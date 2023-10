escuchar

En medio del contexto económico, político y social difícil que vive el país, los productores y cámaras del sector han venido alertando sobre los problemas que tienen con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Siras) para traer insumos agropecuarios, como fertilizantes y agroquímicos. Por si no faltaran inconvenientes, para sorpresa en algunas actividades, como los tambos, se sumaron más trastornos que, si bien en este caso no tienen que ver con las Siras, le agregan dramatismo a la producción: el precio de los rollos para el ganado lechero. Todo ocurre en un momento de incertidumbre por lo que pueda ocurrir con el dólar luego de las elecciones del 22 del actual.

Según las diferentes cámaras que representan a las empresas importadoras de insumos como fertilizantes y agroquímicos, los inconvenientes con los pagos de las Siras, que “tenían un vencimiento entre agosto y septiembre”, se pasaron para dentro de 60 días. La respuesta que encontraron por estos días en los bancos es que “se cayó el validador”, por lo que no pueden cerrar las operaciones. Esto, dijeron en algunas empresas consultadas por LA NACION, se ha convertido en “una incertidumbre” que impacta en todos los eslabones de las diferentes cadenas agropecuarias.

De acuerdo con los trascendidos, hay ventas de productos en el mercado interno al dólar blue. Sin embargo, desde la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) aclararon que en su caso las empresas importan los productos al dólar oficial y se comercializan en esa misma condición. Aunque agregaron que no saben qué sucede en el resto de la cadena, es decir, en los distribuidores.

En el sector explicaron que el Gobierno estuvo aprobando Siras sin fecha de pago Archivo

En otros casos, explicaron que, si bien se venden los productos al dólar oficial, por ejemplo, los fertilizantes se encarecen en dólares ya que ingresan con un precio pero en el medio se genera una suerte de spread que se “justifica” por los problemas de importaciones. En otras palabras, ante la incertidumbre por la reposición de determinados productos hay precios que pueden llegar a elevarse regidos por la oferta y demanda, pero la operatoria siempre se realiza al dólar oficial. En algunos casos, el precio puede darse de un mix que sale del dólar oficial y el dólar blue.

“Nada es absoluto en la Argentina. Se sigue importando al dólar oficial con los retrasos, los problemas que existen y la acumulación de problemas a futuro, porque seguís trayendo mercadería que no te la dejan pagar por las Siras. El Gobierno estuvo aprobando Siras sin fecha de pago, por otro lado, había pedido en un momento para que se reperfilen las deudas al exterior por 60 días y ha pedido la renovación de esa prórroga de esa deuda por otros 60 días. Hoy, técnicamente, las empresas no pueden girar al exterior pagos de facturas”, dijo a LA NACION Diego Napolitano, prosecretario de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba).

Diego Napolitano, prosecretario de Cedasaba

Aclaró que el dólar que se usa para distribuir es el dólar oficial, en este momento a $350. En los diferentes eslabones de la cadena se espera una devaluación después de las elecciones generales. Además, el empresario sostuvo que el sector ya ve un horizonte de cara a la semana previa de los comicios. “Para el 16 de octubre muchas empresas están informándole a los distribuidores que hasta esa se van a tomar los pagos de deudas. Hasta el 16 se van a tomar propuestas de pago que vencen después del 22. A partir de ahí se sugiere que no van a recibir pagos, en vez de esperar a que el lunes pase algo. Lo que ha creado todo esto es una desorganización previa a las elecciones. Nadie cree en el dólar a $350”, detalló.

Napolitano sostuvo que, en general, el mercado argentino sigue sufriendo la sequía. Contó que la demanda comienza a traccionar por la situación de mejora en algunos puntos productivos del país. “Cuando vemos que la demanda tracciona vemos que comienza haber tensión en la oferta y ahí es cuando se ve el impacto de las Siras”, dimensionó.

Situación en los tambos

Por otra parte, el canal formal de la comercialización de los insumos forrajeros comenzó a reflejar los problemas de la distorsión del tipo de cambio. La productora agropecuaria y coordinadora de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Andrea Passerini, reveló el aumento de precios que tuvo el rollo para el ganado en las últimas semanas. “Ya no te venden nada a tipo de cambio actual. Lo que no acopiaste hasta ahora, alpiste. Quien puede, se pone el casco y se mete en su trinchera. Las vacas comen dólares, hay seca y no se puede comprar nada. Compren cascos”, lanzó en sus redes sociales.

La productora explicó la situación que viven los tamberos en este momento ante el aumento del precio de los rollos de alimento Twitter

La productora contó a este medio que una empresa que tiene un intermediario de Bolívar, Buenos Aires, desde Río Primero, Córdoba, le cobraba $49.000 por cada rollo de alfalfa, con flete incluido del camión, cuya capacidad es de 30 unidades. El flete le costaba $180.000. En tanto, el kilo del rollo de alimento $102,38.

“Estoy buscando por otras zonas, pero no hay. Por ahí te encontrás alguno que tenga guardado en la provincia de Buenos Aires, pero lo primero que pasan es esto de este tipo de cotización de $100 y $102 más flete. Es una locura total, o sea, un kilo de pasto vale un poquito menos que un litro de leche [$112, valor al productor]. La semana que viene va a valer lo mismo”, sostuvo.

No obstante, la Cámara Argentina de Alfalfa (CAA) actualizó el mes pasado los precios y sugirió que los rollos de alfalfa tienen un costo de $73 el kilo. Mientras que los pellets de alfalfa a granel por tonelada $73.000, además, los cubos de alfalfa en bolsas de 25 kilos $3200. Los megafardos de alfalfa $95 el kilo. Los fardos chicos de alfalfa, de 20-25 kilos, tienen un costo de $2200.