Elección clave: tras una interna caliente, la Rural define hoy a su próximo presidente

Después de meses de una interna tensa en la Sociedad Rural Argentina (SRA), esta tarde se conocerá quién será el próximo presidente. La elección enfrenta a dos dirigentes que desde 2021 compartieron la misma fórmula: el actual titular, Nicolás Pino, que buscará continuar en el cargo, y el vicepresidente, Marcos Pereda, que reclama un cambio de conducción.

Pino encabeza la lista Presencia Federal y lleva como candidato a vicepresidente a Carlos Odriozola. Pereda se presenta por Renovación con Unidad junto con Santos Zuberbühler. La votación electrónica comenzó durante la última Exposición Rural de Palermo y se espera que esta tarde se conozca el resultado.

Pino, nacido en Buenos Aires en 1964, es técnico en Producción Agropecuaria por la Universidad Católica Argentina (UCA), productor y comercializador de carnes. Desarrolla actividades de cría, recría, engorde y genética en Buenos Aires y Entre Ríos. Preside la Rural desde junio de 2021 y fue reelecto en septiembre de 2024.

Pereda se presenta por Renovación con Unidad y Pino por Presencia Federal

Pereda también nació en Buenos Aires en 1964. Es diplomado en Ciencias Económicas y Finanzas por la Universidad de Pennsylvania y Wharton School of Business. Es productor agropecuario y preside Grupo Bermejo, que desarrolla actividades agrícolas, ganaderas, forestales y apícolas en Entre Ríos y Corrientes. Es vicepresidente de la Rural desde mayo de 2021.

Relación tensa

La relación entre ambos había comenzado a deteriorarse antes de las elecciones de 2024. Pese a las diferencias, volvieron a presentarse juntos y fueron reelectos. Sin embargo, los cruces continuaron: dejaron de mostrarse juntos y Pereda comenzó a trabajar para suceder a Pino.

Uno de los principales puntos de conflicto en la campaña fue la posibilidad de que el actual presidente volviera a competir. Durante su gestión, la Rural reformó el estatuto e incorporó un límite de tres mandatos consecutivos para los cargos de presidente y vicepresidente. Para la oposición, Pino ya cumplió ese máximo porque asumió en 2021 y fue reelecto en 2022 y 2024. Por eso, sostiene que ahora busca un cuarto período.

Pino tiene otra interpretación. Afirma que el límite comenzó a regir después de la aprobación de la reforma y que el mandato que está terminando es el primero contabilizado bajo el nuevo estatuto. También aseguró que su candidatura está habilitada y cuenta con el aval de la Inspección General de Justicia (IGJ). “No se está haciendo absolutamente nada incorrecto”, sostuvo.

Nicolás Pino preside la Sociedad Rural Argentina desde junio de 2021 y sostiene que su candidatura está habilitada por el estatuto Sociedad Rural Argentina

El dirigente también pidió que la discusión se concentrara en las propuestas. “Más que hacer críticas o hablar de cuestiones morales o éticas, lo que deberían hacer es presentar ideas”, señaló. Pereda, en cambio, presentó la elección como una discusión sobre la alternancia y el funcionamiento interno de la entidad. “Si nuestras propias instituciones no respetan valores e institucionalidad, después no podemos exigir que funcionen las instituciones de la República”, afirmó.

La disputa sumó otro capítulo cuando Pereda reveló que ambos habían firmado un documento en el que Pino se comprometía a presentarlo como su sucesor en septiembre de 2026. El actual presidente admitió la existencia de ese acuerdo, pero rechazó que garantizara el acceso al cargo. “Esto no es un título nobiliario. Estos lugares hay que ganárselos”, respondió.

Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural desde mayo de 2021, propone un cambio de conducción y defiende la alternancia dentro de la entidad Ricardo Pristupluk

La interna también estuvo atravesada por los problemas del nuevo sistema informático utilizado para administrar los registros genealógicos, uno de los servicios centrales de la Rural. El proyecto había sido presupuestado inicialmente en unos US$900.000, pero su costo terminó cerca de los US$3 millones y presentó demoras y fallas.

En abril pasado, 21 socios y cabañeros enviaron una carta a Pino para pedir explicaciones sobre la contratación, los mayores costos y el funcionamiento del sistema. Además, reclamaron una auditoría forense independiente que revisara los contratos, los pagos y la calidad del trabajo realizado.

La conducción de la SRA responsabilizó a la empresa proveedora por los inconvenientes y señaló que el proyecto había surgido dentro del plan estratégico que estaba bajo la órbita de Pereda y de su entonces asesor Gustavo Papini.

Pereda negó haber elegido al proveedor o controlado el contrato. Sostuvo que esas tareas correspondían a la presidencia, la tesorería y el área de registros genealógicos. También dijo que pidió conocer una auditoría realizada por la entidad, pero que no tuvo acceso al informe.

Pino reconoció que el sistema no había dado el resultado esperado y que se gastó más de lo previsto. Sin embargo, señaló que Pereda no podía desconocer su participación en el plan estratégico. Según explicó, la conducción debió cambiar los equipos y continuar el trabajo para poner la herramienta en funcionamiento.

Pino confirmó su candidatura el 29 de mayo, luego de que Presencia Federal difundiera un documento con más de 800 adhesiones de socios, productores, empresarios y cabañeros. Sus impulsores destacaron el saneamiento de las cuentas de la institución, la presencia en las distintas regiones y el diálogo con el Gobierno.

Pereda, por su parte, presentó la lista Renovación con Unidad, acompañado por Santos Zuberbühler como candidato a vicepresidente. El espacio reunió, entre otros dirigentes, a Santiago del Solar, Enrique Wilson Rae, Jorge Born, Enrique Duhau, Juan Diego Etchevehere y Soledad Diez de Tejada.