Dólares: en lo que va del año la agroexportación trajo un 23% más de divisas, pero abril encendió una alarma

Escuchar

La liquidación de divisas de la agroexportación mostró un resultado dispar concluido abril, según se desprende de un informe realizado por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Según la entidad, el ingreso de dólares, con US$1910 millones, en abril de 2024 subió un 27% con respecto a marzo último. No obstante, si abril de 2024 se comprara con el de 2023, allí se dio una merma del 21,5%, impactado el movimiento comercial por la seguidilla de lluvias que demoraron la recolección de la soja y el maíz y ralentizaron el arribo de los granos a las terminales portuarias. En el caso puntual del maíz, además, se viene registrando menos producción por el impacto de la plaga de la chicharrita, cuya enfermedad que genera por una bacteria ya provocó la pérdida de más de 6 millones de toneladas. A este combo se sumaron los menores precios internacionales, entre otros factores.

Para destacar, en tanto, según Ciara-CEC, en los primeros cuatro meses del año el acumulado de liquidación de divisas se ubicó en US$6.433.484.078, un salto del 23% respecto de igual período de 2023. Se aguarda que la cosecha total 2023/2024 finalice en 131,1 millones de toneladas, lo que representa una importante mejora versus los 82,2 millones de toneladas de la campaña pasada afectada por la dura sequía.

En su informe, los exportadores hicieron el siguiente análisis sobre el comportamiento de la liquidación de divisas en abril último: “El ingreso de divisas del mes de abril es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los magros precios internacionales y del impacto del clima sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja”.

El dólar exportador, vale recordar, reconoce un 80% de liquidación al valor oficial y 20% restante al CCL. Según distintas fuentes del agro, pese al mix, la competitividad se ha visto deteriorada en los últimos meses. Vale recordar que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires vienen informando un valor en base al Banco Nación y MatbaRofex: ayer daba $916,74.

En los primeros cuatro meses del año el acumulado de liquidación de divisas se ubicó en US$6.433.484.078, un salto del 23% respecto de igual período de 2023 Marcelo Manera - LA NACION

En particular sobre el impacto del clima, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, apuntó: “El flujo de divisas de abril estuvo fuertemente impactado por las lluvias que retrasaron la cosecha de soja y de maíz. Afectaron la calidad de los granos y los precios internacionales, que no alientan la venta a los exportadores”.

Además de los factores antes mencionados, Ciara-CEC también hizo una radiografía sobre dónde está parada la actividad: “La exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes; algo que creció este mes debido al paro nacional de los sindicatos aceiteros que paralizaron la actividad por razones ajenas a la industria”.

En abril las empresas que integran CIARA-CEC liquidaron USD1910 millones de dólares; implica una suba en relación al mes de marzo (27%), una baja del 21.5% en relación con abril del 2023 (dólar soja) y una mejora del

23% en el acumulado de este año respecto del 2023 (UDS6433). pic.twitter.com/qxZ4k6lP92 — Centro de Exportadores de Cereales (CEC) (@exportcereales) May 1, 2024

Respecto de la capacidad ociosa, con datos a marzo pasado en abril último la cámara había alertado que el índice de capacidad ociosa oleaginosa seguía siendo muy alto: 60%.

En tanto, respecto del mencionado paro, el lunes y martes últimos los aceiteros frenaron la actividad en 22 terminales portuarias en rechazo a la reversión de Ganancias contenida en el paquete fiscal con media sanción en la Cámara de Diputados.

Sobre este punto, Idígoras dijo en las últimas horas que las empresas no se pueden hacer cargo de Ganancias: “Los impuestos se pagan, lo único que se hace es una revisión; no te podés hacer cargo de un impuesto”. Sugirió que la discusión, al no ser un conflicto entre empresas y gremios, debía darse en el Congreso.

El lunes y martes aceiteros hizo una medida de fuerza en el sector exportador en contra de la reversión de Ganancias Marcelo Manera