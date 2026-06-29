“Cubre todo el año”: exportadores y los gremios aceiteros acordaron un aumento salarial acumulado del 29,5%

Tras varias semanas de negociaciones, las empresas exportadoras de la industria aceitera y los sindicatos del sector alcanzaron un acuerdo salarial que abarca todo 2026. Según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), el incremento acumulado será del 29,5%.

De acuerdo con la entidad empresaria, el entendimiento se construyó sobre la base de la evolución esperada de la inflación. En ese sentido, señaló que el acuerdo se elaboró tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec estimado a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). “La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios”, expresó Ciara-CEC en un comunicado difundido tras el cierre de las negociaciones. Los exportadores negociaron con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara).

El valor comprometido del 29,5% de aumento está en línea con las expectativas del REM del Banco Central (BCRA), que va del 30,5 a 31,5%.

La cámara agregó que el convenio “cubre todo el año 2026” y sostuvo que el esquema acordado “garantiza la paz social durante todo el año”.

El acuerdo llegó luego de varias semanas de tensión. A fines de mayo pasado los gremios lanzaron un paro nacional, que luego fue suspendido por una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Tras el vencimiento de esa instancia, las partes mantuvieron sucesivas audiencias sin lograr un entendimiento inmediato. Incluso, el jueves pasado una reunión de 12 horas concluyó sin acuerdo y pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes, cuando finalmente se alcanzó el cierre de la paritaria.

Durante toda la discusión, los sindicatos reclamaban una recomposición salarial del 20%, mientras que las empresas defendían un esquema de actualización de los salarios vinculado a la evolución de la inflación. Esa diferencia fue el principal punto de conflicto hasta el entendimiento anunciado hoy.