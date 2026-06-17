De Miami a Tokio: el plan que disparó las ventas de carne vacuna en EE.UU. ahora quiere conquistar China y Japón

Luego de que en mayo pasado la Argentina exportara al mercado estadounidense unas 11.000 toneladas de carne bovina, el mismo volumen que había colocado, a modo de ejemplo, durante los primeros ocho meses de 2025, el país busca capitalizar ese impulso comercial. Tras la experiencia de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, PromArgentina ya trabaja en una segunda edición para fines de agosto y principios de septiembre y, además, prepara una nueva ofensiva comercial en Asia con la organización de la Semana del Langostino Argentino en China y Japón.

La iniciativa forma parte de Argentina B2B Week, una estrategia impulsada por PromArgentina para posicionar la oferta exportable nacional en mercados considerados estratégicos mediante rondas de negocios, inteligencia comercial y encuentros directos entre exportadores y compradores internacionales.

La experiencia piloto tuvo como protagonista a la carne vacuna y mostró resultados que sorprendieron incluso a los propios organizadores. “Tuvo un resultado muy exitoso porque solo en mayo, después de la semana del evento, se vendieron 11.000 toneladas de carne vacuna, que es lo mismo que se habían vendido en ocho meses de 2025”, señaló a LA NACION Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina.

En el puerto de Filadelfia, durante la Semana de la Carne Argentina, Georges Breitschmitt, presidente del Ipcva; Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina; Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, y Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC y vicepresidente del Ipcva Gza. PromArgentina

Según explicó, la iniciativa surgió a partir de la ampliación de la cuota de carne vacuna para el mercado estadounidense, que por este 2026 fue extendida a 100.000 toneladas desde sus originales 20.000 toneladas. La mencionada iniciativa fue articulada junto con la embajada argentina en Washington y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

“Fue una iniciativa que hablamos con la embajada en Estados Unidos, con Alec Oxenford y todo su equipo. Le trasladamos la propuesta al Ipcva, que la vio con buenos ojos. A partir de ahí armamos algo que nunca se había hecho”, recordó. La propuesta combinó reuniones comerciales personalizadas con actividades de promoción del producto argentino. “Nunca en la historia de la agencia se había hecho una misión inversa de estas características”, destacó.

La primera edición se realizó en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles y reunió a frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y compradores estadounidenses previamente seleccionados. “Lo importante son las rondas de negocios de uno a uno. Hay inteligencia comercial para identificar quiénes son los importadores, distribuidores y compradores que tenían que estar de un lado de la mesa, más los frigoríficos convocados por el Ipcva”, explicó.

Según contó Sucalesca, los 15 frigoríficos participantes concretaron más de 200 contactos comerciales en apenas tres jornadas: “Fue una vorágine tremenda, muy impresionante” Gza. PromArgentina

El nivel de actividad fue intenso. Según contó Sucalesca, los 15 frigoríficos participantes concretaron más de 200 contactos comerciales en apenas tres jornadas. “Fue una vorágine tremenda, muy impresionante”, afirmó.

Otra apuesta

El resultado alentó a organizar una nueva edición en Estados Unidos. “Ahora tenemos ya prevista una segunda Semana de la Carne Argentina para fines de agosto y principios de septiembre”, anticipó. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en Miami, Atlanta y Houston con los mismos objetivos y el mismo eje.

El interés despertado por la iniciativa también modificó la percepción de parte de la industria frigorífica. “Había mucho frigorífico escéptico que decidió no ir porque nunca se había hecho una misión de estas características y ahora quiere participar de esta nueva edición”, comentó.

Sucalesca explicó que la iniciativa surgió a partir de la ampliación de la cuota de carne vacuna para el mercado estadounidense, que por este 2026 es de 100.000 toneladas, y fue articulada junto con la embajada argentina en Washington y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) Gza. PromArgentina

La expectativa es que las exportaciones continúen creciendo y permitan completar rápidamente la cuota disponible para el mercado estadounidense. “Las 100.000 toneladas se van a alcanzar antes de lo previsto”, aseguró.

Pero el alcance de la estrategia va mucho más allá de la carne vacuna. A partir de esta experiencia, PromArgentina decidió transformar el modelo en una herramienta permanente para distintos sectores exportadores. “La Semana de la Carne Argentina marcó un punto de inflexión en la agencia en términos de acción de promoción. A partir de este caso de éxito, lo que hicimos fue estandarizar este proyecto para que sea una metodología de trabajo”, sostuvo Sucalesca.

Semana del langostino

La próxima apuesta estará enfocada en la industria pesquera. “Ya estamos trabajando con el sector pesquero para hacer una Semana del Langostino Argentino en China y en Japón”, adelantó.

La elección de esos mercados responde al enorme volumen de importaciones que registran ambos países. “China importa langostinos por US$8200 millones de diferentes países. Ecuador le vende por US$3200 millones y la Argentina por US$372 millones como quinto proveedor”, detalló.

En el caso de Japón, el potencial también aparece como significativo: importa por US$3600 millones. La estrategia contempla identificar oportunidades concretas y conectar a exportadores argentinos con compradores específicos. “Lo que hicimos es desarrollar un programa de promoción customizado, no solo destinado a la carne, sino para otros sectores y destinos estratégicos”, explicó.

Según Sucalesca, la diferencia con las acciones tradicionales de promoción radica en la preparación previa de cada encuentro. “Quien va a sentarse en la Argentina B2B Week va a hacer negocios porque hay una inteligencia comercial previa donde se ve quién se va a sentar en la mesa del otro lado”, señaló.

La agencia también busca modificar el esquema histórico de funcionamiento. Era como una suerte de agencia de viajes, donde muchas empresas no iban a vender: “Era una agencia que subvencionaba participaciones en ferias internacionales sin tener un eje comercial”.

En ese contexto, dijo que PromArgentina redefinió sus prioridades hacia acciones orientadas a resultados concretos. “Buscamos darle a la agencia el rol estratégico que es la promoción comercial”, sostuvo.

Para el ejecutivo, el contexto internacional también juega a favor de la oferta exportadora argentina. “Hoy, la Argentina tiene un valor de marca muy importante y las empresas han entendido que es un buen momento para exportar”, señaló.

En esa línea, destacó la mejora en la percepción internacional del país, donde antes la Argentina tenía un problema reputacional que ahora está cambiando. “Lo que ha pasado en la Semana de la Carne Argentina es una muestra de ello. La Argentina ha dado muestras de credibilidad, no solamente de que no se cambien las reglas, sino también de poder cumplir las que están”, cerró.