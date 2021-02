El Pampa: entre un documento polémico y el análisis para el maíz

Buscan mostrar el impacto del cereal sobre los precios finales

Precios

En el marco de la Mesa del Maíz, donde confluyen diversas entidades, se decidió trabajar en un estudio para poner de relieve que los granos no son responsables de la suba de los alimentos. Según trascendió, el informe estará listo en los próximos días, haciendo énfasis en los valores en la góndola. Se hará una infografía para mostrar los resultados más importantes. También se está trabajando en la posibilidad de incluir en el relevamiento la incidencia que tiene el componente impositivo en los precios finales, algo que para otros productos ya se ha informado desde diversos estudios privados.

INTA

Un documento con la firma de "Frente de Todos-INTA", proponiendo el regreso de la Junta Nacional de Granos, entre otros puntos, generó un fuerte repudio de ocho sociedades rurales del norte bonaerense e incluso de la Mesa de Enlace de Córdoba. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado la Mesa de Enlace a nivel nacional. ¿Por qué no lo hizo? Según trascendió, porque en la agrupación tienen el dato de que se trata de un grupo minúsculo al interior de INTA y, además, porque su irrupción fue como una reacción del kirchnerismo duro por la reunión de Alberto Fernández con la Mesa de Enlace.

Aapresid

Aapresid tiene nuevo presidente. Se trata de David Roggero, que le ganó una elección a José Luis Tedesco, que había quedado como presidente desde octubre pasado tras la renuncia al cargo de Alejandro Petek. Como vicepresidente quien secundará a Roggero es Marcelo Torres.

