En el clima de montaña rusa que se vive en el país con cada fecha electoral, como la del domingo pasado y la del próximo 19 de noviembre, hay que tomar decisiones. En el agro, donde los procesos biológicos son imposibles de eludir, esa posición es más compleja. Según testimonios de diferentes consultores de productores y empresas agropecuarias que recogió LA NACION, ante la incertidumbre electoral y económica, hay que prestar atención al flanco financiero, ajustar los presupuestos y estar atentos a las volatilidades de los mercados de granos, entre otros aspectos del negocio.

Mónica Ortolani, de la consultora Tónica, explica que, tanto para la agricultura como para la ganadería, primero hay que saber dónde está parado cada uno. En el aspecto económico recomienda preguntarse ¿cuáles son sus precios y rendimientos de indiferencia? “Así, podrán evaluar, ante decisiones de comercialización, a partir de qué precio generan rentabilidad”, explica.

En zonas con déficits hídricos, los menores rendimientos elevarán la vara de los precios, por lo cual sugiere “tomar coberturas, bien fijando precios u operando en los mercados de futuros”.

Pese a que esta semana se estableció un nuevo tipo de cambio diferencial (el 70% en el MULC y 30% dólar CCL, lo que daba a comienzos de semana) Ortolani cree que “el productor sólo venderá si lo necesita y pueda posicionarse en otro activo dolarizado”.

Mónica Ortolani, consultora

La especialista recomienda “estar atentos a las ventanas de oportunidades que puedan brindar los mercados internacionales, tan afectados por la geopolítica, la política monetaria de las principales naciones, unida a un contexto de conflictos bélicos que creíamos dejados solo para las páginas del siglo XX”. En soja, añade, hay que “estar atentos al clima en Brasil y en Argentina, donde podrían aprovecharse volatilidades”.

A su vez, “en lo financiero, se recomienda trabajar con cirugía fina en sus flujos de fondos, determinando los períodos donde necesitará salir a buscar o renovar financiamiento, o liquidar stocks definiendo así qué períodos concretos y en qué volumen se necesitará negociar o cubrir”.

Ortolani afirma que “para quienes hayan aprovechado tasas de endeudamiento en pesos, una inminente devaluación les dará revancha a los kilos que no pudieron ser o a los mayores costos en dólares”. Y añade: “considero clave operar en el mercado de capitales, bien tomando financiamiento o bien como inversores de excedentes de fondos. Es una ventana que, como el sol, siempre está, y en períodos donde los bancos se hicieron los distraídos, otorgó una ventaja diferencial a quienes ya contaban con avales de sociedades de garantías recíprocas, o bien ya habían generado una historia crediticia en dichos mercados”.

Otro flanco clave del manejo de los números, según la especialista es el tributario. “Considerando que, según el índice FADA, a setiembre 2023 cada $100 de renta agrícola, $76,10 se los lleva el estado en sus diferentes impuestos nacionales, provinciales y municipales, es fundamental trabajar en la planificación fiscal y medir cómo impacta cada decisión. Ante períodos inflacionarios, todo lo que permita dilatar en el tiempo la base imponible, dentro del marco de la ley, agregará valor económico y dejará más dinero en el bolsillo”, recuerda.

Corto plazo

En tanto, el consultor y economista del agro Ernesto Ambrosetti, advierte que “el nuevo escenario pre balotaje, continuará con medidas cortoplacistas y electoralistas que generarán una mayor y descontrolada emisión monetaria”.

En su opinión, “se prolongará y expandirá a todas las actividades posibles el Programa Incremento Exportador, otorgamiento de bonos alimenticios, planes, devolución del 21% del valor de las compras y el programa precios justos, entre otros”.

Ernesto Ambrosetti, economista Rodrigo Néspolo

Para el especialista esas medidas profundizarán la crisis “con un fuerte impulso a la inflación e incremento de la deuda externa, con condiciones desconocidas como es el caso de los montos otorgados en concepto de crédito en yuanes por China”. Y puntualiza: “se adelantan ingresos fiscales, aumenta el endeudamiento externo e interno, generando más agujeros negros en el futuro de la economía argentina”.

Frente a esa incertidumbre de gran magnitud, “el productor agropecuario debería resguardarse de la distorsión de los precios relativos, utilizando los granos y la carne como moneda, minimizando a su vez todos los riesgos, como es el climático y el de los mercados, buscando que cada dólar invertido le otorgue el mayor ingreso marginal posible”, explica Ambrosetti.

Por otra parte, puntualiza que ante las restricciones a las importaciones y la escasez de productos de alta tecnología el productor “debe proveerse de los insumos estratégicos que puedan limitar su productividad para evitar poner en riesgo la sustentabilidad de la empresa”. Y concluye: “decisiones racionales en un escenario irracional es el camino a seguir para sobrevivir a esta crisis”.

A su vez, Teo Zorraquin, de la consultora Zorraquin+Meneses, coincide con Ambrosetti en la visión sobre el panorama crítico de la economía. La “brecha cambiaria actual, el atraso cambiario y el déficit fiscal son insostenibles en el tiempo”, dice. En caso de ganar en el balotaje Sergio Massa, considera “probablemente cosas como la corrupción o los negociados sí sean más sostenibles en el tiempo, pero las reservas del Banco Central negativas, no”.

En una eventual administración de Unión por la Patria va a continuar una elevada presión fiscal. “Van a seguir cobrando impuestos distorsivos y por bastante tiempo”, considera. La agricultura podría beneficiarse con un tipo de cambio más alto. “A otras actividades como la lechería o el engorde intensivo ganadero, las van a perjudicar. Vamos a un escenario mixto”, afirma.

Teo Zorraquin

“Nuestro presupuesto es al 10 de diciembre y después de ahí estamos rehaciendo los planes. El campo tiene biologías que hay que respetar. La gente no está especulando ahora con sembrar o no sembrar. Acaba de llover, tenés tu campo o alquilaste un campo y lo que vas a hacer es sembrarlo con maíz, girasol, soja o lo que fuere”, explica.

“Hoy es a dientes apretados, el presupuesto es a corto plazo y se respetan los procesos biológicos”, dice, y señala “los insumos están comprados o reservados; en el caso agrícola hoy seguimos con nuestro plan de producción”.

Para la lechería, vislumbra un momento difícil porque no se puede dejar de darles de comer a las vacas y hoy se está perdiendo plata. “La duda es cuántos tambos se van a cerrar. Yo creo que algunos tambos se van a cerrar”, se lamenta. Respecto de la ganadería, destaca que en la cría se está en “plena parición en muchos lugares, no se puede dar volantazos y en el caso de los engordes a corral, si la relación de compraventa no se pone amable, lo que habrá es menos engorde y menos carne para dentro de cuatro o cinco meses en la góndola”.

Para Zorraquín, hoy “se está cuidando mucho la caja y se mira mucho los presupuestos financieros”, en un proceso que se agudizó con las elecciones.

Respecto del futuro, Ortolani concluye que “en su interior, el campo sabe y siente, que ningún gobierno le va a venir a tender una mano e iluminar repentinamente su oscura escenografía. Aunque sí depende de él, encenderse y salir a generar consensos, y contextos de comunicación que lo saquen del papel de superhéroe o de víctima y lo posicionen como un protagonista clave del desarrollo del país, junto a su cadena de valor, y de la sociedad, para quien es solución, produciendo alimentos, fibras y energía”.