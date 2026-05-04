El boleto de colectivos aumenta 11,16% desde este lunes en la provincia de Buenos Aires: cómo quedan las tarifas

El boleto de colectivos en la provincia de Buenos Aires aumenta desde este lunes un 11,16% y vuelve a mover el esquema tarifario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un contexto todavía atravesado por la recomposición de costos, la suba de los combustibles en el marco de la guerra en Medio Oriente y la discusión abierta sobre el nivel de subsidios tras años de congelamiento tarifario. El incremento combina la fórmula de actualización mensual con un diferencial adicional vinculado al gasoil, según explicaron a LA NACION fuentes de la Secretaría de Transporte bonaerense.

Sin ese componente extra, el aumento hubiese sido del 5,4%, en línea con la fórmula vigente —inflación más dos puntos porcentuales—, tomando como referencia el 3,4% de marzo del IPC de marzo, último dato disponible. La diferencia responde al impacto del combustible en los costos del sistema.

Con este ajuste, el pasaje mínimo (0 a 3 kilómetros) pasa a $968,57, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros se ubica en $1089,64; el de 6 a 12 km en $1210,71; el de 12 a 27 km en $1452,85, y los viajes de más de 27 km alcanzan los $1708,07 en valores con SUBE registrada.

Para la recarga de la SUBE habrá que tener en cuenta las nuevas tarifas Secretaría de Transporte

Se trata de un nuevo ajuste dentro del esquema de actualización vigente, que combina inflación con variaciones en los costos operativos, especialmente el gasoil, uno de los principales insumos del sistema. Las autoridades de la provincia señalan desde hace semanas que tienen poco margen fiscal para aumentar el nivel de subsidios.

El impacto es especialmente relevante por el peso que tiene el sistema bonaerense: circulan 321 líneas, de las cuales 129 son provinciales (con los números 200 a 499) y 192 municipales (del 500 en adelante), con operación exclusiva en el conurbano. En términos de demanda, el sistema registra alrededor de 4 millones de transacciones diarias en días hábiles, cifra que cae a un promedio de 1,7 millones durante los fines de semana.

La estructura de viajes muestra además una fuerte concentración en los trayectos más cortos: el 41% de los pasajeros paga el boleto mínimo, mientras que el 25% utiliza la segunda sección (3 a 6 km). Los tramos más largos tienen menor incidencia: 15% en la tercera sección, 16% en la cuarta y apenas 3% en la quinta. Este patrón explica por qué los cambios en el pasaje base tienen un impacto directo y masivo sobre el gasto en transporte de los hogares.

En la provincia sostienen que, a pesar del ajuste, el servicio muestra cierta normalización en comparación con las semanas más críticas a mediados de marzo. En ese momento, algunas empresas reducían frecuencias ante la incertidumbre sobre cuánto del aumento del gasoil sería reconocido en las tarifas.

La reducción de frecuencias, que llegó a rondar el 30% cuando se disparó el precio del combustible, hoy se ubica por debajo del 5% en la mayoría de las líneas, según fuentes oficiales. “La mayoría está cumpliendo con los servicios”, indicaron, aunque reconocen que la situación sigue siendo sensible a la evolución de los costos. En las empresas creen que habrá que esperar los próximos días para observar una normalización significativa.

El aumento bonaerense amplía la brecha con el resto de las jurisdicciones del AMBA y vuelve a poner en evidencia la fragmentación del sistema, que hoy funciona bajo tres esquemas distintos. Por un lado, están las líneas de la provincia —las que van del 200 en adelante—; por otro, las de la Ciudad de Buenos Aires, unas 30 líneas (como la 4, 7, 12, 39 o 151), que operan íntegramente dentro del distrito; y finalmente las líneas nacionales, más de un centenar (como la 1, 8, 10, 60, 86, 152 o 168), que conectan la Ciudad con el conurbano y dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Esa división implica que, en un mismo recorrido dentro del AMBA, los usuarios pueden pagar tarifas distintas según la línea que utilicen. Hoy, el boleto mínimo es de $968,57 en la provincia, $753,74 en la Ciudad y $700 en las líneas nacionales con SUBE registrada, lo que genera diferencias de hasta 38% entre jurisdicciones.

La Ciudad aplicó un aumento el viernes 1° de mayo del 5,4%, bajo una fórmula similar a la bonaerense. “Con este nuevo cuadro tarifario, la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa, teniendo en cuenta que actualmente cubre el 70% con subsidios”, señalaron en el gobierno porteño.

En el plano nacional, en cambio, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno analiza aplicar un aumento en las líneas bajo su jurisdicción, en el marco de la revisión de la estructura de costos del sistema. La definición aún no tiene fecha ni porcentaje confirmado, pero en el sector descuentan que podría comunicarse en los próximos días. Esa decisión es clave porque afecta a más de un centenar de líneas que concentran buena parte de los viajes diarios del AMBA y hoy mantienen la tarifa más baja del sistema.

El trasfondo de estas definiciones sigue siendo la tensión entre tarifas y subsidios. La semana pasada, la Nación avanzó con un giro de $56.000 millones para las empresas, que se sumó a $30.000 millones aportados por la provincia, en un intento por aliviar la situación financiera del sector.

En ese contexto, se realizó una reunión en el Ministerio de Economía entre funcionarios nacionales, representantes de la provincia y las cámaras empresarias en la que se buscó encauzar la crisis de financiamiento del sistema. Allí se acordó avanzar con mesas técnicas durante mayo para revisar la estructura de costos y definir un esquema de actualización más previsible.

Según reconstruyeron fuentes del sector, el encuentro —el primero encabezado por el nuevo secretario de Transporte, Mariano Plencovich— dejó una señal de distensión tras semanas de conflicto, aunque sin definiciones concretas sobre tarifas. “Se abrió una instancia de diálogo más técnica”, indicaron cerca de las empresas.

En las compañías consideran que el giro de fondos puede implicar un alivio en el corto plazo, luego de semanas en las que el servicio llegó a operar con recortes de entre 10% y 20% en algunas líneas, lo que derivó en mayores tiempos de espera y malestar entre los usuarios.

Además del impacto directo en el bolsillo, los aumentos en el transporte tienen efecto sobre la inflación, dado que el rubro forma parte de los precios regulados. Aunque su peso es acotado dentro del índice general, las subas inciden de manera directa y también a través de las expectativas, en un contexto en el que el Gobierno busca evitar sobresaltos en el IPC.