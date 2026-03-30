En dónde y a quién: un acuerdo permitirá la donación de 700.000 huevos

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) y la Red de Bancos de Alimentos Argentina oficializarán este martes la donación de 700.000 huevos. El acuerdo, que se rubricará en la localidad bonaerense de Munro, establece una logística de distribución progresiva hasta el mes de octubre que abastecerá a 14 delegaciones provinciales de la ONG que buscan garantizar el acceso a proteínas de alto valor nutricional para miles de personas vulnerables.

Según informaron desde Capia, esta nueva donación, impulsada a partir del vínculo institucional previo entre Capia y el Banco de Alimentos Buenos Aires, busca ampliar el impacto a nivel federal mediante el trabajo articulado para mejorar la nutrición y la calidad de vida de miles de personas que sufren inseguridad alimentaria.

La firma del convenio se realizará en el Olivos Rugby Club en Munro y contará con la participación de autoridades de las organizaciones involucradas y la Unión Argentina de Rugby (UAR) que estará apoyando la iniciativa con difusión.

Javier Prida, presidente de Capia

Según señalaron, los alimentos serán distribuidos entre los Bancos de Alimentos de Buenos Aires, Goya, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Patagónico, Rosario, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tandil, Tucumán y Virasoro. En esa línea, también mencionaron que la asignación de la donación ya fue definida en conjunto con los productores, estableciendo volúmenes mensuales para cumplimiento del total comprometido.

Javier Prida, presidente Ejecutivo de Capia, destacó la colaboración de la Comisión Directiva y de los socios de la entidad avícola que representan a empresas chicas, medianas y grandes, argentinas y familiares.

“Esta articulación con Capia nos permite ampliar el alcance de la Red y seguir acercando alimentos de alto valor nutricional a quienes más lo necesitan. El trabajo conjunto con el sector privado es clave para escalar soluciones sostenibles frente al hambre en la Argentina”, señaló, por su parte, Natascha Hinsch, gerente de Alianzas de Bancos de Alimentos Argentina.

La iniciativa busca garantizar el acceso a proteínas de alto valor nutricional para miles de personas vulnerables (Foto: Freepik)

Remarcaron que con iniciativas como estas Bancos de Alimentos Argentina continúa consolidando su rol como actor clave en la recuperación y redistribución de alimentos, promoviendo sistemas más eficientes, solidarios y sostenibles en todo el país.