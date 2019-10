Cuáles son las ventajas agronómicas del maíz tardío

El maíz tardío puede sortear el estrés climático

Walter Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 10:50

Desde INTA General Villegas tenemos una concepción dinámica del ambiente de producción para un cultivo. El maíz tardío nos da la posibilidad de desarrollarlo. Al ubicar su período crítico (floración) en febrero, hay menores chances de sufrir estrés hídrico con respecto a siembras tempranas. La demanda ambiental es inferior, con menores riesgos de golpes de calor y con lluvias relativamente más seguras. Resulta así un cultivo de maíz más estable. Además, los costos son menores, dado que la densidad de plantas es un 20 a 25% menor a la utilizada en primera.

Podemos pararnos frente a un lote y sembrarlo en dos fechas distintas y el ambiente que le ofreceremos al cultivo será diferente. Esto sucede cuando hablamos de maíces de primera y tardíos. Los primeros debemos ubicarlos en los mejores ambientes, para que brinden el potencial del rendimiento que tiene la especie. Se recomienda ubicarlos en los mejores suelos, con la napa freática en una profundidad tal que el cultivo la pueda aprovechar. Se debe elegir la genética de mayor potencial y un nivel de nutrición adecuado para obtener altos rendimientos. Pero en el noroeste bonaerense no todos los ambientes son así. Cuando pasamos a zonas de menor potencial, el análisis cambia. Los maíces tardíos son una clara opción. Al respecto, en la Estación Experimental del INTA Gral. Villegas se lleva adelante desde el año 2003 un ensayo de larga duración, donde en promedio para las 15 campañas analizadas, las fechas tardías superan en algo más de 1500 kg/ha a las de primera.

Se debe resaltar que los rendimientos mínimos de las fechas tardías son muy superiores a los mínimos de los maíces de primera, con lo cual retrasando la fecha de implantación estamos incrementando los pisos de rinde. En el caso de los rendimientos máximos de la serie, los de primera superan a los tardíos pero en una proporción mucho menor que la que se da, a la inversa, en los mínimos. Otro mito a derribar es el que se da entorno al peso de los granos. Utilizando ciclos intermedios, no se registraron pérdidas de peso de granos por retraso en la fecha de siembra.

Cultivos de servicio

El maíz tardío además nos brinda otra ventaja no menor: la posibilidad de sembrarlo luego de un cultivo de cobertura (CC). La secuencia vicia-maíz tardío es un claro ejemplo de cómo es posible mantener o aumentar rendimientos con un menor uso de insumos externos. En la zona noroeste de Buenos Aires, se puede utilizar como antecesor a la Vicia villosa. Esta leguminosa fija por simbiosis nitrógeno(N) del aire y lo pone a disposición de la planta. Luego de su secado, el N que se encuentra en la biomasa pasa al suelo y queda disponible para el maíz. De esta forma, no se agrega fertilizante de síntesis química o se hace a una dosis menor que si no hubiera CC. También parte de este nutriente fijado puede quedar disponible para el cultivo siguiente en la secuencia agrícola (N residual).

Otro beneficio de este CC, es el de no utilizar generalmente herbicidas ya que la vicia cubre el suelo impidiendo el nacimiento de malezas. Al usar un rolo crimper para interrumpir su ciclo, se logran dos cosas: secar el CC sin utilización de químicos y dejar un mulching de material vegetal apretado sobre el suelo que interfiere o impide el nacimiento de malezas (cortando las señales lumínicas para la germinación o a modo de barrera física para su emergencia).

La inclusión de CC invernales permite mantener los suelos cubiertos durante todo el invierno, frenando procesos de erosión, aportando carbono a los suelos y mejorando las propiedades físicas (Ej: mejor infiltración y por ende mejor economía del agua), que actualmente muestran signos importantes de degradación.

El maíz tardío es una tecnología basada en conceptos agronómicos, que sintetizan el conocimiento del cultivo y del ambiente. Esto facilita producir con eficiencia económica y de manera más sustentable en línea con las demandas actuales de la sociedad.

El autor es ingeniero agrónomo e integra el Grupo de Producción Agrícola y Gestión Ambiental del INTA Villegas