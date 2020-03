Coronavirus. Cómo sufren las economías regionales la emergencia

Los productores citrícolas expresaron dificultades ante el contexto Crédito: Shutterstock

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 10:30

CÓRDOBA.- Muchos sectores de las economías regionales están en plena cosecha, como peras y manzanas, nueces, almendras, vendimia, y hay preocupación no solo porque proyectan un mercado interno deprimido, exportaciones a la baja, sino porque hay menos mano de obra disponible ya que hay quienes prefieren no trasladarse en medio de la emergencia por el coronavirus. Un problema adicional es que los jornaleros que deben cobrar casi todos lo hacen en efectivo porque no están bancarizados. Los empleadores ya adelantaron a las autoridades del Ministerio de Agricultura la necesidad de encontrar una salida.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Pablo Vernengo indicó a LA NACION que en el monitoreo que realizan detectan "mucha preocupación; nada es alentador; se esperan pérdidas muy importantes". Insistió en que las pymes agropecuarias -que son mayoría en las economías regionales- no tienen espaldas para resistir, "por lo que vamos a necesitar mucho apoyo por parte del Estado".

Los productores citrícolas de Entre Ríos llevaron esa preocupación a Came porque no cuentan con efectivo para liquidar jornales. Están pendientes de una respuesta oficial. Esa inquietud es extensiva a todos los sectores.

Un problema extra es el que hay con los cajones de madera para las frutas. Los aserraderos no están contemplados en el decreto presidencial que exceptúa al agro como para tener actividad y hay empresas que no tienen stock para poder continuar. En Salta, la Cooperativa Tabacalera no opera porque tampoco está encuadrada como excepción.

La caída del consumo podría afectar al tomate Crédito: Shutterstock

"Vamos de a pasos. Ahora queremos terminar con las cosechas en marcha y llegar a las góndolas -continuó Vernengo-, pero sabemos que todo será más difícil". Contó, por ejemplo, que una pizzería porteña importante rechazó un pedido de muzarella de una usina láctea porque cierra por el decreto. En tanto, no le canceló una "deuda significativa, la que dejó para después del 1° de abril. Hará falta acompañamiento financiero para seguir".

Los cultivadores de hongos -que están en semanas de cosecha- pasan por una situación similar; sus principales clientes son los restaurantes que no trabajarán. Leandro Aldosoro, presidente de la cámara que los agrupa, indicó que solo mantienen un 20% del mercado y por eso están cocinando el producto, para no perderlo, pero les implica una pérdida de precio de dos tercios. Descuentan que no se normalizará la actividad en abril y en ese contexto piden que se les otorguen los mismos beneficios que a los gastronómico y hoteleros.

La producción de tomates en La Rioja viene atravesando distintas crisis. Hasta hace cinco años anduvo bien por la puesta en valor de Agroandina, lo que permitió ampliar la frontera agropecuaria e incorporar a unos 80 productores de siete departamentos. En 2017 cerró, el Estado se hizo cargo pero cayó fuerte la producción y quedaron muchos menos productores.

El cambio de hábitos recomendados para el mate podría generar "ruidos" en la yerba Crédito: Shutterstock

"Migraron hacia Santiago del Estero y Córdoba -indicó José Luis Bellia, productor-. Este año los que vendimos afuera de La Rioja conseguimos un precio algo mejor, unos seis pesos el kilo, mientras que los que entregaron al Estado se movieron alrededor de $4,50. Para que sea rentable el piso debe ser de 80.000 kilos por hectárea, porque el costo es de 55.000 kilos. La caída del mercado interno va a complicar todos".

La producción de yerba proyectaba un muy buen 2020, Alberto Re, presidente del Instituto Nacional de la Yerba, apuntó que el nuevo panorama genera inquietud: "Venimos de un 2019 récord en ventas internas y exportaciones, incluso enero fue muy bueno en embarques y en el consumo argentino. Las perspectivas cambiaron, Líbano (nuestro principal cliente) entró en default y la pandemia impacta en el resto. También la necesidad de cambiar el hábito de consumo en la Argentina, haciéndolo de manera individual, podría generar ruidos. Promocionamos esa modalidad y el uso de la yerba en otras formas".

Logística

Juan Ignacio Cavallera, de la empresa Braun Relaciones Comerciales e integrante del Clúster del Garbanzo de Córdoba, explicó que ya la coyuntura no era buena antes de la pandemia porque los precios internacionales están en el menor nivel de la última década, hace un año que paga retenciones y, además, por los costos internos el precio FOB no es competitivo frente a otros actores del mercado.

"Hace dos años viene cayendo la superficie de producción; se retrajo la oferta en el exterior y a eso hay que sumarle la incertidumbre que genera el Convid-19 porque no se sabe si los puertos estarán operativos, tanto los nuestros como los de nuestros clientes. Todo eso desalienta a la siembra que comienza en mayo", describió.

El presidente de la Cámara Argentina del Maní, Eduardo Nervi, coincidió con que están siguiendo la situación "minuto a minuto" y acatando totalmente las nuevas reglas "porque es lo que hay que hacer. Hay un compromiso claro en colaborar para evitar la expansión" del virus.

Mantienen contactos con la cartera de Agricultura de la Nación que les consultó sobre qué cuestiones de lo vigente podría generar problemas en la exportación. La cosecha está por comenzar así que hay movimiento de camiones y gente que debe venir de otras provincias a Córdoba, núcleo de la producción, para trabajar.

En la cadena del maní evalúan la situación del sector minuto a minuto Crédito: Shutterstock

"Hay buen diálogo para tratar de que las operaciones continúen con el mínimo riesgo posible; hay controles en las rutas y aunque en algunos puntos de Santa Fe hubo inconvenientes entendemos que se irán acomodando. Habrá algunas incomodidades, pero confiamos en que se superarán", dijo Nervi. De la producción manicera, 85% se exporta y el resto se utiliza en la industria de la alimentación local.

Según trascendió, el Ministerio de Agricultura se comprometió con Came a analizar líneas de prefinanciación para exportaciones a China de producciones como el tabaco y la cereza que, hasta diciembre, contaban con ese apoyo de parte de los propios clientes y se cortó. También se trabaja para garantizar que los camiones de Brasil puedan ingresar para retirar parte de las peras y manzanas que van a ese destino desde el Alto Valle de Río Negro .