Cosecha de cebada: un juego de ingenio para no perder el partido

Llega la cosecha de cebada y es una época contra reloj, con el clima y la biología para poder cosechar y guardar lo que pudimos generar con el trabajo de todo el año. Es un momento en el cual ya hicimos todo, casi todo, ya trabajamos e invertimos en el cuidado del cultivo de malezas, plagas y enfermedades y en alimentar/nutrir al mismo.

A fin de octubre sufrimos una helada importante en el sudeste de Buenos Aires y vemos las cebadas y trigos sembrados tempranos con 20 a 30% de pérdida, pero van desde un 4% de daño hasta un 80% de daño, por lo que en muchos casos estamos llegando a empatar el partido y con dos jugadores menos. Ahora nos tenemos que ocupar de no perder el partido en el alargue.

¿En qué no podemos fallar en el caso de la cebada? Antes que nada, dijimos que se acerca la cosecha, no que ya llegó. Debemos seguir monitoreando ya que las isocas desgranadoras (Faronta albilinea) y militar verdadera (Pseudaletia adultera) avanzan en esta época y pueden causar grandes pérdidas de rendimiento.

Otro tema a ajustar previamente es el de los seguros de granizo, incendio y viento, ya que en esta época suelen darse tormentas que generan mucho daño en los cultivos entregados, a lo que también se suman los accidentes durante la cosecha.

Atentos y a tiempo, haber acordado la disponibilidad de cosechadoras para el momento justo es clave. En general estimamos que deberíamos disponer de una cosechadora al menos cada trescientas hectáreas de cebada (¡si es cada 200 hectáreas mejor!).

En años anteriores hemos llegado a perder hasta 1500 kg/ha por atrasarnos en el momento de cosecha y ver un aumento de vuelco y/o quebrado en esos días cruciales.

Bien, al fin estamos con la cosechadora en el lote, metele que el ingeniero dice que se me puede quebrar, volcar, agarrar un granizo y venir el apocalipsis… No! Paremos la pelota, ahora tenemos que calibrar bien la trilla para preservar la calidad de la semilla cosechada y evitar descuentos.

Debemos medir las pérdidas de cosecha, las cuales varían de lote a lote y según las condiciones del momento también: las pérdidas recomendadas por INTA son de máximo 100 kg/ha (270 granos medianos por metro cuadrado), los cuales a precios de hoy son 20 dólares por hectárea.

Tengamos en cuenta que en condiciones normales el INTA a medido un promedio de 150 kg/ha de pérdida (30 dólares por hectárea).

Este año, además, debemos contemplar que, en los lotes con daño de helada, es probable que haya una proporción de grano chuzo que nos complique aún más la regulación de la trilla y la calidad comercial. Una opción buena y barata si uno no puede estar y ocuparse del control de cosecha es contratar un profesional para que haga el seguimiento de cerca de la cosecha.

Además de todo esto debemos calibrar el monitor de rendimiento, ya que, gracias a la tecnología, además de cosechar lo granos hoy tenemos la posibilidad de cosechar datos para seguir aprendiendo de cada ambiente y manejo del lote.

En el caso de la cebada y con situaciones de quiebre y/o volcado es fundamental sumar los puntones “levantamieses”, los cuales ayudan a levantar las plantas caídas.

Hemos medido diferencias de 400 kg/ha si estábamos haciendo todo bien pero sumábamos los puntones. En casos puntuales hemos llegado a ir a una velocidad de 3 km/h para lograr cosechar lo mejor posible y no perder 1500 kg/ha.

Otro punto fundamental es el de tomar y guardar muestras periódicamente para poder analizar la calidad y conocer qué tenemos en el campo o qué estamos entregando.

Es muy importante realizar el control periódico de la cebada guardada en silos o silobolsa para que no perder la calidad obtenida a cosecha

El clima se pone caliente, debemos ocuparnos de reducir el riesgo de incendios durante la cosecha. Tomando medidas como limpiar dos o tres veces al día las zonas de mayor acumulación de granza, tener disponibles los matafuegos reglamentarios, evitar trabajar con más de 35 °C, menos de 30% de humedad relativa y viento norte fuerte (más de 35 km/h).

Otro aspecto a considerar son los daños colaterales de una mala cosecha. Como tener más cebada guacha en el cultivo de segunda que sigue (más costos). Problemas por mala distribución de cola de máquina como fracasos en la siembra de soja de segunda, en algunos casos y con sembradoras livianas hemos tenido que sembrar a 52 cm entre surcos en lugar de los típicos 21 cm (y preferibles por la cobertura del suelo y la competencia con malezas). Inconvenientes en el cultivo del año siguiente ya que las siembras son difíciles en las colas de máquina, las cuales además son refugio y favorecen la proliferación de plagas como babosas y bichos bolita. También se ve afectado el cultivo siguiente por estar más frío el suelo, sufrir más el daño por frío y tener menos nitrógeno disponible que en las partes que está bien distribuido.

Si logramos hacer todo esto en tiempo y forma es muy importante realizar el control periódico de la cebada guardada en silos o silobolsa para no perder la calidad obtenida a cosecha.

Producir cebada es un juego de ingenio que nos exige gestionar las variables que podemos manejar, y las que no podemos también, armando el rompecabezas en el aire, y en equipo, siempre en equipo.

El autor integra Agroestudio Viento Sur SRL