Medida de Milei: con la rebaja de las retenciones hasta 2028 se reducirá en más de la mitad la carga fiscal sobre los principales granos

La reducción gradual de los Derechos de Exportación (DEX) anunciada por el Gobierno mediante el Decreto 423/2026 abrió una nueva etapa para el agro y volvió a poner en discusión uno de los impuestos más cuestionados por el sector. Si bien las modificaciones suelen comunicarse en puntos porcentuales, un análisis elaborado por Santiago Sáenz Valiente, tributarista y especialista en impuestos del agro, muestra que el impacto real de las rebajas proyectadas hasta 2028 es mucho más significativo cuando se mide sobre la carga tributaria efectiva.

Según el trabajo, las reducciones previstas para los principales cultivos implican recortes superiores al 50% respecto de las alícuotas vigentes en 2024. En algunos casos, como el girasol, la disminución supera el 57%.

“Cuando se produjeron aumentos de estos DEX se indicaban los mismos en diminutivo, ‘puntitos’; sin embargo, midiendo adecuadamente el incremento de la carga fiscal se trataba de porcentajes de gran porte”, señaló Sáenz Valiente a LA NACION.

El excel elaborado por Sáenz Valiente donde muestra lo que representa en la carga fiscal del productor la rebaja de las retenciones

El especialista sostuvo que el mismo criterio debería utilizarse ahora para analizar las rebajas anunciadas por el Gobierno. “Al comparar las reducciones de los DEX desde 2025 se concluye que, en cada año y dependiendo del grano en cuestión, los porcentuales de disminución de la carga fiscal son relevantes”, afirmó.

De acuerdo con la planilla elaborada por el tributarista, la soja pasará de una alícuota del 33% en 2024 al 15% en 2028. La reducción equivale a 18 puntos porcentuales, pero representa una disminución real del 54,5% de la carga tributaria. En tanto, los subproductos de soja muestran una caída similar. La alícuota bajaría del 31% al 14%, lo que implica una reducción del 54,8%.

En el caso del trigo, la rebaja proyectada llevaría la alícuota del 12% al 5,5%. Esto representa una disminución efectiva del 54,2%. El maíz seguiría el mismo camino. Desde el 12% vigente en 2024 descendería al 5,5% en 2028, con una reducción equivalente al 54,2%. La cebada presenta idéntico comportamiento, con una baja desde el 12% al 5,5%, mientras que el sorgo recorrería la misma trayectoria. Entre los cultivos analizados, el girasol es el que exhibe la mayor reducción porcentual. Su alícuota pasaría del 7% al 3%, una disminución del 57,1%.

Para Sáenz Valiente, la magnitud de estas rebajas permite dimensionar mejor el cambio que propone el esquema oficial

Para Sáenz Valiente, la magnitud de estas rebajas permite dimensionar mejor el cambio que propone el esquema oficial. “Mostramos la rebaja profunda entre los extremos 2024 y 2028”, explicó.

El especialista recordó que los Derechos de Exportación constituyen un impuesto que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería exportada y cuya incidencia termina trasladándose al productor. “Los DEX son un impuesto a los ingresos que supo llegar a porcentuales insoportables y es definido erróneamente como una retención”, sostuvo.

Según explicó, se trata de un tributo de sencilla recaudación para el Estado nacional, pero que genera fuertes distorsiones dentro del sistema productivo. “No está justificada su aplicación, más allá de las excusas que hemos escuchado ante su aplicación y aumento constante en años atrás. Son un arma de recaudación fácil, peligrosa y destructiva de toda la economía”, afirmó.

Entre los cuestionamientos planteados por el especialista figura el hecho de que todos los productores terminan tributando la misma alícuota pese a enfrentar realidades económicas muy diferentes. “No existe en ningún lugar del mundo y competimos en inferioridad de condiciones con países vecinos”, indicó.

La distancia a los puertos, los costos logísticos, los rindes obtenidos, las condiciones climáticas y las distintas estructuras de gastos generan rentabilidades muy diversas entre establecimientos agrícolas. “La renta que debiera ser la medición de la capacidad de contribuir exigida por la Constitución para aplicar un tributo es absolutamente disímil”, señaló.

Desde su visión, el Impuesto a las Ganancias es el mecanismo que mejor refleja la verdadera capacidad contributiva de cada productor. “La equidad tributaria se da exclusivamente con el Impuesto a las Ganancias”, expresó.

Además, destacó que una eventual reducción de los DEX no solo mejora la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, sino que también puede generar efectos positivos sobre la inversión y la producción. “A medida que aumenta la carga fiscal, la recaudación total disminuye. Una reducción de este impuesto producirá un aumento de la siembra, de las inversiones y, en definitiva, incrementará exponencialmente impuestos como IVA y Ganancias”, afirmó.

Las reducciones previstas para los principales cultivos implican recortes superiores al 50% respecto de las alícuotas vigentes en 2024 Frendt

Sáenz Valiente remarcó que la previsibilidad resulta un factor central para las decisiones productivas de largo plazo. “Los productores necesitan permanencia de normas, es decir seguridad jurídica, para impulsarlos a sembrar, cosechar y comercializar sus productos de la tierra. La inestabilidad permanente ahuyenta las inversiones”, sostuvo.

Mientras el sector continúa reclamando la eliminación definitiva de los DEX, el tributarista remarcó que el esquema proyectado hasta 2028 representa una reducción superior al 50% de la carga tributaria para soja, trigo, maíz, cebada y sorgo, y superior al 57% para girasol.

“Han logrado quitarnos el puesto privilegiado que teníamos en el mundo como exportadores de granos. Países vecinos sostienen una estructura impositiva que contempla una determinación acorde a la realidad económica, sin superposiciones y con menos tributos. Nosotros vamos a ese camino. Las inequidades, falta de seguridad jurídica, carga fiscal virulenta, trabas para la exportación y falta de insumos son parcialmente parte del pasado, ante un programa de reducción de alícuotas", finalizó.