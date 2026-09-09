Contundente victoria: Nicolás Pino le ganó la elección a Marcos Pereda y seguirá como presidente de la Sociedad Rural Argentina

Nicolás Pino ganó la elección y será el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante los próximos dos años. El resultado cerró una interna que sacudió durante meses a la entidad y enfrentó a sus dos máximas autoridades: el presidente y el vicepresidente. La lista Presencia Federal, encabezada por Pino y Carlos Odriozola, se impuso sobre Renovación con Unidad, que llevaba como candidatos a Marcos Pereda y Santos Zuberbühler. La definición llegó este miércoles, después de 49 días de votación electrónica y presencial. El proceso había comenzado durante la última Exposición Rural de Palermo y terminó hoy con la Asamblea General Ordinaria, realizada pasadas las 16.30 en la sede de la entidad, ubicada en Juncal 4450. Luego se hizo el escrutinio para elegir al presidente, el vicepresidente, el vicepresidente segundo y los integrantes de la Comisión Directiva. Pino sacó 1441 votos contra 592 de Pereda.

Pino y Pereda habían llegado juntos a la conducción en 2021, pero terminaron enfrentados por el máximo cargo, con cuestionamientos sobre los mandatos, acusaciones por el manejo de la entidad y reproches por un acuerdo de sucesión que no se cumplió.

Pino, nacido en Buenos Aires en 1964, es técnico en Producción Agropecuaria por la Universidad Católica Argentina (UCA), productor y comercializador de carnes. Desarrolla actividades de cría, recría, engorde y genética en Buenos Aires y Entre Ríos. Preside la Rural desde junio de 2021 y fue reelecto en septiembre de 2024.

La asamblea realizada en la entidad

La relación entre ambos había comenzado a deteriorarse antes de las elecciones de 2024. Pese a las diferencias, volvieron a presentarse juntos y fueron reelectos. Sin embargo, la tregua duró poco: dejaron de mostrarse juntos, el vínculo quedó limitado a las reuniones de la Comisión Directiva y Pereda comenzó a trabajar para suceder a Pino.

Pereda se presentó por Renovación con Unidad y Pino por Presencia Federal. Imagen de archivo

La tensión aumentó cuando el actual presidente decidió competir otra vez. Uno de los principales puntos de conflicto en la campaña fue la posibilidad de que el actual presidente volviera a competir. Durante su gestión, la Rural reformó el estatuto e incorporó un límite de tres mandatos consecutivos para los cargos de presidente y vicepresidente. Para la oposición, Pino ya cumplió ese máximo porque asumió en 2021 y fue reelecto en 2022 y 2024. Por eso, sostiene que ahora busca un cuarto período.

Pino tuvo otra interpretación. Afirmó que el límite comenzó a regir después de la aprobación de la reforma y que el mandato que está terminando es el primero contabilizado bajo el nuevo estatuto. También aseguró que su candidatura está habilitada y cuenta con el aval de la Inspección General de Justicia (IGJ). “No se está haciendo absolutamente nada incorrecto”, sostuvo.

El dirigente también pidió que la discusión se concentrara en las propuestas. “Más que hacer críticas o hablar de cuestiones morales o éticas, lo que deberían hacer es presentar ideas”, señaló. Pereda, en cambio, presentó la elección como una discusión sobre la alternancia y el funcionamiento interno de la entidad. “Si nuestras propias instituciones no respetan valores e institucionalidad, después no podemos exigir que funcionen las instituciones de la República”, afirmó.

La disputa sumó otro capítulo cuando el vicepresidente reveló que ambos habían firmado un documento en el que Pino se comprometía a presentarlo como su sucesor en septiembre de 2026. El presidente admitió la existencia de ese acuerdo, pero rechazó que garantizara el acceso al cargo. “Esto no es un título nobiliario. Estos lugares hay que ganárselos”, respondió.

La interna también estuvo atravesada por los problemas del nuevo sistema informático utilizado para administrar los registros genealógicos, uno de los servicios centrales de la Rural. El proyecto había sido presupuestado inicialmente en unos US$900.000, pero su costo terminó cerca de los US$3 millones y presentó demoras y fallas.

En abril pasado, 21 socios y cabacommñeros enviaron una carta a Pino para pedir explicaciones sobre la contratación, los mayores costos y el funcionamiento del sistema. También reclamaron una auditoría forense independiente para revisar los contratos, los pagos y la calidad del trabajo realizado.

La conducción de la SRA responsabilizó a la empresa proveedora por los inconvenientes. Además, señaló que el proyecto había surgido dentro del plan estratégico que estaba bajo la órbita de Pereda y de su entonces asesor Gustavo Papini.

Pereda negó haber elegido al proveedor o controlado el contrato. Sostuvo que esas tareas correspondían a la presidencia, la tesorería y el área de registros genealógicos. También dijo que pidió conocer una auditoría realizada por la entidad, pero que no tuvo acceso al informe.

Marcos Pereda proponía un cambio de conducción, pero perdió Ricardo Pristupluk

Pino reconoció que el sistema no había dado el resultado esperado y que se gastó más de lo previsto. Sin embargo, señaló que Pereda no podía desconocer su participación en el plan estratégico. Según explicó, la conducción debió cambiar los equipos y continuar el trabajo para poner la herramienta en funcionamiento.

Pino confirmó su candidatura el 29 de mayo, luego de que Presencia Federal difundiera un documento con más de 800 adhesiones de socios, productores, empresarios y cabañeros. Sus impulsores destacaron el saneamiento de las cuentas de la institución, la presencia en las distintas regiones y el diálogo con el Gobierno.

La oposición respondió que algunos socios habían denunciado que sus nombres aparecían en ese listado sin haber dado su consentimiento. También rechazó que Pino se atribuyera la reducción de las retenciones y sostuvo que la medida había sido resultado de la presión de los productores.

Luego, Pino oficializó su fórmula con Odriozola, ingeniero agrónomo, productor, director de la SRA y coordinador de la Comisión de Carnes.

Pereda presentó la lista Renovación con Unidad junto con Zuberbühler. El espacio reunió, entre otros dirigentes, a Santiago del Solar, Enrique Wilson Rae, Jorge Born, Enrique Duhau, Juan Diego Etchevehere y Soledad Diez de Tejada.

La elección cerró así la sociedad política que llevó a Pino y Pereda a conducir juntos la Rural durante más de cinco años. Los dos llegaron como aliados, fueron reelectos como compañeros de fórmula y terminaron disputándose voto a voto la presidencia.