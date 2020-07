Jorge Chemes, presidente de CRA

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, señaló que la reunión del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) con la vicepresidenta Cristina Kirchner "cayó mal" entre los productores porque "es muy difícil aceptar dialogar con alguien que tanto mal hizo para el campo".

Ayer, miembros del CAA, que integran más de 40 entidades del agro, entre ellas CRA, se reunió con la vicepresidenta en el Senado. Fueron José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara Cec) y Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). No hubo representantes de los productores. El CAA ya habló con gobernadores, ministros y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

El CAA está trabajando en un plan para que se pase de exportar de US$65.000 a 100.000 millones de dólares, además de generar 700.000 nuevos empleos y arraigo en el interior con medidas que incluyen una estabilidad fiscal por 10 años.

"La verdad es que cayó mal porque es muy difícil aceptar dialogar con alguien que hizo tanto mal para el campo", señaló Chemes a LA NACION sobre Cristina Kirchner.

Vale recordar que en 2008 el campo se enfrentó cuatro meses con la expresidenta por su proyecto de retenciones móviles y, además, durante el resto de su mandato sufrió trabas para exportar que pegaron tanto sobre la producción de carne como en el trigo y el maíz.

"Lamentablemente no ha generado ningún clima de acercamiento", afirmó sobre la actual vicepresidenta. "El cristinismo-kirchnerismo siempre fue muy agresivo, muy jodido con el campo", agregó.

Chemes después remarcó: "Es muy difícil sentarse a dialogar de golpe con alguien que te maltrató. La gente no tiene confianza".

Con Cristina, ayer Roberto Domenech (CEPA), Gustavo Idígoras (Ciara Cec) y José Martins (Bolsa de Cereales) Crédito: Senado

El presidente de CRA indicó que espera que se lleve adelante el plan del CAA. "Espero que este proyecto se concrete, se necesita aumentar la producción pero es difícil en la medida que no haya un alivio impositivo", expresó.

Pese a las críticas, Chemes señaló que CRA sigue en el CAA. "Vamos a tratar de poner los límites haciendo notar lo que no nos gusta".

Más críticas

En diálogo con LA NACION, Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), apuntó que en el CAA hay "sectores históricamente prebendarios" que buscan, dijo, "una transferencia de rentabilidad en la cadena a costa de los productores".

Además, consideró que "con una sola foto no alcanza" para que la vicepresidenta recomponga su vínculo con el sector agropecuario.

"Siempre hay sectores que buscan prebendas, la transferencia de rentabilidad en la cadena a costa de los productores. Vamos a estar ahí pero no vamos a perder nuestra voz. La representación gremial de los productores no está dada por el Consejo Agroindustrial Argentino. Esta dada por CRA y la Mesa de Enlace. El campo no está representado por el Consejo Agroindustrial", agregó.

De Velazco cuestionó sobre los asistentes al encuentro con la vicepresidenta: "No sé con qué mandato fueron y quién les dio el mandato". Luego añadió sobre Cristina Kirchner: "Con una solo foto no alcanza. Si quiere ayudar a la producción tiene que demostrarlo. Para conocer a un rengo hay que verlo andar".

Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en Córdoba y entidad adherida también a CRA, fue crítico sobre la reunión de ayer.

"La foto chocó y chocó mucho sobre todo por los interlocutores que fueron en nombre del Consejo", dijo. Agregó que su integrantes tienen "intereses contrapuestos" respecto del agro, "Domenech pidiendo a gritos que suban las retenciones al maíz e Idígoras que pide el diferencial (con retenciones más bajas) para la molienda y la industria aceitera" de soja.

Ante una consulta, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, que está en el CAA, señaló: "A mi me parece bien que la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación quiera hablar". Señaló que Coninagro tiene como base "acordar" con puntos esenciales para la agroindustria.

"Formo ese consejo y está Coninagro. En todo lo que sea diálogo, hacer puentes y hablar con respeto y diciendo lo que se debe decir, Coninagro está", apuntó.

Señaló que en Coninagro "no queremos las retenciones, pero tenemos un plan". Remarcó: "Empecemos de a poco (a quitarlas) con las economías regionales y algunas producciones que no tienen impacto fiscal. Demos una señal y las vamos sacando progresivamente. Pongamos fecha (de finalización)".