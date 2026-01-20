LA NACION

Altibajos para el comienzo de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 8162 vacunos, se pagó $4810 por vaquillonas; el Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3591,637

Mercado Agroganadero de Cañuelas
La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 8162 animales descargados de 226 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad. El Índice General registró una suba respecto al viernes último del 2,77%, al pasar de 3494,914 a 3591,637 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,34%, tras variar de 4235,235 a 4178,497 pesos por kilo.

Los novillos, con 771 cabezas, representaron el 9,47% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 460 y con 557 kg; $4600 con 431 kg, y $4550 con 464 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 438 kg; $3650 con 500 kg, y $3400 con 455 y con 514 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 376 kg; $4700 con 311, 347 y con 369 kg, y $4550 con 420 kg, y en vaquillonas, $4810 con 303 kg; $4600 con 356 kg, y $4300 con 393 y con 412 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3591,637, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4178,497. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4178,497. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4224,836.Detalle de venta: 771 novillos; 2397 novillitos; 2083 vaquillonas; 2297 vacas; 321 conservas, y 268 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (89) Gómez Videla nt. 16, 423 kg a $4400; 17, 392 a 4500; vq. 15, 409 a 2900. Aguirre Urreta Jorge SA: (68) Bonavita vq. 15, 361 a 3900. Asoc. de Coop. Argentinas: (257) A.C.A. nt. 51, 372 a 4550; 34, 362 a 4600; 17, 347 a 4700; vq. 18, 374 a 4300; Burgardt vq. 18, 394 a 4000; 36, 361 a 4300.

Balcarce y Cía. SRL: (60) Suc. Moreno v. 25, 523 a 3150. Blanco Daniel y Cía. SA: (404) Cuevas vq. 32, 376 a 4000; Etzel v. 29, 544 a 3200; Grupo D y V nt. 34, 415 a 4500; Pitameglio nt. 19, 369 a 4700; Rizzi n. 30, 559 a 4600; vq. 20, 413 a 4200; Trags v. 26, 475 a 3180; Zuetta v. 15, 445 a 2100; 35, 543 a 3200. Brazzola y Cía. SRL: (42) Don Pancho de Pringles nt. 24, 340 a 4600.

Autorizan la exportación directa de lana al crear la categoría “Barracas de Campo”

Campos y Ganados SA: (196) Adamini nt. 23, 399 a 4500; Marangoni nt. 105, 308 a 4700. Casa Massola SA: (23) Gahwiler n. 18, 785 a 3100. Casa Usandizaga SA: (227) La Chavense v. 23, 615 a 2700; Maillos vq. 27, 369 a 2200; 22, 414 a 2350. Colombo y Colombo SA: (345) Km389 nt. 45, 386 a 4550; Rincón de la Laguna n. 21, 464 a 4500; San Jorge Cereales y Hacienda nt. 17, 380 a 4250; 38, 358 a 4400; vq. 44, 376 a 2000; v. 25, 472 a 2900. Colombo y Magliano SA: (685) Biofeeds Argentina nt. 15, 301 a 4600; vq. 21, 288 a 4660; 17, 285 a 4780; Cía. Arg. de Hacienda v. 15, 543 a 2700; El Recado nt. 34, 388 a 4120; 17, 410 a 4520; 17, 430 a 4550; Est. El Porvenir v. 15, 521 a 3370; Goyena Copello nt. 30, 432 a 4350; vq. 22, 375 a 3900; La Estelita vq. 22, 305 a 4260; 16, 289 a 4350; 36, 309 a 4760; 16, 303 a 4810; Lovizio vq. 28, 393 a 4300; Naudistar nt. 19, 418 a 4430; 19, 420 a 4490; Sanglar nt. 21, 417 a 3940; Viejo Adolfo vq. 42, 412 a 4300. Consignataria Blanes SRL: (93) García vq. 30, 375 a 4300; Navarro vq. 22, 357 a 3800. Consignataria Melicurá SA: (135) Casamu v. 16, 453 a 3300; vq. 18, 390 a 3600; El Refugio de Martín vq. 17, 386 a 3750; 18, 350 a 3900. Crespo y Rodríguez SA: (35) Pucheu tr. 17, 665 a 2390.

Dotras, Ganly SRL: (284) Ganadera Mapa v. 20, 475 a 3300; vq. 21, 349 a 4300; Ganly Agropecuaria v. 19, 500 a 3100; Gaviña v. 16, 437 a 3200; Gaviña n. 39, 479 a 4000; Salvadori vq. 47, 334 a 3600; 17, 348 a 4050; 32, 351 a 4500; Santa Rosa del Monte nt. 20, 375 a 4400; 24, 379 a 4500. Ferias Agroazul SA: (45) Don Vicente nt. 22, 342 a 4100.

Ganadera Salliqueló SA: (66) Herrero nt. 44, 388 a 4400; Turón v. 16, 526 a 2600. Goenaga Biaus SRL: (150) Naiquel vq. 17, 339 a 4000; 33, 331 a 4050; Sanguinetti v. 20, 498 a 2500. Gogorza y Cía. SRL: (211) Balda vq. 21, 301 a 4200; Gran Trébol v. 35, 504 a 2900; Ibarrola vq. 15, 423 a 3000; v. 16, 518 a 3300; Lamas Kysilka Hnos. v. 21, 442 a 2100; 35, 457 a 2300; Zavala v. 22, 509 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (172) Suc. Igarza vq. 15, 370 a 4300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (78) Duhalde vq. 15, 358 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (122) La Guarida del Zorro v. 19, 550 a 3200; Rebzda nt. 15, 322 a 4500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (119) Groenemberg nt. 24, 437 a 4350; vq. 38, 367 a 4250. Lartirigoyen & Oromí SA: (182) Cirio Hnos. n. 16, 448 a 4540; Estab. Gallinao vq. 18, 407 a 4100; 22, 374 a 4200; F.I.C.A. vq. 17, 396 a 4250; 22, 344 a 4400; García del Solar v. 20, 508 a 3330; 15, 484 a 3500. Llorente-Durañona SA: (43) Courreges v. 30, 481 a 3200.

Madelan SA: (187) Pinteño nt. 15, 414 a 4500; San Pedro Agrop. vq. 32, 296 a 4770; Trumil nt. 35, 380 a 4600. Martín G. Lalor SA: (527) Amespil nt. 27, 404 a 3520; Cerdeira vq. 15, 310 a 4650; Comp. de Tierras Tecka nt. 84, 393 a 4450; 43, 395 a 4500; Echenique nt. 23, 329 a 4350; 21, 318 a 4650; vq. 19, 314 a 4750; Udale vq. 24, 364 a 3500; 21, 346 a 4400; Zanotti vq. 30, 343 a 3800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (187) Las Franciscanas nt. 15, 375 a 4500; Mic Agropecuaria vq. 15, 415 a 3600; 17, 359 a 3900. Monasterio Tattersall SA: (888) 16 de Enero vq. 18, 400 a 4100; Bernal vq. 17, 367 a 4250; 25, 294 a 4650; Boiero vq. 15, 296 a 4300; Campomax n. 16, 435 a 3950; nt. 27, 442 a 3900; Egana vq. 31, 418 a 4200; Estab. Ganadero San Antonio v. 24, 509 a 3100; Estab. Sausalito nt. 30, 408 a 4300; Exportlan n. 18, 459 a 4550; Granogam vq. 18, 368 a 4250; Heim vq. 15, 350 a 4300; Ledesma vq. 17, 355 a 4350; 16, 330 a 4520; Los Míos vq. 26, 360 a 4300; Los Potrerillos vq. 41, 386 a 4250; 31, 380 a 4300; 24, 330 a 4500; Neifert nt. 24, 312 a 4600; Zubigaray nt. 16, 434 a 4400.

Nieva H. y Asociados SRL: (49) Mogni nt. 49, 370 a 4550. Pedro Genta y Cía. SA: (191) Avendaño v. 36, 527 a 3050; El Mate de Ameghino nt. 15, 395 a 4400; Lapeyre v. 16, 581 a 3200; Scoffield v. 16, 494 a 2300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (232) Agro Cereal 9 de Julio nt. 23, 360 a 4600; 38, 328 a 4650; Cárdenas vq. 16, 370 a 2270; Mathet e Hijos nt. 18, 420 a 4650; 46, 376 a 4800; García vq. 22, 329 a 4620; Tapalgro vq. 42, 438 a 4300. Santamarina e Hijos SA: (111) Carayta nt. 41, 370 a 4400; Hijos de Barreto v. 15, 545 a 2400; Santamarina vq. 40, 373 a 3700. S. L. Ledesma y Cía. SA: (43) Migueltorena nt. 39, 398 a 4400. Wallace Hermanos SA: (76) Santamarina v. 15, 480 a 3100; 20, 540 a 3200.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (79); Gahan y Cía. SA (71); Gananor Pujol SA (17); Hourcade Albelo y Cía. SA (65); Iriarte Villanueva Enrique SA (38); Jáuregui Lorda SRL (183); Umc SA (29).

