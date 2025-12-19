Empleo, exportaciones, impuestos y dólares: se conoció cuánto aporta hoy el agro a la economía

Las cadenas agroindustriales continúan ocupando un rol estructural en la economía argentina. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro y sus actividades asociadas explican alrededor del 20% del valor agregado del país, uno de cada cinco puestos de trabajo, cerca del 20% de la recaudación nacional y tres de cada cinco dólares que ingresan por exportaciones.

En términos de generación de riqueza, la BCR señaló que en 2024 las cadenas agroindustriales representaron el 18% del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. En números concretos, aportaron “1,8 pesos de cada 5 pesos del Valor Agregado Bruto”, un repunte respecto de 2023, cuando la histórica sequía llevó la participación del sector a un mínimo del 16%, el nivel más bajo desde 2004.

El informe pone esta evolución en perspectiva histórica. Entre 2004 y 2011, las cadenas agroindustriales mostraron un crecimiento acumulado del 33,15% en la generación de VAB. Sin embargo, en ese mismo período, la economía argentina en su conjunto creció un 46,7%, lo que derivó en una reducción relativa del peso del agro dentro del total.

En números concretos, las cadenas agroindustriales aportaron “1,8 pesos de cada 5 pesos del Valor Agregado Bruto” BCR

Así, la participación del sector pasó del 20,4% al 19,1% entre esos años, con un pico máximo en 2005, cuando alcanzó el 21,4% del VAB nacional. Desde 2012 en adelante, el indicador se mantuvo relativamente estable, con variaciones asociadas a contextos climáticos y macroeconómicos puntuales.

Un dato relevante es que, tras el ciclo de crecimiento general, la economía argentina dejó de expandirse de manera sostenida y el agro no quedó al margen de esa dinámica. El pico de VAB se alcanzó en 2015 y, al cierre de 2024, el nivel se ubicó “8,91% por debajo de dicho máximo”.

Al desagregar el aporte interno de las cadenas agroindustriales, el estudio muestra que la industria manufacturera es el principal componente del valor agregado sectorial, con una participación promedio del 40,7% en el período analizado. Le sigue la actividad primaria de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con un promedio del 35%.

Valor agregado

En conjunto, estas dos ramas explican cerca del 75,7% del valor agregado generado anualmente por las cadenas agroindustriales. Más atrás aparecen el comercio, con una participación promedio del 17,6%, las actividades inmobiliarias y empresariales con el 3,3% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 1,8%.

En los años de sequías severas, como 2009, 2018 y 2023, la participación de la actividad primaria cae de manera significativa BCR

Si bien la estructura general se mantiene estable, el informe identifica algunas particularidades. En los años de sequías severas, como 2009, 2018 y 2023, la participación de la actividad primaria cae de manera significativa, mientras que el comercio muestra un “leve incremento estructural” tanto en términos relativos como absolutos.

En el frente externo, entre 2004 y 2024, la agroindustria explicó el 56% de las exportaciones nacionales y llegó a superar el 67% en años como 2020 y 2021.

La industria manufacturera es el principal componente del valor agregado sectorial, con una participación promedio del 40,7% en el período analizado. Le sigue la actividad primaria BCR

Tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025, los complejos agroindustriales representaron el 58% de la canasta exportable del país. Dentro de ese universo, los complejos soja, girasol, maíz, trigo y cebada concentraron cerca del 70% de las exportaciones agroindustriales y el 41% del total exportado en 2024.

El informe también resalta el carácter federal del sector. En 11 de las 24 jurisdicciones argentinas, las exportaciones agroindustriales representan más del 70% de las ventas externas provinciales, lo que refuerza su rol como motor de las economías regionales.

Aporte de divisas

Uno de los datos más contundentes del trabajo está vinculado al aporte de divisas. En el período 2004-2024, la agroindustria generó un aporte neto al balance cambiario superior a los US$644.400 millones, lo que equivale al 92,5% de las divisas netas ingresadas por la economía argentina.

Tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025, los complejos agroindustriales representaron el 58% de la canasta exportable del país BCR

De hecho, junto con la minería, el agro fue uno de los dos únicos sectores con aporte neto positivo de dólares en las últimas dos décadas. Excluyendo a ambos, el resto de los sectores económicos acumuló un déficit cambiario cercano a los US$400.000 millones, con importaciones que superaron ampliamente a las exportaciones.

En materia fiscal, el informe estimó que en 2024 el campo y las cadenas agroindustriales generaron una recaudación tributaria de $26.281.595 millones para el Estado nacional. Sobre una recaudación total de $142.031.453 millones, esto equivale al 19% de los ingresos del Tesoro, es decir, “cerca de 1 de cada 5 pesos”.

Junto con la minería, el agro fue uno de los dos únicos sectores con aporte neto positivo de dólares en las últimas dos décadas BCR

Medida en pesos constantes de 2004, la recaudación del agro se mantuvo prácticamente estable respecto de 2023, con un crecimiento interanual del 1%. El principal impuesto aportado por el sector fue nuevamente el IVA, que representó el 46% del total tributado.

En cuanto al empleo, la BCR estima que las cadenas agroindustriales generaron en 2022 un total de 3.969.000 puestos de trabajo, lo que representa el 21,2% del empleo privado del país BCR

El documento de la entidad rosarina reveló que los Derechos de Exportación (DEX) mostraron una recuperación en su participación, al explicar el 19% de la recaudación sectorial en 2024, frente al 15% del año previo. No obstante, se aclaró que este nivel se encuentra lejos de los picos registrados en 2021 y 2022, cuando alcanzaron el 32% y el 31%, respectivamente, impulsados por los altos precios internacionales.

El documento de la entidad rosarina revela que los Derechos de Exportación (DEX) mostraron una recuperación en su participación, al explicar el 19% de la recaudación sectorial en 2024, frente al 15% del año previo BCR

En cuanto al empleo, la BCR estimó que las cadenas agroindustriales generaron en 2022 un total de 3.969.000 puestos de trabajo, lo que representa el 21,2% del empleo privado del país. De ese total, el 36% se concentró en la actividad primaria de agricultura y ganadería.

El principal impuesto aportado por el sector fue nuevamente el IVA, que representó el 46% del total tributado BCR

Por último, el organismo dijo que la industria manufacturera vinculada al agro explicó 1.282.000 empleos, mientras que el comercio mayorista y minorista asociado generó 1.142.000 puestos. El resto se distribuyó entre transporte, actividades inmobiliarias, pesca y servicios conexos.