Ayer hubo cortes en las rutas 16 y en la RP 303 por las restricciones de ingreso a Santiago del Estero

12 de junio de 2020 • 13:15

Productores de Chaco y Tucumán hicieron cortes de ruta ayer durante varias horas denunciando que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, no los deja ingresar a esa provincia a cosechar con la excusa de la pandemia de coronavirus . Alertaron que volverían a realizar otro corte si no hay una solución.

Uno de los cortes de ayer fue sobre la ruta nacional 16, entre Pampa de los Guanacos (Santiago del Estero) y Río Muerto (Chaco).

"Si no hay solución vamos a volver a cortar y fuerte. No nos dejan seguir con la trilla de maíz, de algodón, los camiones están parados, no los dejan circular y hay entregas de hacienda pactadas que no las podemos hacer", señaló a LA NACION Juan Monin, miembro de la Mesa de Enlace NOA NEA.

Monin denunció que, hace unos días, detuvieron a productores agropecuarios sin ningún motivo. En un caso la excusa fue que circulaba sin barbijo dentro de su camioneta. "Así se está manejando Santiago del Estero y lo estamos sufriendo", agregó.

Según trascendió, desde el Ministerio de Agricultura de la Nación están en contacto con Zamora para tratar de ver una solución. "Si no hay solución, vamos a volver a cortar", remarcó Monin.

Los productores en la ruta por las restricciones en Santiago del Estero

En tanto, productores de Tucumán hicieron ayer un corte de ruta también por las restricciones en Santiago del Estero.

"En plena cosecha de maíz a los productores no nos quedó otra alternativa que realizar un corte total en la RP 303 a la altura de la localidad Las Cejas a metros del puesto de control policial santiagueño", dijeron los productores de la Asociación Civil Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

"Esto generó una larga fila de camiones ya que son los únicos que gozan del privilegio de ejercer su libertad de trabajar según el criterio de las autoridades santiagueñas. Luego de un corte de 3 horas, la policía de Santiago, quienes reconocieron la legitimidad de nuestro reclamo nos propuso permitir el ingreso a los productores y trabajadores rurales a cambio de que liberáramos a los camiones y con el compromiso de las autoridades de Santiago de buscar un mecanismo que nos permita llevar adelante nuestras tareas. Los productores dejamos en claro que si el gobierno no flexibiliza su medida volveremos al lugar a acampar hasta que nos permitan trabajar", agregó Apronor.