Cóctel bajista: la soja cayó a su menor precio en casi tres meses en el mercado internacional y hay alerta por el impacto en el país

La soja volvió a caer en la Bolsa de Chicago y alcanzó su precio más bajo desde el 14 de agosto pasado, hace casi tres meses. La posición noviembre de 2026 bajó US$3,58 por tonelada y quedó en US$438,44. La caída se suma a una serie de jornadas negativas para el cultivo, que terminó con pérdidas en 17 de las últimas 21 ruedas y solo logró subir en cuatro. Según explicaron especialistas, detrás de esta baja están principalmente la buena cosecha de la oleaginosa en los Estados Unidos, donde los rendimientos vienen siendo muy buenos, y las perspectivas de una gran producción en Sudamérica. Este escenario también preocupa a los productores argentinos, que ven cómo los precios bajan mientras buena parte de sus costos se mantienen.

Nehuén López, analista de mercados agrícolas de Grassi SA, explicó que uno de los principales motivos de la caída es la buena campaña que está teniendo Estados Unidos. La cosecha ya se completó en el 88% de la superficie prevista, un avance similar al promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, los resultados que se están viendo en los campos son muy buenos, por lo que no se descarta que el país termine produciendo incluso más soja de la que se esperaba. Si eso ocurre, habría más mercadería disponible y los precios podrían seguir bajando. En ese sentido, López señaló que los relevamientos realizados en los campos estadounidenses “sugieren muy buenos rendimientos, por lo que no habría que descartar alguna suba adicional en los niveles de producción que debilitaría en parte los precios”.

La buena cosecha de soja en Estados Unidos es uno de los principales factores que presionan sobre los precios internacionales Fotokostic - Shutterstock

Aunque la soja volvió a valores que no se veían desde mediados de agosto, el analista recordó que todavía se encuentra por encima de los US$415 por tonelada que llegó a cotizar en junio y de los US$390 de enero. Esto significa que, pese a las bajas de las últimas semanas, todavía podría seguir perdiendo valor.

A esto se suma que la industria aceitera estadounidense está procesando menos soja. En septiembre se molieron 5,41 millones de toneladas, por debajo de los 5,46 millones que esperaba el mercado y de los 5,70 millones de agosto. Según López, los márgenes de las empresas que procesan el grano se redujeron respecto del primer semestre del año, aunque todavía se mantienen por encima del promedio.

Otro factor que podría generar nuevas bajas es el comportamiento de los fondos de inversión que operan en Chicago. El especialista explicó que estos operadores mantienen posiciones netas compradas en soja, por lo que una eventual venta de esos contratos podría sumar presión sobre las cotizaciones.

Las perspectivas para Sudamérica tampoco ayudan a una recuperación de los precios. Para la próxima campaña, en la Argentina se proyecta una producción de unos 53 millones de toneladas de soja, mientras que Brasil podría alcanzar al menos 180 millones. Además, según López, en el mercado argentino todavía quedarían entre 15 y 17 millones de toneladas pendientes de comercialización. De todas maneras, el clima será clave para saber si finalmente se alcanzan esos volúmenes.

Luciano Bilbao, de Gestor Max, coincidió en que la buena cosecha de Estados Unidos es uno de los principales motivos de la caída de los precios y agregó que las perspectivas de producción en Sudamérica, especialmente en Brasil, también influyen en el mercado internacional. Según explicó, “el ingreso de mercadería al circuito comercial incrementa la disponibilidad de granos y condiciona las cotizaciones”.

La situación preocupa a los productores argentinos, que deben revisar sus números frente a un escenario de menores ingresos si se registrara un correlato en el nivel local pronunciado. En ese sentido, Bilbao advirtió que “una reducción del precio esperado afecta directamente el ingreso bruto por hectárea, mientras que buena parte de los costos productivos ya se encuentra definida o comprometida”.

La situación preocupa a los productores argentinos, que deben revisar sus números frente a un escenario de menores ingresos si se registrara un correlato en el nivel local pronunciado

Tomó como ejemplo un lote de soja de primera en el sudeste bonaerense, con un rendimiento esperado de 24 quintales por hectárea. En ese caso, una caída de US$20 por tonelada representa US$48 menos de ingreso bruto por hectárea. En el maíz, con un rendimiento de 80 quintales, la misma reducción del precio significa US$160 menos por hectárea.

En este contexto, Bilbao advirtió sobre el riesgo de que los productores sigan calculando sus negocios con valores que ya quedaron atrás. “El mayor riesgo no está exclusivamente en la baja de los granos, sino en continuar evaluando los negocios con precios que ya no reflejan las condiciones actuales del mercado”, señaló.

De cara a los próximos meses, consideró importante seguir la demanda internacional, las perspectivas de producción sudamericana y los precios locales. “Producir más no necesariamente significa ganar más”, afirmó. Y agregó que, en un escenario de precios más bajos, la rentabilidad dependerá cada vez más de cómo se venda la producción, del control de los costos y de la capacidad de anticiparse a los cambios del mercado.