Tiene 900.000 kilómetros cuadrados: cómo funciona uno de los principales polos agroindustriales del mundo

Hace 20 años, las cosechas de soja y maíz de Brasil y de la Argentina eran similares. Hoy, el vecino país produce 180 millones de soja y la Argentina 50; la misma comparación da el maíz con 140 y 60 millones respectivamente. Las diferencias no son consecuencia del azar; responden a decisiones que se tomaron “tranqueras afuera” y “tranqueras adentro”, según detalla un informe de AZ-Group.

En rigor, organizado por esa consultora, miembros del CREA Roque Pérez- Saladillo y otros productores de Bragado y Santiago del Estero, hicieron un viaje al estado de Mato Grosso, Brasil, para conocer, en detalle, el funcionamiento de uno de los polos agroindustriales más dinámicos del mundo y analizar las causas del fenomenal desarrollo.

Mato Grosso, con 900.000 kilómetros cuadrados, es el tercer estado más extenso de Brasil. Está ubicado en el centro-oeste del territorio, tiene serios limitantes de suelo y está lejos de los puertos de exportación, señaló el reporte de la consultora. A pesar de ello, ha tenido un desarrollo económico y social impresionante a partir del emprendurismo de los productores y de un apoyo importante del Estado nacional. Así, hoy produce el 12% de la soja mundial y representa el 24% del PBI agropecuario brasileño liderando la producción de soja, maíz y algodón del país.

“Los productores han construido y financiado una estructura sólida de representación política -Famato- que actúa como entidad gremial, con un brazo técnico -IMEA- que genera estadísticas, análisis del mercado y proyecciones estratégicas para toda la cadena agroindustrial”, afirma Diego Curat, director de AZ-Group, uno de los participantes del viaje. Es decir, hay un fuerte nivel de organización colectiva del agro brasileño con visión de largo plazo, a partir de contribuciones voluntarias de los productores, que permiten sostener instituciones que trabajan alineadas con las necesidades reales del sector. De 520 diputados del Congreso, 204 representan a las cadenas agroindustriales.

Los productores han construido y financiado una estructura sólida de representación política -Famato- que actúa como entidad gremial, con un brazo técnico -IMEA- que genera estadísticas, análisis del mercado y proyecciones estratégicas para toda la cadena agroindustrial

Más allá de esa vigorosa organización sectorial, en Brasil el agro muestra una serie de atributos positivos. Curat enumera cuatro por lo menos en el informe de la consultora.

Escala. En Brasil muchos emprendimientos empresarios son de grandes dimensiones. “Los viajeros visitaron Bom Jesus, un modelo integrado de agricultura y ganadería que maneja 380.000 hectáreas con gran parte de superficie propia. En uno de los establecimientos del grupo conviven soja, maíz, algodón, eucaliptus, acopio y ganadería intensiva”, indica. El sistema ganadero combina recría pastoril y terminación intensiva a pasto con suplementación energética sobre animales enteros, lo que permite altas ganancias diarias. La recría pastoril tiene como base las Brachiarias y otras pasturas tropicales y se integra con la agricultura como herramienta para aumentar los rendimientos y dar estabilidad de la producción de granos, con ganancias diarias de hasta 1,8 kilos por cabeza y por día, se indica.

Alta productividad. Una escala del viaje fue en el establecimiento Novapec, de Arlindo Villela, que desarrolla un sistema de terminación intensiva de bovinos a pasto con suplementación, de altísima productividad. “Combina los beneficios del feedlot con el comportamiento natural del animal sobre pasturas; es un sistema de bajo costo relativo y de enorme productividad por hectárea”, subraya Curat. Los animales ingresan con 360-400 kilos y salen con 560-600 kilos gracias a ganancias cercanas a 1,3-1,5 kilos por día. Se logran con Panicum maximum y Brachiaria sp y suplementación equivalente al 1,5-2% del peso vivo, lo que da producciones muy superiores al promedio brasileño. En muchos campos del país vecino se hace tres cultivos por año: soja, maíz de safrinha y Brachiaria para seguir con ganadería.

Integrantes de la delegación argentina en Brasil

Agregado de valor. Otro aspecto por destacar es el crecimiento de la industrialización del maíz y de la soja a través del etanol y del biodiésel, que permite evitar costosos fletes y problemas logísticos para llegar a los puertos y centros de consumo. “La expansión del etanol de maíz es uno de los grandes motores de transformación del estado, que es el segundo productor de ese alcohol de Brasil. En 2020 se destinaba 1 millón de toneladas de maíz para producir alcohol; en 2025 se procesaron 23 millones”, destaca Curat. Esta actividad permitió generar demanda local para el maíz, estabilizó los precios y agregó valor en origen impulsando empleo, inversiones y desarrollo de subproductos para la ganadería, detalla el reporte.

Integración. En otra parada del viaje estuvieron en la empresa Nutripura, que mostró un modelo de negocios basado en la nutrición animal y la gestión integral del negocio pecuario. “Es un pool ganadero de 230.000 cabezas, que funciona como articulador entre productores, industria y mercado financiero. Negocia las compras y ventas en block, a lo que suma acompañamiento técnico y manejo financiero”, explica Curat. También planifica estrategias comerciales que incluyen el uso de puts y ventas futuras en mercados a término de ganado, que permiten administrar mejor el riesgo del negocio.

La ganadería es una potencia en el vecino país Gentileza

En agrícola Alvorada se integran acopio, comercialización de granos, provisión de insumos, fabricación de etanol, DDGS y servicios técnicos. Tienen una planta de etanol que transformó la economía de la región generando un fuerte desarrollo industrial y de infraestructura. Posee capacidad de almacenamiento cercana a dos millones de toneladas y es una de las principales plantas de alcohol de maíz de Mato Grosso. La producción industrial genera demanda local del cereal y da subproductos estratégicos para la ganadería creando un círculo de agregado de valor regional.

Compromiso social

El desarrollo agroindustrial de Mato Grosso no es a costa del ambiente, indica la consultora. “Hoy solo el 15% del territorio está destinado a agricultura, mientras que una parte significativa permanece preservada bajo distintos regímenes ambientales”, alerta Nicolás Udaquiola, director de la consultora, que también participó del viaje.

Diego Curat en la gira Gentileza

En la recorrida del último día visitaron una planta de Cargill que permitió comprender la enorme escala del sistema logístico brasileño y la vinculación con a la sociedad. Si bien la empresa hace originación, procesamiento y exportación de granos, el crecimiento del etanol volvió a aparecer como un factor transformador del mercado de maíz desplazando parte del negocio tradicional de compra de materia prima. “En la empresa destacaron el avance del uso del tren por su menor impacto en el costo de flete de los granos y explicaron que este medio de transporte modificó en gran medida la competitividad logística de Mato Grosso, que está muy alejado de los puertos de exportación. Aún así, el tren hoy abarca una proporción muy chica de todo el volumen comercializado quedando ampliamente minimizado en momentos de alta oferta estacional”, resaltó Udaquiola.

Según el reporte, “en todas las visitas realizadas aparecieron puntos en común: la planificación a largo plazo, la profesionalización de equipos, la adecuada organización interna, la integración y una fuerte inversión en estructura”.

En 2020 se destinaba 1 millón de toneladas de maíz para producir alcohol; en 2025 se procesaron 23 millones

“Un punto que resulta relevante es la capacidad del sector privado brasileño para organizarse colectivamente y desarrollar instituciones financiadas por los productores que sostienen investigación, capacitación, innovación, generación de información y defensa gremial”, agrega el experto. ‘Los productores del estado de Mato Grosso siguen pensando en expandirse, incluso en contextos complejos, como costos crecientes y apreciación del real, porque tienen una cultura de crecimiento, proyección y construcción colectiva, que son las responsables del desarrollo alcanzado. Siempre con una base de reglas claras y dando un rol relevante a las cadenas agroindustriales para que construyan sistemas sólidos con visión de futuro”, concluye.