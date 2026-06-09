Gremios aceiteros y exportadores siguen sin un acuerdo salarial en plena cosecha

Las negociaciones salariales entre los sindicatos aceiteros y las empresas del complejo agroexportador continúan sin avances a poco más de una semana de que venza la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Hoy las partes mantuvieron una nueva audiencia virtual, pero no hubo acuerdo y volverán a reunirse el próximo martes en forma presencial en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

La discusión se desarrolla en un momento clave para la actividad. La Argentina atraviesa la etapa de mayor ingreso de granos a las plantas industriales y terminales portuarias, impulsada por una campaña agrícola que se perfila entre las más importantes de los últimos años. Según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cosecha alcanzaría 50 millones de toneladas de soja y 68 millones de toneladas de maíz.

El contexto no es menor. El complejo oleaginoso-cerealero constituye la principal fuente de generación de divisas de la Argentina y concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales del país. En particular, el cordón industrial del Gran Rosario reúne la mayor capacidad de procesamiento de soja del mundo y desde allí sale el grueso de embarques de harina y aceite de soja, maíz y otros productos.

La negociación coincide con uno de los períodos de mayor movimiento del año en plantas y terminales portuarias, impulsado por el avance de la cosecha gruesa LA NACION

Por eso, cualquier conflicto laboral en el sector suele ser seguido de cerca tanto por el mercado como por el Gobierno, especialmente durante los meses de cosecha, cuando se concentra el mayor volumen de mercadería para industrialización y exportación. El mes pasado, a modo de ejemplo, la agroexportación ingresó divisas por US$2677 millones, una suba del 7% respecto del mes anterior. En lo que va del año las empresas del sector trajeron US$10.343 millones.

“Recién terminamos la audiencia por Zoom. No hubo respuesta, pero pasamos a una reunión presencial el día martes en la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires, donde las empresas se comprometieron a llevar una propuesta”, señaló Daniel Succi, secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo.

Según precisó el dirigente, la conciliación obligatoria finalizará el próximo 18 de junio a las 15.15.

El conflicto se remonta a fines de mayo, cuando el SOEA de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso lanzaron una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. En aquel momento, los sindicatos dijeron que las empresas habían ofrecido una actualización salarial nula para mayo y ajustes posteriores atados a la inflación. La protesta quedó suspendida luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria y convocara a las partes a negociar.

Desde el gremio sostuvieron que el incremento acordado a comienzos de año quedó desactualizado frente al avance de los precios. “Habíamos comenzado el año con un 12%, pero en abril eso se terminó de consumir porque la inflación sumó el 12,4%. Lo que estamos pidiendo es un 20%”, explicó Succi. El dirigente evitó adelantar qué ocurrirá si no se alcanza un entendimiento antes del vencimiento de la conciliación. “Nosotros lo que queremos es negociar. No amenazamos con paro”, afirmó.

La conciliación obligatoria vence el próximo 18 de junio. Sindicatos y empresas volverán a reunirse la próxima semana en busca de un acuerdo salarial Marcelo Manera - LA NACION

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), en tanto, defendieron la propuesta presentada durante las conversaciones. “Nuestra propuesta ya está sobre la mesa desde el primer día: dimos el 13,5% y la inflación aún no llegó. Una vez que la supere se irán ajustando los salarios para cerrar el año sin pérdida de poder de compra salarial, pero sin adelantar inflación”, señalaron.

La entidad agregó que ahora espera una contrapropuesta sindical que permita acercar posiciones. “Estamos esperando una propuesta sindical que salga del 20% y se acerque a lo que siempre se acordó, que es la inflación en base al Indec”, indicaron.