Tiene 200 años: la célebre estancia de unos pioneros escoceses donde se tomó la primera imagen de un asado

John Gibson (h) desembarcó en Buenos Aires en 1819, casi con el nacimiento de la patria, representante de la firma Gibson & Co. de Glasgow (Escocia), por entonces reconocidos fabricantes y exportadores textiles, con oficinas en Bruselas (Bélgica) y en Singapur (el corazón marítimo del sudeste asiático).

La Estancia “El Carmen”, también conocida como “Rincón de Ajó”, fue adquirida por Gibson e hijos & Co en 1825, pero nombrada como la estancia de los ingleses, se termina llamando “Los Yngleses”. Hallándose entonces fuera de la frontera de protección contra el indio, fue escenario de dos incursiones de malones. Es de destacar que todos los edificios del casco de la estancia fueron construidos o, más bien, ubicados en forma de círculo para tener todos los flancos protegidos, teniendo a sus espaldas los cañadones del Tuyú que les impedían atacar por ese lado. Con respecto a la construcción del casco, fue recién en 1882 que se le hicieron paredes de ladrillo y adobe y se le colocaron tejas importadas de Francia al techo de paja. La arquitectura es reflejo de lo que se ve en muchos pueblos y ciudades de Escocia.

La Estancia Los Yngleses fue también escenario de la revolución “Libres del Sud”, adonde llegaron las fuerzas derrotadas, quedándose cuatro días, consumiendo 40 novillos por día, y luego dispersándose por Ajó, o embarcándose a Montevideo. Detrás vinieron don Prudencio Rosas y 3600 hombres, que consumieron durante tres días, la carne con cuero de 60 novillos por día.

George Gibson y familia Estancia "Los Yngleses" Ambrotipo. Circa 1860. George Corbett (atribuido)

Los Gibson, pioneros en la ganadería ovina, tuvieron su primera majada de 570 ovejas criollas en 1828, a la que se echaron carneros Romney Marsh, Lincoln, Cotswold y Leicester. De 1865 en adelante se opta por la raza Lincoln. La crianza marcó diferentes periodos, y para 1883 el número de ovejas era de 100.000 cabezas, produciendo 220.000 kilogramos anuales de lana. Construyeron uno de los primeros bañaderos de ovejas y curaron la sarna con el producto del tabaco que se cosechaba en la misma estancia e importaron la primera prensa de lana al país para enfardarla, acomodando los fardos y los cueros en barraca propia. Acreditados mundialmente, exportaban directamente desde el puerto de Ajó hacia los puertos de Liverpool y de Amberes.

En 1843 se inauguró la primera grasería donde ovejas viejas se reducían en tachos que fueron importados de Inglaterra, con el fin de exportar “sebo” que se utilizaba para maquinaria y para la producción de velas para el alumbrado, coincidiendo en año y mes con la que se instaló en Australia. Una industria destinada a ser una de las principales del establecimiento. Esta operación se hacía llevando las ovejas al borde de la Ría Ajó, donde el buque exportador para Inglaterra esperaba el resultado de la faena. El encuentro de peones y marinos, trajo una pulpería y en torno a ella se levantaron las casas de la localidad que hoy lleva el nombre de General Lavalle.

Thomas y Ernest Gibson con peones. Estancia "Los Yngleses". Ambrotipo. Circa 1860. George Corbett (atribuido)

La Estancia Los Yngleses ubicada en tierras con el carácter sublime de la inmensidad de la pampa: despojada, casi abstracta, con la línea de horizonte dividiendo cielo y tierra, un panorama que para los viajeros del SXIX era aburrido, para sus pintores desconcertante, y que la tradición acuarelística inglesa, supo plasmar sobre papel. Así lo hizo Don Thomas Gibson (1816-1903) en obras apaisadas de sus campos. Con toda la libertad que implica pintar en soledad, pintó óleos de gran tamaño donde se ven carretas llevando lana al puerto de Ajó y tal vez otras a Buenos Aires. Pero hay una pequeña acuarela que muestra en pocos trazos el azaroso viaje de una diligencia que va hacia Dolores, y que atraviesa un profundo cañadón que casi la cubre. Gibson describe al dorso, la complicada maniobra para sortear el obstáculo y vale la pena transcribir textualmente el párrafo pertinente: 16 caballos y 8 postillones para 12 pasajeros; los primeros 6 postillones tienen un par cada uno tirando, el “mayoral” maneja 4 caballos en el palo desde el dique, y una posición (próxima a la derecha) acompaña para llevar de vuelta los caballos a la posta (sumando 17 caballos). Cerca de 140 caballos fueron usados en total para las 15 leguas. Llevó un día y medio (Paisaje, 29 de agosto 1878).

Esquila en la estancia Los Yngleses GeorGe Corbett

Los ambrotipos tomados por George Corbett (1838-1915) en “Los Yngleses” hacia 1860, son las primeras imágenes de un asado criollo, de un mate junto al fogón, del primer carruaje y la primera esquila en Argentina. Realizados como registros familiares pero también como documentación empresarial para la firma Gibson de ultramar. George Corbett, cuñado de Thomas Gibson, nos sorprende, entre otros, con dos registros de tipo panorámico sobre las rústicas edificaciones con techos de paja del casco “Los Yngleses” (5,5 x 16,8 cm. cada uno): ambos son los primeros panoramas fotográficos ejecutados en el país. Pero sobre todo, con un ambrotipo de un asado en el campo, donde en pleno invierno 15 hombres se encuentran reunidos junto al fuego, rodeados de damajuanas de vino y con el infaltable mate criollo, pasando de mano en mano (8,3 x 10,7 cm.) Por su potencia y representatividad se la considera como la mejor imagen de esta increíble saga.

Vista panorámica de la Estancia "Los Yngleses", Ambrotipo. Circa 1860, George Corbett (atribuido)

Don Ernesto Gibson (1855-1919), hijo mayor de Thomas, se destacó como un estudioso detallista de la rica fauna avícola del Tuyú. Recorriendo cañadones y bañados, reunió copiosas notas en sus diarios sobre la vida de las aves que habitaban la región, que se publicaron en la revista científica londinense “The Ibis”. Guillermo Enrique Hudson, en sus excursiones por la pampa, anduvo por “Los Yngleses”, donde pasaría largos días conversando con don Ernesto. La relación entre ambos naturalistas perduró luego por carta y el mismo Hudson enviaba las anotaciones de su amigo a los científicos del Museo Británico.

Inconmensurables experiencias de mis propios antepasados, que formaron parte de lo que marco la Estancia Los Yngleses, quienes, como su historia y sus archivos, están destinados a iluminar nuestro pasado, a servir nuestro presente y construir nuestro futuro.