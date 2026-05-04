Dólares: en abril la agroexportación ingresó US$2495 millones, un 23% más que en marzo

En abril pasado, el complejo agroexportador liquidó US$2495 millones, lo que representó un 23% mayor en relación a marzo de 2026. Esto significó un acumulado anual total de US$7667 millones, que comparado a igual periodo del año 2025 significó un ingreso inferior del 11% en medio de precios que no tuvieron incrementos significativos. Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Según las entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, con respecto al mismo mes de 2025, abril de 2026 solo tuvo un retroceso del 1%.

“El mes de abril se caracterizó por un crecimiento del arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación”, dijeron en Ciara-CEC.

Para el presidente de Ciara- CEC, Gustavo Idígoras, “la baja interanual es insignificante y muestra que los efectos de la suspensión de los Derechos de Exportación (DEX) el año pasado ya no se sienten en el mercado de granos para exportación".

El maíz le dio un empuje a las ventas en volumen Marcelo Manera - LA NACION

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el ritmo de embarques de maíz está siendo extraordinario para el inicio de la campaña. En la entidad rosarina puntualizaron que esto se da teniendo en cuenta que nunca antes se habían superado las 5 millones de toneladas para un solo mes, como ya ocurrió.

En ese sentido, para la BCR, con el maíz como principal motor, la agroindustria argentina se encaminó a cerrar el primer cuatrimestre de 2026 “con exportaciones récord por 40 millones de toneladas”, volumen superior en un 11% el máximo anterior, de 36 millones de 2022, impulsado por un ritmo inédito de embarques del cereal, que promedió 5 millones de toneladas mensuales en el inicio de la campaña.

Para marzo y abril se proyectaron más de 10 millones de toneladas, muy por encima de los registros históricos. También destacaron los aportes del trigo, el girasol y la cebada, en un contexto donde la soja todavía no tiene una presencia significativa en los despachos.