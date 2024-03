Escuchar

Tras conocerse la decisión del gobierno nacional de facilitar la importación, entre otros alimentos de la canasta básica, de la carne porcina, diputados nacionales de la UCR presentaron un proyecto de ley para solicitarle al Poder Ejecutivo que se “prohíba el ingreso” de esta carne. Entre los motivos que esgrimieron está la “competencia desleal” que significará para los productores nacionales, evitar un daño y los problemas sanitarios que podrían derivarse por un fármaco que está aprobado en Brasil y no en la Argentina. Además, pidieron que el Ministerio de Economía, cartera que conduce Luis Caputo, informe las razones que motivaron la decisión.

Según se desprende de la inciativa que se presentó por estas horas en la Cámara baja, allí se insta al Ejecutivo que “por medio de los organismos que correspondan, prohíba el ingreso a la República Argentina de carne porcina en cuya producción se haya utilizado ractopamina” e informe sobre las medidas dispuestas relacionadas con las facilidades otorgadas a los fines de incrementar la importación de porcinos contempladas en la resolución 5490/2024, indicando con información fundamentada en cada pregunta y actualizada al momento de su respuesta.

El proyecto fue presentado por el diputado de la Unión Cívica Radical [UCR] Luis Picat, de Córdoba, y respaldado por sus pares de la UCR, Martín Alfredo Arjol, de Misiones; Víctor Hugo Vallejos, de Corrientes; Francisco Monti, de Catamarca, y Mariano Campero, de Tucumán.

Luis Picat, diputado por Córdoba ( UCR) Gentileza

Señalaron que se ha tenido en cuenta a la hora de instrumentar la medida [del Gobierno] la utilización en terceros países de aditivos alimenticios, como la ractopamina, cuyo uso no está autorizado en la Argentina y que mejora el costo de producción en un 6%. En el documento solicitaron, además, que se informe cómo se planea instrumentar el control a fin de que los productos ingresados desde de Brasil respetan irrestrictamente la cadena de frío.

Del proyecto se desprende que la prohibición se radica en que “si no puede ser utilizada por nuestros productores, debido a que no está autorizada [la ractopamina], no debería permitirse su ingreso, cuanto menos hasta que nuestras autoridades den cuenta de un estudio que permita dilucidar las contraindicaciones de su uso”.

Qué es la ractopamina

Explicaron que la ractopamina es un Beta 2 agonista (no hormonal) que actúa como un agente reparticionante modificando la composición de la carcasa incrementando el contenido de proteína y reduciendo la deposición de grasa. Estimula el crecimiento muscular y se usa al final de la fase de producción. Este fármaco tiene por su mecanismo de acción como efectos adversos potenciales, taquicardia, hipotensión, ansiedad, letargia, por lo que su uso no se permite en el país.

“Alentamos un debate amplio de los beneficios productivos que traería su utilización, y la perdida de mercados que esto podría implicar, pero mientras esa discusión se produce, permitir su ingreso redunda en una competencia desleal”, sostuvieron.

El fármaco no está autorizado en la Argentina, por lo que dicen que no debería permitirse el ingreso de la carne de cerdos al país Gentileza

Por otra parte, instan al ministro de Economía, Luis Caputo, a tomar medida que reducen el plazo de pago de importaciones estableciendo un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a una sola en 30 días. Además, de suspender por dos meses el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las compras al exterior de los productos de la canasta básica. “Creemos que se produce una desigualdad de condiciones para competir contra los importadores de productos terminados, principalmente por las compras a Brasil”, afirman. En el proyecto también citan los últimos informes de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha) y la Federación Porcina Argentina, quienes tras conocer la noticia se manifestaron en contra de esta medida.

“La medida no pareciera contemplar las cuestiones sanitarias, como ser el uso en terceros países de aditivos alimenticios, como la ractopamina, y se produciría una competencia desleal, principalmente con Brasil, donde sí se puede utilizar este fármaco. El pedido al Gobierno Nacional es para que revea su decisión para evitar así un daño innecesario a los productores e industrias del país a la vez que se involucre fuertemente en las necesidades del sector prohibiendo el ingreso a la República Argentina de carne porcina en cuya producción se haya utilizado este fármaco”, subrayan.