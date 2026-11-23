SANTA FE.- Una histórica fábrica de quesos del interior santafesino cambia de dueño. La empresa impulsada en 1913 por los hermanos Esteban y Victorio De Lorenzi en la ciudad de El Trébol, departamento San Martín, 187 kilómetros al sudoeste de esta capital, y que es administrada actualmente por el grupo francés Savencia, continuará funcionando desde diciembre en manos de Lácteos La Ramada (del grupo esperancino Gonella).

La trascendencia de esta operación es que evita el cierre de la conocida planta quesera, anunciado por sus actuales dueños para el 31 de marzo de 2027. Además, con ello se garantiza la continuidad laboral de sus 54 trabajadores, confirmó la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), mediante un comunicado.

Según el gremio, la carta intención de venta se firmó el 19 del corriente y “el 24 se producirá el traspaso formal de la vendedora a la adquirente”. Por ello, Atilra destacó “el esfuerzo conjunto realizado y formulamos votos por una exitosa gestión empresarial”, según el comunicado firmado por su secretario general, Héctor “Etín” Ponce.

La Ramada

La empresa láctea de la familia Gonella, con base operativa principal en Franck y presencia en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y Córdoba, incorporará una planta con capacidad de procesar 130.000 litros de leche diarios, con foco en quesos como tybo y gouda. Todo ello, luego de adquirir en agosto de este mismo año el 100% de la marca La Lácteo y su planta en Villa del Rosario (Córdoba).

Incorporará una planta con capacidad de procesar 130.000 litros de leche diarios, con foco en quesos como tybo y gouda

En el sector se menciona que el propósito de La Ramada es acentuar el año próximo su perfil industrial volcado al consumo masivo, proyectando superar el millón de litros diarios procesados. La empresa nacida en Esperanza opera en la región tambos estabulados, es decir instalaciones con sistema intensivo de producción donde las vacas permanecen confinadas en instalaciones cubiertas o corrales diseñados para brindar confort térmico, alimento balanceado y protección climática. Cuenta con plantas de leche en polvo (inaugurada en 2013) y alimentos balanceados en Santa Fe.

Como se indicó, el traspaso de la administración y operaciones en la planta de El Trébol se concretará a partir del 1° de diciembre venidero. Este martes se firmará el traspaso de cada uno de los operarios. Según lo informado, todos los trabajadores serán incorporados por La Ramada manteniendo su categoría, su antigüedad y su remuneración, explicó el secretario general de Atilra El Trébol, Jorge Álvarez, quien también valoró el proceso y la importancia de garantizar la continuidad laboral, agradeciendo la buena predisposición de la láctea Savencia, el trabajo del Gobierno santafecino, que participó en las gestiones, y el propio trabajo del gremio en la negociación.

En el sector se menciona que el propósito de La Ramada es acentuar el año próximo su perfil industrial volcado al consumo masivo https://lacteoslaramada.com/

Los hermanos De Lorenzi iniciaron la actividad láctea y quesera en El Trébol en 1913, motorizando el crecimiento tambero de la localidad. Años después, en esa planta se originó el queso Trebolgiano, de pasta dura/grana autóctono de El Trébol, que se comercializaba en piezas de 28 a 32 kgs. En febrero de 1978, la firma fue adquirida por Sucesores de Alfredo Williner S.A., potente en el mercado lácteo con sus productos Ilolay. Los avatares de la actividad hicieron que en 2023 Williner pasara a manos del grupo Savencia Fromage & Dairy, con lo cual la planta de El Trébol quedó en manos de la firma francesa.

Este año, por diversas razones vinculadas a la actividad y el mercado llevaron a Savencia a anunciar el cierre de la quesera. Apareció el interés de la familia Gonella y se logró mantener la planta y el personal.