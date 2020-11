Denuncian que el hermano de crianza de Wado de Pedro titularizó tierras privadas

Juan Ignacio Ustarroz, el intendente de Mercedes que firmó un decreto para titularizar tierras que, según la Municipalidad, tenía la posesión de más de 20 años

Un grupo de herederos de tierras de la familia Odda en la zona de Agote, cerca de Mercedes, municipio que conduce Juan Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, denunciaron que esa comuna titularizó parcelas que les son propias.

Se trata de un bloque de siete manzanas que representan unas 6 hectáreas y para las cuales la Municipalidad pretende instalar una colonia agroecológica por 15 años con una entidad de buena relación con el Gobierno. Esta última es la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Zona Oeste Ltda. Nahuel Levaggi, el referente a nivel nacional, se convirtió con el nuevo Gobierno en presidente del Mercado Central.

El caso de la familia Odda ya generó presentaciones en la Justicia Contencioso Administrativo de los herederos, un pedido para que Ustarroz de marcha atrás con lo actuado y, además, una investigación del diputado bonaerense por la Coalición Cívica (CC) Luciano Bugallo y los dirigentes de CC en Mercedes Martín Bossi y Ana Lehmann. Del lado de la Municipalidad defienden lo actuado tras haber declarado la prescripción en cerca de un total de 400 terrenos en la zona, afirman que el municipio ya tenía la posesión y sostienen que la familia no acreditó una declaración de herederos, algo que retruca la misma familia.

"Creo que lisa y llanamente se las robaron", denunció Bugallo tras presentar ante Ustarroz un pedido de acceso a la información pública para que de precisiones sobre lo actuado. Bugallo apuntó que en este caso hay "exceso de facultades por parte del intendente que expropió tierras mediante un decreto municipal" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Las tierras tienen delimitaciones con alambrados, según los herederos y se hace producción ganadera

En marzo de 2018, el intendente Ustarroz declaró la prescripción adquisitiva sobre unos 400 lotes. Firmó el decreto 383 argumentando una posesión de más de 20 años, incluyendo, dice la familia Odda, parcelas que son de ella.

En rigor, en un escrito al jefe comunal, la familia Odda detalló que, en 1960, Américo Odda le compró por escritura 230 11 lotes de terreno a la firma GEO SRL. Luego, sobre varios terrenos ejerció "actos posesorios" que continuaron los herederos.

Otros de los herederos quisieron disponer de ellos y se encontraron, tras una solicitud en Arba, que salieron inscriptos, el 22 de octubre de 2018, a nombre de la Municipalidad de Mercedes. Allí se desató la disputa que continúa.

"En 11 parcelas tenemos la escritura y en el resto (unas 36) la posesión. La Municipalidad dice que hace 20 años que está pero es mentira", indicó a LA NACION Germán Odda, uno de los herederos. Odda precisó que se quedaron con tierras que incluso ya fueron compradas.

"Son 47 parcelas que la Municipalidad subdividió en 144. Dicen que van a poner una granja agroecológica pero sospecho que es para un asentamiento", indicó Odda. Precisó que en el lugar se estuvo haciendo siembra de cultivos y que ahora hay ganadería. "Acá la que usurpa es la Municipalidad", remarcó.

Según un documento al que accedió este medio, Ustarroz firmó con la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores de la Tierra Zona Oeste un contrato de comodato por quince años para hacer allí una "Colonia Agroecológica Integral de Abastecimiento Urbano". El contrato se hizo con fecha de inicio 2 de julio de 2020 a 2 de julio de 2035.

"Son productores agropecuarios y no tenían esas tierras improductivas, jamás las tuvieron desocupadas. Ellos (por la Municipalidad) por un decreto no pueden decir que tienen la posesión y eso es lo grave", señaló la abogada de los herederos, Cristina Gottifredi. Remarcó que los herederos están buscando que se impugne "por falsedad ideológica". Indicó que "no existe tal posesión" que se atribuye la Municipalidad.

En su escrito, el diputado Bugallo le pide a Ustarroz que detalle "si existe ley de expropiación por causa de utilidad pública, indique número de la misma, y si los propietarios fueron debidamente indemnizados".

En un pedido de petición anulatoria sobre lo actuado, los herederos dijeron que el decreto municipal es "falaz" y "contiene consideraciones que no coinciden con la realidad y que jamás" la Municipalidad tuvo posesión sobre esas tierras.

El diputado Bugallo se reunió con herederos de Odda por el conflicto con Ustarroz

"Es de destacar que el Municipio trata de utilizar un procedimiento administrativo nacional de manera ilegal, invocando cuestiones de hecho que jamás sucedieron: el Municipio nunca detentó la posesión de las tierras que manifiesta en sus decretos, ello es fácilmente comprobable y fue corroborado por los testigos que declararon, por los planos satelitales agregados", dijeron.

En diálogo con LA NACION, en tanto Javier Guevara, subsecretario de Viviendas y Tierras del municipio, dijo que en los cerca de 400 lotes donde se hicieron las prescripciones estas se llevaron adelante con las previsiones de la ley. Remarcó que la Escribanía del Gobierno procedió a la registración.

"Nosotros presentamos toda la documentación que nos pidió el Juzgado Contencioso Administrativo y estamos a la espera", dijo el funcionario con relación a este tema y a la disputa con los herederos de Odda.

Agregó que estos últimos "no acompañaron la declaración de herederos" ni tampoco "elementos objetivos" de la posesión "sobre los inmuebles cuestionados". Indicó que los herederos "están poseyendo al lado" de los bienes en conflicto. En cambio, la familia de herederos sostiene que la documentación fue incorporada al expediente.

Por último, Guevara añadió: "Estamos esperando que la Justicia resuelva para avanzar". Con esto último se refirió así a la pretensión de la Municipalidad de poder seguir adelante con la Colonia Agroecológica.

