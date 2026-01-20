Altibajos para el comienzo de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 8162 animales descargados de 226 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad. El Índice General registró una suba respecto al viernes último del 2,77%, al pasar de 3494,914 a 3591,637 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,34%, tras variar de 4235,235 a 4178,497 pesos por kilo.

Los novillos, con 771 cabezas, representaron el 9,47% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 460 y con 557 kg; $4600 con 431 kg, y $4550 con 464 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 438 kg; $3650 con 500 kg, y $3400 con 455 y con 514 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 376 kg; $4700 con 311, 347 y con 369 kg, y $4550 con 420 kg, y en vaquillonas, $4810 con 303 kg; $4600 con 356 kg, y $4300 con 393 y con 412 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3591,637, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4178,497. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4178,497. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4224,836.Detalle de venta: 771 novillos; 2397 novillitos; 2083 vaquillonas; 2297 vacas; 321 conservas, y 268 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (89) Gómez Videla nt. 16, 423 kg a $4400; 17, 392 a 4500; vq. 15, 409 a 2900. Aguirre Urreta Jorge SA: (68) Bonavita vq. 15, 361 a 3900. Asoc. de Coop. Argentinas: (257) A.C.A. nt. 51, 372 a 4550; 34, 362 a 4600; 17, 347 a 4700; vq. 18, 374 a 4300; Burgardt vq. 18, 394 a 4000; 36, 361 a 4300.

Balcarce y Cía. SRL: (60) Suc. Moreno v. 25, 523 a 3150. Blanco Daniel y Cía. SA: (404) Cuevas vq. 32, 376 a 4000; Etzel v. 29, 544 a 3200; Grupo D y V nt. 34, 415 a 4500; Pitameglio nt. 19, 369 a 4700; Rizzi n. 30, 559 a 4600; vq. 20, 413 a 4200; Trags v. 26, 475 a 3180; Zuetta v. 15, 445 a 2100; 35, 543 a 3200. Brazzola y Cía. SRL: (42) Don Pancho de Pringles nt. 24, 340 a 4600.

Campos y Ganados SA: (196) Adamini nt. 23, 399 a 4500; Marangoni nt. 105, 308 a 4700. Casa Massola SA: (23) Gahwiler n. 18, 785 a 3100. Casa Usandizaga SA: (227) La Chavense v. 23, 615 a 2700; Maillos vq. 27, 369 a 2200; 22, 414 a 2350. Colombo y Colombo SA: (345) Km389 nt. 45, 386 a 4550; Rincón de la Laguna n. 21, 464 a 4500; San Jorge Cereales y Hacienda nt. 17, 380 a 4250; 38, 358 a 4400; vq. 44, 376 a 2000; v. 25, 472 a 2900. Colombo y Magliano SA: (685) Biofeeds Argentina nt. 15, 301 a 4600; vq. 21, 288 a 4660; 17, 285 a 4780; Cía. Arg. de Hacienda v. 15, 543 a 2700; El Recado nt. 34, 388 a 4120; 17, 410 a 4520; 17, 430 a 4550; Est. El Porvenir v. 15, 521 a 3370; Goyena Copello nt. 30, 432 a 4350; vq. 22, 375 a 3900; La Estelita vq. 22, 305 a 4260; 16, 289 a 4350; 36, 309 a 4760; 16, 303 a 4810; Lovizio vq. 28, 393 a 4300; Naudistar nt. 19, 418 a 4430; 19, 420 a 4490; Sanglar nt. 21, 417 a 3940; Viejo Adolfo vq. 42, 412 a 4300. Consignataria Blanes SRL: (93) García vq. 30, 375 a 4300; Navarro vq. 22, 357 a 3800. Consignataria Melicurá SA: (135) Casamu v. 16, 453 a 3300; vq. 18, 390 a 3600; El Refugio de Martín vq. 17, 386 a 3750; 18, 350 a 3900. Crespo y Rodríguez SA: (35) Pucheu tr. 17, 665 a 2390.

Dotras, Ganly SRL: (284) Ganadera Mapa v. 20, 475 a 3300; vq. 21, 349 a 4300; Ganly Agropecuaria v. 19, 500 a 3100; Gaviña v. 16, 437 a 3200; Gaviña n. 39, 479 a 4000; Salvadori vq. 47, 334 a 3600; 17, 348 a 4050; 32, 351 a 4500; Santa Rosa del Monte nt. 20, 375 a 4400; 24, 379 a 4500. Ferias Agroazul SA: (45) Don Vicente nt. 22, 342 a 4100.

Ganadera Salliqueló SA: (66) Herrero nt. 44, 388 a 4400; Turón v. 16, 526 a 2600. Goenaga Biaus SRL: (150) Naiquel vq. 17, 339 a 4000; 33, 331 a 4050; Sanguinetti v. 20, 498 a 2500. Gogorza y Cía. SRL: (211) Balda vq. 21, 301 a 4200; Gran Trébol v. 35, 504 a 2900; Ibarrola vq. 15, 423 a 3000; v. 16, 518 a 3300; Lamas Kysilka Hnos. v. 21, 442 a 2100; 35, 457 a 2300; Zavala v. 22, 509 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (172) Suc. Igarza vq. 15, 370 a 4300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (78) Duhalde vq. 15, 358 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (122) La Guarida del Zorro v. 19, 550 a 3200; Rebzda nt. 15, 322 a 4500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (119) Groenemberg nt. 24, 437 a 4350; vq. 38, 367 a 4250. Lartirigoyen & Oromí SA: (182) Cirio Hnos. n. 16, 448 a 4540; Estab. Gallinao vq. 18, 407 a 4100; 22, 374 a 4200; F.I.C.A. vq. 17, 396 a 4250; 22, 344 a 4400; García del Solar v. 20, 508 a 3330; 15, 484 a 3500. Llorente-Durañona SA: (43) Courreges v. 30, 481 a 3200.

Madelan SA: (187) Pinteño nt. 15, 414 a 4500; San Pedro Agrop. vq. 32, 296 a 4770; Trumil nt. 35, 380 a 4600. Martín G. Lalor SA: (527) Amespil nt. 27, 404 a 3520; Cerdeira vq. 15, 310 a 4650; Comp. de Tierras Tecka nt. 84, 393 a 4450; 43, 395 a 4500; Echenique nt. 23, 329 a 4350; 21, 318 a 4650; vq. 19, 314 a 4750; Udale vq. 24, 364 a 3500; 21, 346 a 4400; Zanotti vq. 30, 343 a 3800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (187) Las Franciscanas nt. 15, 375 a 4500; Mic Agropecuaria vq. 15, 415 a 3600; 17, 359 a 3900. Monasterio Tattersall SA: (888) 16 de Enero vq. 18, 400 a 4100; Bernal vq. 17, 367 a 4250; 25, 294 a 4650; Boiero vq. 15, 296 a 4300; Campomax n. 16, 435 a 3950; nt. 27, 442 a 3900; Egana vq. 31, 418 a 4200; Estab. Ganadero San Antonio v. 24, 509 a 3100; Estab. Sausalito nt. 30, 408 a 4300; Exportlan n. 18, 459 a 4550; Granogam vq. 18, 368 a 4250; Heim vq. 15, 350 a 4300; Ledesma vq. 17, 355 a 4350; 16, 330 a 4520; Los Míos vq. 26, 360 a 4300; Los Potrerillos vq. 41, 386 a 4250; 31, 380 a 4300; 24, 330 a 4500; Neifert nt. 24, 312 a 4600; Zubigaray nt. 16, 434 a 4400.

Nieva H. y Asociados SRL: (49) Mogni nt. 49, 370 a 4550. Pedro Genta y Cía. SA: (191) Avendaño v. 36, 527 a 3050; El Mate de Ameghino nt. 15, 395 a 4400; Lapeyre v. 16, 581 a 3200; Scoffield v. 16, 494 a 2300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (232) Agro Cereal 9 de Julio nt. 23, 360 a 4600; 38, 328 a 4650; Cárdenas vq. 16, 370 a 2270; Mathet e Hijos nt. 18, 420 a 4650; 46, 376 a 4800; García vq. 22, 329 a 4620; Tapalgro vq. 42, 438 a 4300. Santamarina e Hijos SA: (111) Carayta nt. 41, 370 a 4400; Hijos de Barreto v. 15, 545 a 2400; Santamarina vq. 40, 373 a 3700. S. L. Ledesma y Cía. SA: (43) Migueltorena nt. 39, 398 a 4400. Wallace Hermanos SA: (76) Santamarina v. 15, 480 a 3100; 20, 540 a 3200.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (79); Gahan y Cía. SA (71); Gananor Pujol SA (17); Hourcade Albelo y Cía. SA (65); Iriarte Villanueva Enrique SA (38); Jáuregui Lorda SRL (183); Umc SA (29).