De las compras a la preparación: los tips que no hay que olvidar para el consumo de alimentos

escuchar

Durante la temporada estival, las altas temperaturas favorecen la multiplicación de los microorganismos (bacterias) y el deterioro de los alimentos. Este año, la Argentina sufre sucesivas olas de calor de fines del verano que no tienen precedentes. En este contexto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindó una serie de recomendaciones a la hora de elegir, manipular y preparar las comidas.

El organismo dio una serie de pautas básicas para tener en cuenta con el fin de conservar la inocuidad de un alimento hasta su consumo. Estas son recomendaciones simples y se pueden incorporar en la rutina diaria.

En el momento de hacer las compras, al seleccionar los alimentos el Senasa recomienda controlar el estado de los envases y su hermeticidad (por ejemplo, que las latas no se encuentren hinchadas). También verificar que estén conservados a temperaturas correctas (por ejemplo, los lácteos a temperatura de refrigeración). Por último, es importante verificar las fechas de vencimiento.

Es importante lavarse las manos antes y después de manipular alimentos Shutterstock

Al cocinar aconsejan evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos, la denominada “contaminación cruzada”. En ese sentido, explican: “Un alimento cocido puede contaminarse si entra en contacto con alimentos crudos”. Por este motivo: “Se debe tener sumo cuidado en lavar bien los utensilios empleados para cortar (como cuchillos y tablas) y cocinar entre una preparación y otra”.

En esa línea, advierten que es importante “siempre” lavarse las manos después de preparar alimentos crudos -como pescado, carne o pollo-”. Así como también antes de manipular cualquier tipo de alimentos.

Otro punto importante que destacan es cocinar bien los alimentos como una manera de eliminar todo tipo de microorganismos. ”La cocción debe ser adecuada al tipo de alimento. Para carnes rojas y blancas debe superar los 71 °C en el centro del alimento (no dejar partes rosadas o rojas en su interior)”, indican en el Senasa.

Indicaron que se debe consumir de inmediato los alimentos terminados o conservarlos a temperaturas de refrigeración o congelación. En rigor, no hay que dejarlos expuestos a temperatura ambiente ya que “pueden contaminarse con microorganismos”.

Como no tienen envases que las proteja, a las frutas y verduras hay que lavarlas y desinfectarlas

Por otro lado, la descongelación de alimentos no debe realizarse a temperatura ambiente: la forma correcta es descongelar en la heladera. “No se deben congelar y recongelar los alimentos si no fueron procesados y agregados en otra preparación que haya sido cocinada (no recongelar alimentos ya descongelados)”, precisan.

Otro momento importante es el del almacenamiento de los alimentos. “Deben ser guardados en la heladera una vez que los mismos se enfríen; nunca deben ser llevados al frío cuando aún se encuentran calientes ya que puede variar la temperatura dentro de la heladera, lo que favorece a la multiplicación bacteriana que podría contaminar todo su contenido”, informan.

Además, destacan que para mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales que “transportan microorganismos nocivos para la salud humana” la mejor medida de protección es guardar los productos alimenticios en recipientes cerrados.

También es importante limpiar y desinfectar todas las superficies de la cocina para evitar gérmenes o sustancias que puedan afectar la salud de las personas. Además, “se debe enjuagar con abundante agua”.

LA NACION