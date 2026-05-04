Cómo un cultivo al borde de la extinción pasó a ser la estrella de la que todos hablan

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) brindó una radiografía de cómo el girasol este año alcanzó un récord productivo del siglo. La cosecha del cultivo esta campaña fue estimada en 6,6 millones de toneladas, mientras la Secretaría de Agricultura aguarda incluso más de siete millones de toneladas. Vale recordar que, en 2013/2014, en medio de retenciones altas y problemas climáticos, el girasol había tenido una de las peores campañas en casi 40 años con una siembra algo superior a 1,3 millones de hectáreas. Mucho se temía en su momento por su futuro ya que se había retirado de varias regiones productivas. Tributaba 32% de derechos de exportación en 2013 y ahora paga un 4,5%. Recientemente en el Congreso de Asagir en Mar del Plata se destacó el auge del cultivo en medio de una demanda internacional creciente, el avance de la Argentina frente a otros competidores que antes la habían relegado y el retorno a más zonas de producción.

La cosecha será la mas importante del siglo

“La campaña 2025/26 marca un hito en la historia reciente del girasol argentino. Con 3,1 millones de hectáreas sembradas —la mayor superficie implantada desde la campaña 1999/00—, y rendimientos que se ubicaron por encima del promedio gracias a buenas condiciones climáticas, se estima una cosecha de 6,6 millones de toneladas. Esa producción sería la más alta en 27 años, desde la campaña 1998/99, y la segunda más alta en la historia del cultivo. Estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) la sitúan incluso por sobre los 7 millones de toneladas, estableciendo un máximo para la Argentina en el registro histórico oficial”, expresó la entidad.

En su reporte la BCR realizó un análisis sobre el desempeño de las distintas zonas productivas, con buenos resultados en general. “El salto productivo es transversal a todas las regiones. La Región Norte (Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, Formosa, Corrientes y Norte de Santa Fe) alcanzaría un récord histórico de 1,57 millones de toneladas, más que triplicando su producción promedio de los últimos cinco años. La Región Centro (norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Centro-Sur de Santa Fe, Córdoba y San Luis) llegaría a 1,89 millones de toneladas, su nivel más alto en 27 años; y la Región Sur (Sur de Buenos Aires y La Pampa) —la principal zona productora del país— aportaría 3,16 millones de toneladas, cifra no vista desde la campaña 1999/00”, detalló.

La región sur aportará más de 3 millones de toneladas

De acuerdo con el informe, la Argentina cuenta con 17 plantas activas procesando girasol, de las cuales 1 se localiza en la Región Norte, 8 en la Región Centro y 8 en la Región Sur. “Adicionalmente, hay 11 plantas procesadoras con la capacidad técnica para moler girasol, pero que actualmente se orientan a otros cultivos oleaginosos, en su totalidad ubicadas en la Región Centro”, ilustró el reporte, que añadió: “Por último, se registran 12 instalaciones inactivas o paradas. La capacidad total del país, considerando para cada industria el porcentaje de su capacidad habitualmente destinada al girasol y un ciclo operativo de 330 días al año, ascendería a 6,6 millones de toneladas, cifra que podría aumentar si las plantas incrementaran el porcentaje de girasol en la molienda o si entraran en actividad plantas industriales que cuentan con la capacidad técnica para procesar esta oleaginosa, pero se enfocan en otros granos, tales como la soja”.

En este contexto, más allá de la cifra de molienda, la BCR señaló que este año se destaca un importante salto en las exportaciones de semilla de girasol, traccionada por una fuerte demanda de la Unión Europea y de Turquía. “En buena parte, esta mayor demanda se cimenta en el fallo productivo que afectó los cultivos de verano en el sur y este de Europa del Este (Rumania y Bulgaria), como así también a Ucrania, país en donde se sumó el fuerte efecto del conflicto con Rusia sobre aprovisionamiento de insumos, labores para los cultivos e intencionalidad de siembra. De hecho, Ucrania pasó a tener un share de la producción mundial del 28 al 30% hace 5 campañas atrás a un 20% en el ciclo 2025/26”, precisó.

Hay una fuerte demanda externa (Fuente: Coosol)

Respecto de este punto, la entidad señaló: “Solo en el primer cuatrimestre del año, las declaraciones juradas de ventas al exterior contemplan que las exportaciones de semilla de girasol en bruto superen el millón de toneladas. Se proyecta que las mismas alcancen las 1,1 millones de toneladas para toda la campaña, lo que quintuplicaría el volumen de la campaña pasada y más que triplicaría al promedio de los últimos cinco años”.