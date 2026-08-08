“Total apoyo”: otra cámara frigorífica respaldó los aportes obligatorios al Instituto de la Carne y criticó un plan del Gobierno

La Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (Cicer) expresó su apoyo al actual esquema de aportes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva). Es la séptima entidad del sector en pronunciarse de ese modo luego de que lo hicieran el Consorcio ABC, Fifra, Unica, Ciccra, AFIC y Cafrisa. Vale recordar que desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, se impulsa la idea de que los pagos de productores y la industria al Ipcva dejen de ser obligatorios y se conviertan en voluntarios.

“Cicer, Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos con sede en dicha provincia, es una entidad que nuclea entre sus asociados a la mayoría de las industrias cárnicas de la provincia, en especial a la industria frigorífica faenadora de la especie bovina en lo que respecta a los mercados internos como los de exportación, y manifiesta su total apoyo al funcionamiento y financiación dispuestos en la ley 25.507 creadora del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva)”, señaló la entidad en un documento firmado por Ramón Sangoy, secretario, y Emilio Reula, presidente.

Indicó que la industria frigorífica “respalda su apoyo a esta ley, ya que la misma es creada por iniciativa privada y en forma conjunta entre la producción ganadera y la industria frigorífica, ante la visión de la necesidad de poder contar con planes de fortalecimiento y crecimiento de la cadena de ganados y carnes”. Agregó que el Ipcva colabora con organismos como el Senasa y la Secretaría de Agricultura “en el desarrollo de actividades que hacen al crecimiento del sector de ganados y carnes bovinas”.

Cicer se refirió a la apertura de mercados Ipcva

Añadió: “Es importante destacar que, gracias al Ipcva, las industrias faenadoras de bovinos, que tuvieron como objetivo desarrollarse en los mercados de exportación, lo pudieron lograr con el apoyo de este Instituto”.

Defensa

En el documento, la cámara de Entre Ríos destacó “los beneficios que se generaron para el sector ganadero con la apertura y mantenimiento de mercados que antes no se tenían acceso, como China, que permitió una renovación de los planteles”.

La entidad se pronunció en contra de cambios en el financiamiento al Ipcva Ipcva

Luego apuntó sobre la iniciativa del Gobierno: “Solicitamos por intermedio de la presente, que se apele al sentido común de parte del gobierno nacional, que por algún comentario sin sustento propone cambios en la forma de financiación del instituto; dejando que el mismo resuelva entre los integrantes las formas y los objetivos, tal como fue planteado en su origen, para que se pueda continuar consolidando el desarrollo de la ganadería bovina y su industria, máxime en estos momentos que los mercados internacionales lo requieren”.