Crisis en la mayor avícola: Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores ante la Justicia

La empresa avícola Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en medio de la crisis financiera, judicial y laboral que atraviesa. La causa quedó radicada en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, y al 15 de septiembre figuraba “en despacho”, según surge del sistema de consulta de expedientes judiciales. Es la segunda firma del grupo GTA que acude a este mecanismo judicial, después de Wade SA.

El expediente está registrado bajo el número COM 018558/2026, con la carátula “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La información disponible hasta el momento no permite afirmar que el concurso haya sido formalmente abierto por el juzgado, aunque fue confirmado por fuentes de la compañía a LA NACION que el trámite fue iniciado formalmente. Lo que consta por ahora es la presentación del proceso concursal y su radicación. Vale aclarar que la apertura requiere una resolución judicial.

El Grupo GTA está integrado por Granja Tres Arroyos SA, Wade SA y Avex SA. Granja Tres Arroyos era la sociedad principal del conglomerado y concentraba buena parte de la estructura productiva; Wade quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría; mientras que Avex, incorporada al grupo en 2019, tiene su principal complejo avícola en Río Cuarto, Córdoba. Las obligaciones de las tres compañías habían sido contempladas en conjunto dentro del intento de reestructuración financiera que llevó adelante el grupo. La empresa también tiene una planta en Capitán Sarmiento.

Como se dijo, por el momento no se encuentran disponibles públicamente los detalles de la presentación judicial que permitan conocer el monto del pasivo y del activo declarado, la cantidad de acreedores ni las razones invocadas por la empresa para explicar su situación patrimonial.

Capitán Sarmiento, la ciudad donde 750 despedidos de Granja Tres Arroyos viven un drama Captura

La decisión se inscribe en la delicada situación que atraviesa uno de los principales grupos avícolas del país, que en los últimos meses quedó alcanzado por reclamos laborales, ejecuciones de deuda, pedidos de quiebra contra sociedades vinculadas, medidas cautelares y un fuerte conflicto con los trabajadores.

Hasta ahora, Granja Tres Arroyos enfrenta tres de las ejecuciones relevadas en el sistema judicial: una por un pagaré cuyo capital pendiente supera los $1194 millones, con un monto procesal de $1794,9 millones al sumar intereses y costas; otra por un cheque electrónico rechazado de $200 millones, con $150 millones presupuestados para intereses y costas, y una tercera por $55,8 millones correspondiente a dos préstamos prendarios, con un embargo fijado en $80 millones y pedido de secuestro de dos tractores.

En esas causas, la Justicia también dispuso o analizó embargos sobre inmuebles vinculados a integrantes de la familia De Grazia. En el caso de Wade SA, Banco Credicoop reclama $206,35 millones de capital por un pagaré de $250 millones que tuvo un pago parcial; con intereses y costas, la ejecución alcanza $412,7 millones. Además, Wade ingresó en convocatoria de acreedores luego de enfrentar al menos siete pedidos de quiebra, con reclamos que superan los $2000 millones entre capital e intereses, más otro planteo por más de US$12.000. El grupo GTA tiene un pasivo total estimado en US$350,9 millones que busca reestructurar en su concurso preventivo de acreedores.

El concurso preventivo es el procedimiento mediante el cual una empresa en dificultades busca reestructurar sus deudas y alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La delicada situación financiera y operativa del grupo se profundizó desde fines de mayo, cuando comenzaron las paralizaciones indefinidas de algunas plantas. Primero quedó sin actividad La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y a fines de agosto la compañía confirmó la paralización “transitoria” de los establecimientos de faena ubicados en Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires.

La compañía acudió a la Justicia Comercial pocos días después de Wade

En paralelo, los sindicatos denunciaron alrededor de 1730 despidos entre ambas provincias, más del 25% de la dotación total del grupo. Ante el conflicto en territorio bonaerense, el Ministerio de Trabajo provincial dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles, que alcanzó a 1200 trabajadores de las plantas vinculadas con Granja Tres Arroyos y Wade. En el telegrama de despido, la empresa argumentó la existencia de “fuerza mayor” y una disminución del trabajo por causa del impacto de la influenza aviar en el país.