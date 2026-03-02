“Paso decisivo”: la industria semillera respaldó el anuncio de Milei para modernizar el marco de la propiedad intelectual en semillas

Luego del discurso del presidente Javier Milei en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias donde planteó la necesidad de modernizar el régimen de propiedad intelectual en semillas, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) salió a respaldar esa definición y reclamó avanzar con la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91).

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el Presidente sostuvo que la Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos —el doble de la producción actual—, pero advirtió que para lograrlo es necesario “dar un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”. Incluso puso como ejemplo los rindes en algodón y la brecha con Brasil, al remarcar que no se pueden aceptar productividades muy por debajo de las de países competidores cuando se dispone de desarrollo genético argentino.

El Presidente puso como ejemplo los rindes en algodón y la brecha con Brasil para justificar cambios en la normativa sobre obtenciones vegetales Marcos Brindicci - LA NACION

En ese marco, ASA difundió un comunicado en el que celebró “de manera contundente” la decisión presidencial de situar la modernización del régimen de propiedad intelectual vegetal como una prioridad estratégica de Estado. La entidad sostuvo que el impulso a la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la UPOV “constituye un paso decisivo para revertir un proceso que, durante décadas, fue erosionando la competitividad y la productividad del agro argentino por falta de actualización normativa y de reglas claras que acompañen el desarrollo tecnológico” .

El comunicado incluso retomó una de las frases del Presidente en el Congreso: “En cultivos como el algodón, donde el desarrollo genético es determinante para mejorar rindes y calidad, no podemos seguir sin reglas claras que protejan la innovación. Si no adherimos a UPOV 91, seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso” .

Desde ASA remarcaron que el Acta 1991 —adoptada por 63 países— es hoy el estándar internacional en materia de protección de obtenciones vegetales, mientras que la Argentina continúa bajo el esquema de 1978. Para la entidad, esa situación deja al país al margen de las reglas vigentes en los principales mercados agrícolas. “Actualizar la normativa es una condición necesaria para competir en igualdad de condiciones y potenciar la capacidad exportadora del país”, señalaron.

“Actualizar la normativa es una condición necesaria para competir en igualdad de condiciones y potenciar la capacidad exportadora del país”, señalaron en ASA Marcos Brindicci

La entidad también destacó que la incorporación del concepto de “variedades esencialmente derivadas” y la protección efectiva de los derechos del obtentor aportarían previsibilidad y transparencia a la cadena. Según el comunicado, el Estado conservaría herramientas para regular de manera equilibrada el uso propio, dentro de un esquema “claro y sostenible”.

Para el sector semillero, sostener el esquema actual implica “mantener un modelo que ya mostró sus limitaciones” y que contribuyó a que la Argentina perdiera competitividad en un sector estratégico. En cambio, avanzar en la actualización significa reconocer que “el desarrollo tecnológico es un pilar central para incrementar rendimientos, mejorar la productividad y consolidar el liderazgo del agro argentino”.

En su discurso, Milei había citado los casos de Vaca Muerta y la minería como ejemplos de que, con marcos normativos claros y estabilidad jurídica, la inversión llega. ASA retomó ese argumento y afirmó: “ASA reafirma su total disposición para trabajar junto al gobierno nacional y el Congreso en la pronta implementación de estas reformas” .

Finalmente, la entidad concluyó: “Desde el sector semillero acompañaremos este proceso redoblando esfuerzos e inversiones para transformar este nuevo marco legal en más producción, más empleo y mayor competitividad para toda la cadena agroindustrial”.