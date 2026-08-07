Santilli se reunió con referentes del agro y hablaron de inversión, innovación y propiedad intelectual

Durante una reunión entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y representantes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Consejo Agroindustrial Argentino y el Centro de Corredores se planteó la necesidad de mejorar las condiciones para los negocios y fomentar la inversión. Fuentes que participaron del encuentro señalaron que, en ese marco, se habló de la importancia de proteger la propiedad intelectual, el reconocimiento y la protección de las innovaciones. Se puso como ejemplo un caso de una semillera nacional.

La discusión sobre las condiciones necesarias para atraer inversiones y promover la innovación volvió a aparecer en la agenda agroindustrial durante una reunión que mantuvieron con el jefe de Gabinete. Estuvieron Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales porteña; Daniel Assef, vicepresidente primero de la entidad; Jorge La Salvia, gerente del centro de Corredores; Ezequiel Galli, titular de Unidad Asesores jefatura de Gabinete; Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Marcos Hermansson, presidente del Centro de Corredores; Luis Zubizarreta, vicepresidente segundo de la Bolsa; María Marta Rebizo, protesorera de la misma entidad; Daniel Fernández, tesorero del Centro de Corredores, y Gustavo Idígoras, presidente del Consejo Agroindustrial (CAA).

De acuerdo con fuentes que participaron del encuentro, no se abordó específicamente una ley de semillas, pero sí se conversó sobre la necesidad de generar un mejor ambiente para los negocios y de establecer condiciones que permitan incentivar la inversión y la innovación. En ese contexto, según esas fuentes, apareció como ejemplo el caso de GDM, una de las principales semilleras argentinas vinculadas al desarrollo de genética vegetal.

La conversación incluyó, siempre según esas fuentes, la importancia de reconocer y proteger la propiedad intelectual como una herramienta para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías y generar incentivos para que las empresas inviertan en innovación. La ley de patentes, en particular, habría sido mencionada por el ministro durante el intercambio.

La innovación e inversión en tecnología de GDM estuvo sobre la mesa

En rigor, este planteo tiene especial relevancia para el sector de semillas, donde desde hace años existe una discusión sobre cómo compatibilizar el derecho de los productores a utilizar parte de su propia producción con los mecanismos de reconocimiento de la inversión realizada por los obtentores en el desarrollo de nuevas variedades.

Mientras algunas fuentes sostienen que el Gobierno tendría previsto avanzar con una iniciativa sobre semillas en el corto plazo, otras personas al tanto de la reunión señalaron que ese tema no fue planteado específicamente durante el encuentro y que la discusión se mantuvo en un plano más general y económico, vinculado con propiedad intelectual, inversión e innovación.

En tanto, la Bolsa de Cereales señaló en un comunicado que durante el encuentro se analizaron distintos proyectos y medidas vinculados con la competitividad de la agroindustria, entre ellos el proyecto de ley de biocombustibles, la modernización de la Marina Mercante y el Practicaje, infraestructura y logística, la extensión de los regímenes de incentivo a las inversiones RIGI/RIMI y la regularización dominial de terrenos ferroviarios.

Diego Santilli, jefe de Gabinete Hernan Zenteno - La Nacion

Las partes coincidieron en la necesidad de avanzar con una agenda legislativa clave para mejorar la competitividad agroindustrial y en extender los mecanismos de incentivo a las inversiones al sector agropecuario.

En paralelo, una fuente del Congreso consultada describió un escenario en el que el oficialismo estaría intentando avanzar sobre una agenda legislativa en ambas cámaras, aunque con mayor cautela que en otros momentos tras el fracaso del capítulo de la ley de tierras y ley de fuego. Según la misma fuente, el Gobierno habría advertido que existe poco margen para cometer errores o dar pasos en falso. Actualmente, lo que buscan es alcanzar acuerdos previos, en etapas anteriores a la llegada a comisión.

Cabe recordar que el Gobierno viene manteniendo hoy diálogos con representantes de los productores y de la industria semillera para discutir una eventual modificación de la reglamentación de la Ley de Semillas. Esas conversaciones buscan acercar posiciones sobre el esquema de propiedad intelectual y los mecanismos de reconocimiento de la inversión en tecnología y mejoramiento genético.

“Destacamos y celebramos la estabilidad macroeconómica, así como también la coincidencia de objetivos con el gobierno nacional en cuanto a promover la baja de la carga tributaria y la adopción de medidas que ayuden a la competitividad del aparato productivo y del comercio, impulsando la inserción internacional de la Argentina. Coincidencia estratégica que se da después de muchos años de políticas contrarias al desarrollo del agro”, dijo Marra.