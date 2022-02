Corrientes: entidades del campo donan dinero para que los bomberos puedan comprar mochilas forestales

En medio de la situaci贸n de emergencia por los graves incendios que azotan a la provincia de Corrientes, aflora la solidaridad del sector agropecuario. Ante una necesidad de los bomberos voluntarios de Mercedes quienes requieren mochilas forestales para seguir con su lucha contra el fuego, diez entidades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires se organizaron para realizar una donaci贸n.

Se trata de las sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Rojas, Baradero, San Antonio de Areco, Capit谩n Sarmiento, Salto, Pergamino, Col贸n, Arrecifes y la Sociedad Rural de Exaltaci贸n de la Cruz, Z谩rate y Campana, que tomaron la iniciativa luego de que en redes sociales se difundiera un flayer en el que ped铆an: 鈥淐olabora con nuestros bomberos鈥.

En el mismo se detallaba que se necesitaban mochilas forestales para seguir combatiendo los incendios y que cada una sale aproximadamente $25.000.

En di谩logo con LA NACION, Alberto del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, expres贸: 鈥淨uer铆amos hacer algo positivo y tratar de provocar un efecto domino para que m谩s personas ayuden a los bomberos鈥.

El que pueda colaborar... pic.twitter.com/Q2OoP5DOz1 — Alberto E. del Solar Dorrego (@edel_solar) February 13, 2022

Desde la entidad donaron $50.000, el equivalente a dos mochilas forestales. 鈥淪abiendo lo que est谩n sufriendo los correntinos uno no puede quedarse con los brazos cruzados viendo c贸mo se est谩n quemando montes forestales de a帽os de trabajo que se pierden en un segundo鈥, coment贸.

El viernes pasado, un informe del INTA se帽al贸 que son m谩s de 518.000 las hect谩reas afectadas. En tanto, seg煤n un relevamiento realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), las p茅rdidas econ贸micas ya alcanzan los $23.000 millones. Esta cifra podr铆a ser mayor, rondar los $40.000 millones, ya que el c谩lculo se realiz贸 cuando aun la superficie quemada era de algo m谩s de 300.000 hect谩reas.

El dirigente de la Rural de Rojas cont贸 que primero se comunicaron con el presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, que les facilit贸 el n煤mero del cuartel para que los bomberos enviaran los datos para efectuar la trasferencia. 鈥淟es enviamos directamente el dinero a ellos para que puedan comprar. Las dem谩s rurales est谩n haciendo lo mismo鈥, se帽al贸.

Las entidades de Arrecifes, Rojas, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro, Exaltaci贸n de la Cruz, Col贸n ya enviaron entre $20.000 y $ 80.000, precis贸.

Por la falta de recursos y ante el pedido de los bomberos, el dirigente ruralista expres贸: 鈥Hay un Estado ausente que no es capaz de hacer frente a un problema tan serio como el que est谩 sufriendo Corrientes. Es preocupante y nosotros como productores colegas no podemos estar ausentes. Consideramos que el privado tiene que tratar de hacer un apoyo por m谩s que pagamos impuestos porque la infraestructura no existe鈥.

Sumemos donaciones, Corrientes las necesita ante un gobierno nacional unitario y ausente. pic.twitter.com/CVaqBrqya7 — Alberto E. del Solar Dorrego (@edel_solar) February 15, 2022

Tras hacer alusi贸n a los recientes dichos radiales del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandi茅, quien expres贸 que los incendios 鈥渃omienzan con la quema de productores鈥, Del Solar Dorrego expres贸: 鈥淐onsideramos que es una barbaridad que 茅l haya dicho directamente que son los mismos productores los que prenden fuego. A nadie en su sano juicio se le ocurre prender un f贸sforo en un momento en que hay una sequ铆a de cuatro meses con un masa de vegetaci贸n seca que es directamente inflamable.

La semana pasada, este grupo de entidades emitieron un comunicado en el que le ped铆an al funcionario 鈥渟alir de su c贸moda oficina鈥 y, entre otras cosas, 鈥渁portar los recursos y ayuda necesarios鈥 para los productores correntinos.

鈥淢enospreciar la idoneidad y el compromiso con la conservaci贸n del medio ambiente del productor correntino desde una mirada ideol贸gicamente sesgada y retr贸grada no es s贸lo una imprudencia, es una ofensa grave鈥, dijeron.

鈥淣adie en su sano juicio atentar铆a contra s铆 mismo ocasionando incendios, produciendo p茅rdidas irreparables como son los montes forestales y ecosistemas naturales pastoriles en plena seca y sin avizorar lluvias en el corto plazo鈥, agregaron.