escuchar

“De qué vouchers me hablan, p…. En el campo de mis abuelos hay una de las tantas escuelas cerradas por falta de alumnos. Esa escuela nació por donación de ellos. Era y sería una necesidad para atraer gente al campo. Está cerrada como consecuencia del saqueo al agro”.

En un posteo que se volvió viral, el productor agropecuario Ernesto Bessone criticó la propuesta de Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA) que pretende, si asumiera, que la escuela pública pase a tener un sistema de vouchers (de financiamiento a la demanda), donde el Estado entrega a los padres dinero en un bono canjeable por cada hijo en edad escolar, para utilizar en los costos educativos del establecimiento escolar elegido por ellos mismos. “Es financiar a la gente, no a las instituciones”, explicó Milei.

Ya días atrás en la sede de Carbap, el gobernador bonaerense y aspirante a renovar su mandato por Unión por la Patria, Axel Kicillof, se había mostrado en contra del sistema planteado por LLA y destacó la importancia de la presencia del Estado en la educación en la ruralidad.

En el campo de mis abuelos hay una de las tantas escuelas cerradas por falta de alumnos. Esa escuela nació por donación de ellos. Era y sería una necesidad para atraer gente al campo. Está cerrada como consecuencia del del saqueo al agro. De que vouchers me hablan, pelotudos — Enrique Bessone 🚜👨🏻‍🌾🌱 (@kikebessone) October 6, 2023

Para Bessone, esto perjudicaría aun más mantener las escuelas rurales abiertas y, por ende, el arraigo de la gente en los campos se complicaría muchísimo. “Cómplices de seguir concentrando a la gente en la gran ciudad agrandando los cinturones de ignorancia y pobreza”, continuó su hilo en X.

Enseguida, sus seguidores se hicieron eco de la publicación y se sumaron con comentarios. “En un campo que atiendo en Mackenna, en la esquina del campo contra la calle, hay una escuela abandonada en terreno donado por los productores. Es un ignorante el que inventó el tema voucher. No saben qué es la escuela: es hogar donde reciben educación y a veces el único plato de comida del día”, detalló otro productor.

El ingeniero agrónomo Darío Colombatto también compartió su experiencia: “Ídem en el campo familiar de Entre Ríos, a 30 kilómetros de ruta 14 por tierra horrible, y a 80 de la ciudad. Mis abuelos donaron el terreno para la escuela, la parroquia y la comisaría. Nada de eso queda en pie”.

“Recuerdo una escuela rural en El Tropezón, Raíces, en Entre Ríos, que la manteníamos entre vecinos. Los chicos iban a educarse y comer. No cerraba por vacaciones, por el comedor que era indispensable. No sé si seguirá en pie”, se lamentó una mujer.

“No creo que odien el campo. Intuyo que no lo conocen, que nunca fueron a una fiesta de campo, que nunca se juntaron con gente que trabaja y se divierte, que ama lo que hace y quiere tener a su familia cerquita”, apuntó otro y Bessone le contestó: “Tampoco lo quieren conocer, solo dogmas que toman a rajatabla de alguien”.

Con cautela, una médica le respondió: “Yo esperaría un poco más para ver qué política en educación se aplica finalmente. Por lo pronto, lo único que estaría en condiciones de revertir la situación de esas escuelas, vale decir, reactivar la matrícula, es hacer la reforma impositiva que saque la presión sobre el sector agropecuario del interior”.

A esto Bessone le dijo: “No está de más ir avisando lo que pasa y lo que puede seguir pasando. Sobre todo en escuelas, donde los chicos no solo estudian, sino comen y duermen porque no les queda otra por la distancia. La presión impositiva es consecuencia directa que falte trabajo en el campo”.

“Mira si no hay capacidad para dar trabajo. Toda la gente expulsada del campo por hdp que se cansan de usarnos de caja. En el medio de la nada, hay gente también y es donde más hace falta para no expulsarla del territorio. La de mis abuelos está a pocos kilómetros del pueblo, en una zona donde estaba llena de gente, tamberos sobre todo. Esos tambos cerraron por malos gobiernos”, agregó.

Con otro posteo, un seguidor lo cruzó: “Es que los vouchers vendrían a solucionar ese problema que vos decís, todo lo contrario a lo que pensás. Los individuos elegirían donde estudiar, no los burócratas del Estado”. Y Bessone le contestó: “No podés elegir si estás lejos de todo. Las escuelas alejadas son todas deficitarias por la propia escasez de alumnos, ese sistema aceleraría los cierres”.

“Entonces el problema no es la escuela. Es que fuera de los centros urbanos te falta todo”, le retrucó otro. “Es lo que estoy diciendo. Hasta el momento hablan en general de un sistema que no aplica a gran parte del país que hoy tiene baja densidad poblacional”, explicó.

Uno le salió al cruce: “¿Qué tiene que ver el saqueo al agro a que no haya gente viviendo en el campo? Eso pasa a nivel mundial y va a seguir pasando. Solo queda darle servicios a los pueblos y que gente vaya a vivir, pero ya no por el campo”. Y Bessone ironizó: “No, no tiene nada que ver Martin. Para nada”.

El ida y vuelta se profundizó y otro le preguntó con sarcasmo: “Y ¿por qué están cerradas si los vouchers no se aplicaron? Sigamos como estamos que esta todo perfecto” y el productor finalizó: “Seguro con los vouchers vuelven a abrir, mamita!”.