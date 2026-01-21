Una concejal implicada: un operativo clave en Corrientes destapó una red de abigeato que operaba desde campos arrendados

La escalada de delitos rurales en Corrientes derivó en una importante investigación judicial que incluyó seis allanamientos, un operativo adicional, la recuperación de unas 250 cabezas de ganado y la investigación de una concejal de la localidad de La Cruz, en una causa que ya tiene tres detenidos y un prófugo. Semanas atrás, los productores locales habían denunciado una escalada de robos, abigeato y la falta de accional de la fiscalía de Paso de los Libres.

Por esos días, lo que comenzó como la intercepción de un camión jaula con veinte cabezas de ganado con papeles irregulares en la localidad de La Cruz terminó de destapar una organización delictiva con ramificaciones políticas a nivel local, según relataron en el sector agropecuario a LA NACION.

Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), señaló que luego de una serie de allanamientos que permitieron desarticular una operatoria que venía afectando a decenas de productores en distintos puntos de la provincia. El caso sacude el avispero político y judicial de la provincia. "Se confiscaron, a través de esos allanamientos y operativos, alrededor de 250 cabezas, entre vacas, novillos y terneros, todas las categorías", describió.

La diferencia entre ambos procedimientos fue clave, ya que mientras los allanamientos fueron ordenados por la Justicia, el operativo se realizó con autorización del dueño del campo porque se investigaba a un arrendatario. La causa tiene hasta el momento tres personas detenidas, un prófugo y dos mujeres impplicadas. Los detenidos con prisión preventiva fueron el conductor del camión que fue interceptado a principios de este mes, Eulogio Manuel Monzón, y un acompañante de nombre Carlos Alberto Meneses. “Fueron aprehendidos en flagrancia por abigeato agravado y se hallan actualmente con prisión preventiva”, aclaró la Fiscalía a LA NACION. Esta última persona mencionada habría sido uno de los implicados en el arrendamiento de los campos, donde se acopiaba la hacienda robada.

El tercero, Wesfalio Joel Leiva, fue aprehendido “en flagrancia en virtud de tener en su poder animales provenientes de abigeato, lo cual fue corroborado al momento de practicarse un allanamiento en su establecimiento, circunstancia que motivó su aprehensión por el delito de receptación dolosa, en principio”.

Una de las mujeres en cuestión sería la esposa de Manuel Galeano, hombre que aún está prófugo y con pedido de detención. Los medios locales señalan a María Delia Acuña, concejal de La Cruz, del partido Encuentro Liberal (ELI), y quien además sería la esposa de Meneses. La fiscalía aclaró a este medio que a ambas se les notificó su situación legal en calidad de “investigadas”, pero que todavía no están imputadas.

Las autoridades policiales recuperan ganado robado y avanza una causa por abigeato Gza

En total, se calcula que hay alrededor de 45 productores que resultaron afectados, con distintas cantidades de hacienda robada.

Según explicó el ruralista, la maniobra delictiva se repetía con un patrón claro. “Por lo general eran inquilinos de los campos, quienes alquilaban campos en diferentes zonas, los llevaban cerca de la ciudad y desde ahí los llevaban a un matadero clandestino en la ciudad", dijo.

Roldán señaló que ya concluyeron los peritajes y que este miércoles comenzó el proceso de restitución del ganado para los productores que fueron damnificados. “Hoy se están difundiendo las marcas entre las sociedades rurales para que los productores que se identifiquen ahí puedan pasar a retirar su hacienda“, anticipó.

En paralelo, el Ministerio Público —a través del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Panseri— llamó a concurso para crear la fiscalía rural en Paso de los Libres, que va a estar afectada a tres municipios: Paso de los Libres, La Cruz y Bompland, que “son lugares complicados”, según dijo, en casos de robo de hacienda y abigeato. Esta medida, agregó el dirigente, era reclamada desde hace tiempo por el sector agropecuario para morigerar los casos en los cruces fronterizos.

El camión que transportaba la hacienda robada y que fue detenido en un operativo policial Gentileza, El Libertador

Desde la ASRC destacaron el trabajo de las fuerzas de seguridad y el involucramiento del Poder Ejecutivo provincial. “Destacamos el trabajo de la policía”, afirmó Roldán, quien también subrayó la reunión mantenida la semana pasada con el gobernador Juan Pablo Valdés; el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Producción, Walter Chávez y el interventor de Vialidad Provincial, Nicolás Mazal. "Fue una reunión muy buena, lo vemos con buenos ojos que el gobernador se ponga al frente de esto", afirmó.

Ahora, el objetivo que tiene la provincia es que el impacto de esta investigación se replique en otros puntos críticos de los cruces con Brasil. “Ojalá este operativo e investigación produzcan un efecto dominó para atacar diferentes lugares como Alvear, Santo Tomé, Paso de los Libres y Bompland, donde tenemos una problemática inclusiva mayor que en La Cruz de abigeato”, manifestó.

Además, aclaró que todavía queda un paso clave en el proceso. “Nos queda pendiente encarar una reunión con el Ministerio Público, con los fiscales, para que puedan escuchar de primera mano la problemática que tenemos los productores en los diferentes departamentos de la provincia”, observó. La entidad también impulsa un trabajo coordinado para tratarse de una zona de frontera. “A través de CRA tuvimos una reunión con personas del Ministerio de Seguridad de Nación para trabajar de manera articulada entre la provincia y la Nación por todo lo que es la zona de frontera”, aseveró. Hubo encuentros con Gendarmería y Prefectura para reforzar los controles en la costa del río Uruguay y la frontera con Brasil.