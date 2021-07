Con poncho y a caballo: así fue la llegada de Patricia Bullrich a la protesta del campo en San Nicolás

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se sumó este viernes a la protesta organizada por el campo en San Nicolás en reclamo por las restricciones establecidas por el Gobierno, entre las que se destaca el cepo sobre las exportaciones de carne. Para sorpresa de los presentes, la líder opositora llegó a caballo y vestida para la ocasión: con poncho, sombrero bufanda.

Sonriente, la exministra de Seguridad cabalgó acompañada por más de una decena de jinetes y saludó a los ruralistas que desde temprano se concentran en el predio. Al ser consultada por LN+ sobre su presencia en la movilización, expresó: “Estoy acá, festejando el 9 de Julio para levantar al campo, a la producción y a la patria”.

Patricia Bullrich a caballo en la marcha del campo. Movilización en San Nicolás.

Días antes del evento, los organizadores emitieron un comunicado en el que le pidieron a todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores, mantenerse al margen.

“El protagonismo del encuentro pertenece a los ciudadanos de a pie. Si la política partidaria tiene un rol en esta movilización, es el de escuchar, con humildad y respeto, lo que quieren los millones de argentinos que hoy, por la razón que sea, no encuentran respuesta a sus necesidades y demandas en el quehacer de los partidos”, manifestaron. Aunque aclararon: “El encuentro de San Nicolás está abierto a todos. No tenemos el poder, y tampoco la intención, de impedir la participación de nadie. Pero sepan los políticos que esta es nuestra casa, no la de ellos”.

Si bien el acto principal se desarrollará en San Nicolás, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) anticipó que habrá movilizaciones en la rotonda en Azul, ruta 3 y ruta 226; en Trenque Lauquen, en la ruta 5 y acceso a la ciudad; en Guaminí, ruta 35, 33 y 85; en Las Armas, en autopista 2 y ruta 74; en el cruce de ruta 35 km 108 y acceso a Villa Iris; en el cruce de rutas 36 y Av 44 en La Plata. También habrá protestas en Necochea y Olavarría.

Los principales reclamos

Según se anunció, los productores, que llegarán desde distintos lugares del territorio, buscan expresarle al Gobierno su descontento por numerosas medidas con impacto en el sector, entre las que destacan la suba de retenciones a la soja, el intento de expropiación de la cerealera Vicentin, el cierre de las exportaciones de maíz, luego reabiertas, y ahora el cepo a las ventas al exterior de carne vacuna.

Asimismo, los manifestantes le reclamarán al Ejecutivo medidas “medidas que alienten la producción y el trabajo” y pedirán por el “respeto de la propiedad privada y la Constitución Nacional y el fin del intervencionismo estatal que atenta contra el empleo genuino, las economías regionales y el desarrollo del país”.

LA NACION