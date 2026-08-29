¿Cómo están los caminos rurales de tu distrito? Contanos tu testimonio

El estado de los caminos rurales volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones de los productores bonaerenses. En numerosos distritos, además de las dificultades para sacar la producción, trasladar hacienda o acceder a los establecimientos agropecuarios, crecen los cuestionamientos porque el mantenimiento de la red vial no siempre refleja el monto que los productores pagan en concepto de tasa vial, cuya recaudación debería destinarse justamente a ese fin, donde también se suman ítems que no corresponderían a la tasa propiamente dicha.

LA NACION Campo junto con LA NACION Data, en colaboración con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Facultad de Agronomía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), lanzan el proyecto “Tasas Transparentes”, una iniciativa para relevar cómo se encuentran los caminos rurales, cuánto pagan los productores por la tasa vial y cuál es el criterio que utiliza cada municipio para calcular esa tasa.

Si sos productor o utilizás caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, te invitamos a completar el formulario. LA NACION garantizará la confidencialidad de los datos personales y utilizará la información únicamente con fines periodísticos para elaborar este relevamiento sobre el estado de los caminos rurales y las tasas viales.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la provincia cuenta con una red vial rural que supera los 120.000 kilómetros, utilizada para conectar zonas productivas, pueblos, parajes y escuelas. De ese total, “casi el 90% corresponde a caminos de tierra”.

La información permitirá construir un panorama más preciso y actual sobre una problemática que impacta de manera directa en la producción agropecuaria y en la vida de las personas.