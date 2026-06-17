Éxito en el mundo: un cultivo que no para de crecer va rumbo a generar exportaciones por 45 millones de toneladas y US$9000 millones

Si todo sigue como hasta ahora, la exportación de maíz se encamina a batir un récord en volumen y dejar uno de los mayores ingresos de divisas con este cereal registrado hasta ahora, según fuentes del sector privado. En el ciclo comercial pasado, 2024/2025, se colocaron en el mundo 29,1 millones de toneladas del cereal por US$6100 millones. Ahora, para la temporada comercial 2025/2026 se pasará a un volumen de 45 millones de toneladas y US$9000 millones. El salto será del 54,6% en tonelaje y del 47,5% en valor.

La razón detrás de estos números impactantes del cereal tiene que ver con la producción, que se ubicó en un gran volumen en los últimos años y en la actual cosecha alumbró directamente una cifra récord que va de los 68 millones de toneladas según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), por encima de los 50 millones de toneladas del ciclo anterior, a los 70 millones de toneladas proyectados por el Gobierno. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que espera una recolección de 64 millones de toneladas, la cosecha ya avanzó al 43,6% del área apta. Hoy los productores están cerca de terminar de levantar la soja y luego continuarán con el maíz.

En este marco, los datos oficiales de los primeros dos meses del ciclo comercial 2025/2026, esto es marzo y abril, muestran una realidad contundente. “Según datos del Indec, durante los primeros dos meses del ciclo comercial 2025/26 ya se exportaron 9,9 millones de toneladas de maíz, volumen que supera en 3,2 millones de toneladas tanto al registrado en igual fecha del ciclo previo como al promedio de los últimos cinco años”, destacó Mateo Schildknecht, analista de granos de la consultora AZ-Group.

Durante los primeros dos meses del ciclo comercial 2025/26 ya se exportaron 9,9 millones de toneladas de maíz

Según el especialista, el principal destino del maíz argentino fue Vietnam, que compró 1,8 millones de toneladas. “A igual momento del ciclo comercial anterior, las exportaciones de maíz hacia Vietnam se ubicaban 700.000 toneladas por debajo del volumen actual”, detalló el analista, que recordó: “Cabe destacar que durante todo el ciclo 2024/25 se exportaron a ese destino 5,3 millones de toneladas”.

En orden de importancia, después de Vietnam el mercado siguiente en volumen fue Egipto, con 1,6 millones de toneladas. Después se posicionó Perú, con 870.000 toneladas. Al referirse al podio de estos tres países, el analista remarcó: “En los últimos cinco años, estos mercados representaron en promedio el 16%, 6,5% y 9,6% de las exportaciones argentinas de maíz, respectivamente”.

En términos de valor, las exportaciones acumuladas de la primera parte del ciclo comercial de este año alcanzaron los 2072 millones de dólares, frente a los 1493 millones registrados a igual momento del ciclo comercial anterior, según Schildknecht.

Las exportaciones acumuladas en lo que va del ciclo comercial de este año alcanzan actualmente los 2072 millones de dólares Shutterstock

De acuerdo con el especialista, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior [DJVE] por parte de los exportadores ya alcanzan los 19 millones de toneladas. “De mantenerse el actual ritmo de embarques, las exportaciones podrían alcanzar alrededor de 45 millones de toneladas durante toda la campaña, estableciendo un nuevo récord histórico. Este volumen superaría en 11,8 millones de toneladas el promedio de los últimos cinco años y dejaría atrás la marca récord de la campaña 2020/21, cuando se exportaron 40,9 millones de toneladas”, indicó el analista.

Si bien el volumen será récord, en valor por ahora no se perfila así. Schildknecht proyectó un ingreso de US$9000 millones considerando un FOB de US$200 por tonelada. Para recordar, en 2020/2021 llegaron con las exportaciones de maíz, con mejores precios, unos US$9400 millones.

Para el experto de la consultora, “el principal fundamento” para pensar en un boom de ventas al mundo en volumen es la cosecha récord, “con estimaciones que oscilan entre 64 y 70 millones de toneladas según la fuente considerada”.

En este contexto, Eugenio Irazuegui, de Zeni, analizó el desempeño considerando lo que va del año calendario, enero-mayo, no el ciclo comercial. “Tomando las exportaciones de maíz concretadas en lo que va del año se registra un acumulado de 14,98 millones de toneladas, por encima de los 14,41 millones de toneladas en igual cantidad de meses del 2025”, indicó. Subrayó que el salto se dio en marzo-abril y mayo con el ingreso de la cosecha nueva.

El maíz argentino está con precios competitivos Marcelo Manera - LA NACION

El precio del cereal argentino es competitivo frente a otros países que también venden al mundo, como Brasil y los Estados Unidos. Sobre esto explicó: “Los precios FOB de exportación se ubican por debajo, entre 5 y 10 dólares por tonelada, con el grueso de las ventas al exterior destinadas a compradores del continente asiático. Se espera que Brasil, una vez generalizada la cosecha de la safrinha, se torne más competitivo para los embarques de julio a agosto”.