Las retenciones vuelven a ocupar un lugar central en la agenda judicial argentina. Esta vez, el protagonista es Aceitera General Deheza (AGD), una de las principales empresas agroindustriales del país, que obtuvo un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal por derechos de exportación abonados durante 2022. La sentencia, dictada el 5 de noviembre, declaró inconstitucional el Decreto 131/2022, mediante el cual el Poder Ejecutivo había incrementado del 31 al 33% los derechos de exportación aplicables a determinados subproductos de soja.

La diferencia puede parecer pequeña: apenas dos puntos porcentuales. Pero en una actividad que comercializa millones de toneladas y opera con valores internacionales, cada punto representa sumas significativas. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es el monto involucrado, sino el fundamento de la decisión judicial: el Gobierno no puede aumentar impuestos sin contar con una autorización legislativa suficiente.

El conflicto se originó en una operación registrada el 8 de julio de 2022. Al oficializar el permiso de embarque, la Aduana aplicó una retención del 33%, conforme al Decreto 131/2022. AGD cuestionó ese incremento porque entendía que el Poder Ejecutivo había excedido sus atribuciones constitucionales. La empresa sostuvo que la autorización legislativa que permitía modificar determinados derechos de exportación había vencido el 31 de diciembre de 2021. En primera instancia, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó su planteo y convalidó la actuación aduanera.

La Cámara, en cambio, revocó esa decisión. Los jueces consideraron que el incremento había sido establecido sin una delegación legislativa suficiente y que el artículo 755 del Código Aduanero, por sí solo, no permitía sustituir las facultades tributarias del Congreso. En consecuencia, reconocieron el derecho de la exportadora a recuperar las diferencias abonadas, con los intereses correspondientes. La decisión se limita a las operaciones discutidas en el expediente. No significa que el decreto haya quedado derogado para todos los exportadores ni que exista una devolución automática para el conjunto del sector.

El Decreto 131/2022 del Poder Ejecutivo había incrementado del 31 al 33% los derechos de exportación aplicables a determinados subproductos de soja Rodrigo Nespolo

El caso no aparece aislado. Hace pocos días, la Corte Suprema dejó firme una sentencia favorable a Louis Dreyfus Company por derechos de exportación aplicados durante 2007 y 2008, período que incluye las disposiciones vinculadas con la recordada resolución 125. Aunque las controversias corresponden a momentos históricos diferentes, existe un denominador común: la utilización de decisiones del Poder Ejecutivo para establecer o incrementar tributos sin una base legislativa considerada suficiente por los tribunales.

En el caso Louis Dreyfus, la Corte rechazó el recurso de la Aduana sin pronunciarse nuevamente sobre el fondo. En el de Aceitera General Deheza, la Cámara declaró directamente la inconstitucionalidad del incremento cuestionado. Ambas situaciones remiten a un principio que la Corte Suprema había desarrollado en el precedente Camaronera Patagónica, de 2014: los derechos de exportación son impuestos y están sujetos a las exigencias constitucionales de legalidad tributaria. Esto no significa que el Poder Ejecutivo carezca de toda posibilidad de intervenir en su determinación. Significa que necesita una delegación legislativa válida, con límites y pautas suficientemente precisos. La diferencia es fundamental. No se discute solamente cuánto puede recaudar el Estado, sino quién tiene legitimidad constitucional para decidirlo.

¿Por qué importa para los productores?

Aunque el reclamo judicial pertenece a una empresa exportadora, sus consecuencias económicas interesan a toda la cadena agroindustrial. Las retenciones forman parte de la estructura de formación de precios de los productos agrícolas. El exportador calcula su capacidad de pago considerando el valor internacional de la mercadería, los derechos de exportación y los demás costos de comercialización. Por eso, un incremento tributario puede trasladarse, total o parcialmente, a un menor precio interno.

Supongamos una exportación de subproductos de soja por un millón de dólares. Con una retención del 31%, el tributo representa 310.000 dólares. Con el 33%, asciende a 330.000 dólares. La diferencia es de 20.000 dólares por una sola operación.

Es clave que el tema impuestos pase por el Congreso Hernan Zenteno

Si ese incremento repercute sobre el precio de compra de la materia prima, parte de su costo puede terminar siendo soportado por los productores, aun cuando no sean quienes ingresan formalmente el impuesto ante la Aduana. Naturalmente, la incidencia efectiva depende de las condiciones comerciales y de mercado. No puede presumirse que todo aumento se traslada íntegramente al productor. Pero el ejemplo permite comprender por qué una discusión judicial aparentemente limitada a una exportadora tiene importancia para el conjunto del sector.

La sentencia de AGD puede resultar relevante para otras empresas que hayan realizado exportaciones alcanzadas por el Decreto 131/2022. Sin embargo, no existe un derecho automático a recuperar las sumas abonadas. Cada exportador deberá analizar sus operaciones, las normas aplicables, la documentación respaldatoria y, especialmente, los plazos legales para presentar o continuar un reclamo.

El Código Aduanero establece un régimen específico de repetición y prescripción. Por eso, el transcurso del tiempo puede convertirse en un obstáculo decisivo para quienes no hayan iniciado oportunamente las actuaciones correspondientes. También debe recordarse que la sentencia de Cámara podría ser objeto de recursos y que su situación procesal definitiva requiere seguimiento. Lo que sí resulta evidente es que la reiteración de pronunciamientos judiciales adversos a determinados incrementos de derechos de exportación vuelve a colocar el problema de la delegación legislativa en el centro del debate.

El caso Aceitera General Deheza no implica el fin de las retenciones. Tampoco anticipa necesariamente el resultado de todos los reclamos futuros. Pero deja una advertencia que merece ser escuchada. El debate no debería limitarse a cuánto debe aportar el campo al financiamiento del Estado. También debe comprender quién está constitucionalmente autorizado a establecer ese aporte y bajo qué reglas. Porque para una agroindustria que pretende competir en el mundo, la seguridad jurídica no es un privilegio: es una condición indispensable para producir, invertir y exportar.

El autor es socio de Tristán y Asociados