Cómo es la cosechadora más grande en el mundo de una marca

En Agroactiva, que se hizo recientemente en Armstrong, Santa Fe, New Holland presentó la nueva CR11. La firma señaló que se trata de “la cosechadora de doble rotor más grande desarrollada por la marca en el mundo, diseñada para ofrecer máxima productividad, automatización inteligente y eficiencia operativa en grandes superficies agrícolas”. La máquina se fabrica en Bélgica.

Según señaló, el equipo llegó al mercado “con importantes avances en capacidad de procesamiento, reducción de pérdidas y automatización en tiempo real”. Precisó que está equipada con un motor FPT Cursor 16 de 775cv, incorpora una tolva de grano de 20.000 litros, y una velocidad de descarga de 210 litros por segundo.

“Uno de los principales diferenciales de la nueva CR11 es la incorporación del sistema IntelliSense, una tecnología de automatización basada en inteligencia artificial que ajusta automáticamente los parámetros de la máquina para optimizar el rendimiento, minimizar pérdidas y mantener una elevada calidad de grano. A través de sensores y cámaras que monitorean continuamente las condiciones de trabajo, la cosechadora adapta su configuración en tiempo real según las necesidades del cultivo”, destacaron.

En tren de innovaciones, indicaron que la cosechadora también tiene el sistema IntelliCruise, que regula automáticamente la velocidad de avance de la máquina “para trabajar siempre con la máxima capacidad operativa y la mejor alimentación del material, sin necesidad de intervención manual del operador”.

El momento previo en Agroactiva a la presentación de la CR11 Gentileza

También contaron que otra innovación es el nuevo sistema TwinClean para aumentar la capacidad de limpieza y reducir pérdidas incluso en condiciones exigentes. “Además, la tecnología de Doble Rotor ofrece una trilla más suave y eficiente, con menor daño mecánico, mejor calidad de grano y excelente manejo de residuos. A su vez, el sistema garantiza una distribución uniforme del material, optimizando el desempeño del sistema de limpieza y aumentando la productividad general de la cosecha”, señalaron.

El cabezal tiene 61 pies

Según la firma, el equipo tiene “conectividad total de fábrica y compatibilidad con las plataformas digitales de la marca, permitiendo transferencia de datos, soporte remoto y gestión agronómica en tiempo real a través de FieldOps”. Agregaron que “New Holland también monitorea de manera remota y en tiempo real la maquinaria desde la Central de Inteligencia, permitiendo prevenir posibles inconvenientes, maximizando la productividad y reduciendo el tiempo de servicio”.

Megacabezal

La CR11 posee un cabezal de 61 pies Draper NH FD2 fabricado en Brasil. En este sentido, detallaron: “Los cabezales de la línea FD2 se destacan por su alta tecnología y facilidad de manejo, incluyendo un chasis articulado con sistema de flexión de tres secciones, ángulo de aproximación ajustable y velocidad de oruga regulable”.