.

La respuesta de CRA

Tras las críticas de Costamagna, desde CRA se conoció una dura carta que la entidad le dirigió al presidente de la Rural, Nicolás Pino. La firmaron Carlos Castagnani, presidente de CRA, y Adrián Luna Vazquez, secretario. “Formuló expresiones que consideramos agraviantes, descalificatorias y carentes del respeto que debe primar en el vínculo entre instituciones que comparten la representación gremial del sector agropecuario”, subrayó CRA respecto de Costamagna.

“En particular, nos preocupan las afirmaciones mediante las cuales atribuyó a CRA una supuesta conducta de ‘desinformar’, ‘comunicar erróneamente’ y adoptar una posición de ‘negacionismo extremo’, así como las consideraciones posteriores respecto de la ‘irresponsabilidad de sus dirigentes’, retroceder a la 125″, agregó la entidad que preside Castagnani.

“No se trata de una diferencia de criterios, perfectamente legítima y hasta necesaria en el ámbito de la representación gremial, sino de descalificaciones públicas hacia una entidad y sus autoridades que no solo ofenden y no contribuyen al diálogo ni al trabajo conjunto que el sector requiere”, continuó.

Carlos Castagnani, presidente de CRA Fabián Malavolta

En este marco, CRA le solicitó al presidente de la SRA que “informe expresamente si tales manifestaciones responden a la posición institucional de la Sociedad Rural Argentina o si, por el contrario, constituyen apreciaciones personales de su Director, que no representan ni comprometen el pensamiento de esa entidad, para con CRA”.

“En caso de que la SRA no comparta ni avale esas expresiones, entendemos que corresponde que así lo haga saber públicamente y que requiera al mencionado Director la correspondiente rectificación, en los mismos términos y por los medios en que fueron formuladas”, añadió.

Hasta el momento, la Rural no se pronunció tras la carta de Confederaciones Rurales Argentinas.