“Continúa elevado”: el Estado se lleva con impuestos el 61,9% de lo que genera una hectárea agrícola

El peso de los impuestos en lo que genera una hectárea agrícola tuvo en junio una leve disminución versus marzo pasado, pero su incidencia igual se mantiene en un nivel elevado, según destacó un relevamiento dado a conocer hoy por Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según esta entidad, el peso de los distintos impuestos -nacionales, provinciales y municipales- se ubicó en el 61,9% de lo generado por una hectárea agrícola, apenas por debajo del 62,5% de marzo último.

De acuerdo con el informe, hubo cultivos que sintieron más que otros el impacto de los costos, como el maíz, lo que influye en el balance general. Otros productos, como el trigo y el girasol, registraron una mejora de precios. En el caso del cereal, en tanto, bajaron las retenciones de 7,5 a 5,5%, lo que sirvió para un alivio en medio de la suba de precios en plena campaña de trigo por el conflicto en Medio Oriente de los últimos meses.

El Gobierno bajó las retenciones al trigo y la cebada desde este mes, en tanto que desde enero próximo habrá una reducción escalonada para la soja, el girasol, el maíz y el sorgo.

Para tener en cuenta, el índice de FADA toma en cuenta que el dinero que queda después de pagar los costos se divide en tres: los impuestos que se pagan (61,9%), el valor de quienes alquilan la tierra para producir (29,7%) y la ganancia (8,5%).

El peso de los impuestos por cultivos

Aunque en junio el promedio nacional de lo que se llevan los impuestos de una hectárea agrícola dio un 61,9%, los índices provinciales mostraron disparidades. En Córdoba fue un 60,2%, Buenos Aires 59%, Santa Fe 55,6%, La Pampa 58,9%, San Luis 58,2% y Entre Ríos 65,5%, según detalló la entidad.

En este contexto, para dimensionar el peso de los impuestos, según FADA el 56,7% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, principalmente retenciones e impuesto a los créditos y débitos bancarios. “Los impuestos nacionales coparticipables entre Nación y provincias representan el 32,9%. Los impuestos provinciales explican el 9,3% y los municipales el 1,1%”, agregó.

Impacto

“El Índice FADA midió 61,9% para junio de 2026. Esto significa que, cada $100 de renta agrícola, $61,9 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Aunque esta medición se ubica por debajo del 62,5% registrado en marzo, el peso de los impuestos continúa elevado”, remarcó.

“El trigo y girasol se beneficiaron por subas de precio, en trigo también influyó la baja de retenciones”, dijo Antonella Semadeni, Economista FADA.

El trabajo señaló que “no todos los cultivos tuvieron el mismo comportamiento: el maíz sintió con más fuerza el aumento de los costos. La urea sigue en niveles altos y los fletes aumentaron en los últimos meses, dos variables que preocupan una vez más”.

La carga fiscal en cada provincia

En detalle, en el caso del trigo, que tuvo una baja de las retenciones, el precio del cereal aumentó 15,5% en relación a marzo y se ubicó 6,8% por encima de junio del año pasado según el informe. Agregó que la urea, fertilizante clave que se encareció en el marco de la guerra en Medio Oriente, subió un 48% en el año.

“La relación entre insumos y producción refleja esta situación: actualmente se necesitan 4 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, mientras que para el trigo se requieren 3,4 toneladas”, indicó.