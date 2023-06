“Combatir la clandestinidad”: el Senasa busca controlar el tránsito de los camiones con animales

escuchar

A partir del 21 del actual, habrá que cumplir con el registro de los dominios de los transportes que realizarán el traslado de animales con destino a frigoríficos que vayan tanto al consumo interno como la exportación. En esta primera etapa la medida será informativa, de conocimiento, mientras que desde el 24 del mes próximo pasará a ser obligatoria, comenzando con la exportación. Luego se sumarán nuevos destinos.

Así se lo anticipó el Senasa a la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado la semana pasada a través de una comunicación. En una oficina del organismo indicaron a LA NACION que la decisión se debe a que se encontraron con que, si bien un 60% del transporte cumplía con los requisitos, 40% no registraban habilitaciones y muchas veces “desconocen si cumplen con los requerimientos de bienestar animal”.

Desde el organismo aclararon que están desarrollando una herramienta para corroborar el estado habilitante del servicio y, de esta forma, intentarán “combatir la clandestinidad”. La medida está dirigida a los autogestores que tramiten la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) mediante el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). La decisión incluye los traslados de bovinos, bubalinos, equinos, aves comerciales, porcinos, ovinos y caprinos que vayan a remates ferias, invernada o reproducción.

En una comunicación de la que recién se enteraron algunos consignatarios este lunes, se mencionó que una vez consignado el o los dominios del transporte, el sistema informará al autogestor el estado de habilitación del transporte ante el Senasa, según detalle: Habilitación vigente, habilitación vencida, no registra habilitación.

Desde el organismo mencionaron que “lo que se advierte es otro control sobre los ganaderos, seguramente para combatir la clandestinidad del comercio”. Pero también que la intención es “regular el sistema de transporte”.

En este caso dijeron que podría estar relacionado “el bienestar animal”. En el sector indicaron que “no estaban en tema”, pero que “están acostumbrados a hacerlo en cereales, con la emisión de la carta de porte”.

Desde el organismo dijeron que un 60% lo hace con transportes habilitados Senasa

En tanto, en el Senasa explicaron que el registro de habilitación cualquiera sea su estado (vigente o vencido) permitirá, en esta primera etapa, continuar con la emisión del DT-e hasta concretar la carga y traslado de la hacienda. Además, aquellos transportes cuyos dominios no se encuentren registrados en la base de datos del Sistema de habilitación de transportes, no podrán ser incluidos en la emisión del DT-e.

Según mencionaron, al momento de la emisión del DT-e se consignará un aviso de la fecha de inicio de vigencia de la segunda etapa (24 julio 2023), en la cual resultará obligatorio el requisito de consignar el o los dominios del transporte y su condición de habilitación vigente.

Medida obligatoria

A partir del 24 de julio 2023 al momento de emitirse el DT-e por autogestión será obligatorio el registro del o los dominios del transporte que realizarán el traslado de los bovinos, equinos, aves comerciales, porcinos, ovinos y caprinos, con destino a frigoríficos (consumo interno y exportación), remates ferias, invernada y/o reproducción, con las siguientes restricciones: la necesidad de un dominio obligatorio y con estado habilitante vigente para animales destinados a frigoríficos habilitados para exportación a la Unión Europea de bovinos, bubalinos, aves, ovinos y equinos.

Carlos Colombo, un consignatario de hacienda explicó que esto rige a partir del 21 del actual para la primera etapa. “Creería que no habría ningún problema si se comunica bien. Veremos cómo afecta. Son notificaciones que se van a hacer, como en su momento hubo reparaciones y arreglos en las diferentes sociedades rurales. De hecho, cuando se cumplió la fecha se suspendieron varias ferias que no habían cumplido con los requerimientos. Estos son requerimientos para sacar los DT-e con más información, más datos, de los transportistas. No debería afectar ni haber problema”, dijo.

Desde la Dirección Nacional de Sanidad Animal aclararon que actualmente desarrollan “una herramienta informática que permitirá realizar la consulta del estado de habilitación del transporte”.

“Vemos que periódicamente se labran varias actas de constataciones en los puestos de frontera y barrera sanitaria, donde se hace un control más estricto de los camiones que pasan y por lo general, tienen las habilitaciones vencidas. Algunos no registran habilitación”, mencionó Gustavo Comesaña, del área de Ejecución Sanitaria y Control de Gestión del Senasa, a LA NACION.

En este primer mes, la medida va a ser informativa Senasa

El veterinario explicó que, de acuerdo a los registros de la institución, de total de los animales de las distintas especies que registran su traslado por mes, un 60% lo hace con transportes habilitados, mientras que un 40% son transportes que no registran habilitaciones y muchas veces desconocen si cumplen con los requisitos de bienestar animal. “La idea es que haya una trazabilidad, que se sepa quién en el transportista. La idea es que estén tranquilos que no va a pasar nada, vamos a hacer diversas informaciones informativas”, dijo Comesaña.

En este primer mes, la medida va a ser informativa, pero a partir del 24 de julio se va a advertir que el transporte tiene que estar, además de habilitado, vigente. “En la segunda etapa el transporte tiene que estar, además de habilitado, vigente. Esto va a ser exclusivamente para la exportación con destinos a la Unión Europea en bovino, equinos y aves”, acotó. La autogestión a esos destinos son alrededor del 10% o 15% del total de los destinos que se emiten anualmente. Es decir, progresivamente el Senasa va a ir agregando nuevos destinos, a medida que se vaya consolidando y familiarizando con la medida.

“Vamos a ir progresivamente esta instancia, nadie se va a quedar sin comercializar ningún tipo de producción en lo inmediato. No es que en la semana que viene nadie va a poder cargar. La idea es acompañar a los que hacen bien las cosas”, mencionó.

La habilitación tiene una validez de dos años si el transporte está en condiciones. Los transportistas que se acerquen por primera vez a habilitar el transporte se les otorgará una validación provisoria, donde se detallarán las mejoras que deberán hacer y se les aclarará que pueden circular por un periodo de 90 días. También se les indicarán cuáles son las readecuaciones a concretar.