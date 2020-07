La industria pudo tener un buen nivel de ventas pese a la pandemia Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo/Ignacio Sanchez

8 de julio de 2020 • 10:09

Pese a la pandemia de coronavirus, que parecía iba a complicar la colocación en los últimos meses de los cortes de carne vacuna de la cuota Hilton para Europa, la Argentina cerró el ciclo 2019/2020 con un cumplimiento del 94,2% e ingresos por US$283,1 millones.

Así se desprende de la información sobre el desempeño de esta cuota de cortes de alto valor comercial a ese bloque relevada por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

En concreto, se despacharon a Europa 27,787,82 toneladas. En el ciclo anterior, 2018/2019, se había conseguido un cumplimiento del 100% de la cuota que tiene 29.500 toneladas .

Apenas el coronavirus comenzó a propagarse en Europa, el cierre de hoteles y restaurantes hizo temer una fuerte caída en las exportaciones a ese bloque.

En rigor, en plena pandemia los precios en Europa llegaron a bajar a unos US$7000 la tonelada. Ahora rondan los US$11.000.

Según la cartera de Agricultura, la cuota cerró su ciclo 2019/2020 con un valor promedio de 10.188 dólares por tonelada.

En cuanto a los compradores de los cortes Hilton, Alemania fue el primer mercado con 15.789,32 toneladas, luego siguieron los Países Bajos con 7640,15 toneladas y, entre otros destinos, Italia con 2887,50.

El 12 de junio pasado, la cartera de Agricultura determinó con la resolución 130 criterios para hacer un nuevo reparto -próximamente- de la cuota de cara al ciclo 2020/2021.

Entre otros dice que "para el ciclo comercial 2020/2021 se tomará el total exportado de los años 2017, 2018 y 2019, determinándose una ponderación del 100% para las exportaciones Hilton".

Luego agrega que "el máximo a asignar para las empresas de las categorías Industria y Proyectos Conjuntos no podrá exceder el 10% de la cuota total asignada para cada categoría".

"La asignación de las empresas que conformen un Grupo Económico tampoco podrá exceder el 10% de la cuota total asignada para cada categoría", añade en otro tramo.

Según el Gobierno, "el máximo de toneladas a asignar a la totalidad de los Postulantes Nuevos de la categoría Industria no podrá exceder las 1000 t, en tanto que para los Proyectos Conjuntos Nuevos no podrá exceder de las 100 t".

El desempeño del último ciclo de la Hilton

La norma contempla quitas de oficio por incumplimientos y el destino a un fondo para que aprovechen otras empresas.

"Las Plantas Frigoríficas y Proyectos Conjuntos que al 1 de febrero de 2021 no hubieren certificado al menos el 60% del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el cual integrará el Fondo de Libre Disponibilidad. Adicionalmente, las Plantas Frigoríficas y Proyectos Conjuntos que al 1 de mayo de 2021 no hubieren certificado al menos el 90% del cupo asignado disponible a esa fecha, perderán la diferencia de tonelaje no exportado hasta alcanzar dicho porcentaje, el cual pasará a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad", señala.