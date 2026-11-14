De un sachet a más de 60 países: la empresa argentina que duplicó sus exportaciones de silobolsas y ahora va por otro hito

En los años 80, la capacidad de almacenaje de granos de la Argentina no pasaba de los 38 millones de toneladas. Hoy, con cosechas que superan las 150 millones, cerca del 70% de los granos se guarda en silobolsas sobre los propios campos. Ese mismo cuello de botella logístico que el agro local resolvió hace décadas es el que hoy empuja la demanda en el mundo, donde el déficit de silos fijos y las pérdidas poscosecha obligan a buscar alternativas rápidas y de bajo costo. El resultado se ve en los números de exportación: IpesaSilo aumentó sus envíos al exterior más de un 120% en el último año y proyecta cerrar 2026 con entre 200.000 y 250.000 bolsas vendidas en más de 60 países.

En diálogo con LA NACION, su presidente, Mariano Klass, detalló las claves del negocio, el peso de Brasil y cómo operan para llegar a mercados complejos como Rusia y Ucrania, en pleno conflicto bélico. De acuerdo con el empresario, el país vecino es el mercado que mejor muestra el salto exportador de IpesaSilo. Es decir, las ventas allí se duplicaron y ya rondan las 100.000 unidades.

“Nosotros en Brasil estamos en unas 100.000 bolsas y estimamos que, como va el mercado y como estamos trabajando, este año va a ser 120.000, 130.000 bolsas”, explicó. Si la empresa alcanza las 250.000 unidades que proyecta exportar, Brasil representaría alrededor de la mitad de los envíos. Klass contó que la firma envió técnicos argentinos para acompañar la adopción del sistema y que también hubo asistencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Nos hicimos muy fuertes en todo lo que es la región, que es Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Estamos entrando en Venezuela nuevamente”, puntualizó. El empresario también destacó la presencia de la compañía en Estados Unidos, Canadá, Europa, África y Australia.

Klass atribuyó el crecimiento a la apertura comercial local, al menor costo de los insumos y a la adopción de una tecnología que permite guardar el grano cerca de donde se cosecha. “La Argentina ahora puede exportar libremente. Es más fácil poder hacer la gestión de exportación. El precio de las commodities y las materias primas han bajado, con lo cual, nosotros tenemos un precio mucho más competitivo ahora que antes, porque la Argentina también fabrica nuestra materia prima”, explicó.

Mariano Klass mientras recibe un premio por el desarrollo

En rigor, IpesaSilo ya había vendido silobolsas a Rusia para almacenar cereales en Siberia y también había abastecido a Ucrania antes de la guerra. Durante el conflicto, la firma mantuvo las ventas a Ucrania por medio de distribuidores. “Durante el conflicto le hemos vendido a Ucrania por medio de distribuidores nuestros, porque era muy difícil llegar por todo lo que es comercio exterior y los conflictos. Y en este momento, gracias al gran trabajo de la Cancillería argentina, estamos de vuelta retomando conexiones directamente con Ucrania y con la región. Y por otro lado también un distribuidor nuestro está trabajando con Rusia”, señaló Klass.

La compañía tiene stock disponible para despachar desde la Argentina si se concreta una operación. Según el empresario, la firma fabrica durante los 12 meses del año para atender entregas que se concentran en dos o tres meses. Precisó que hoy por hoy el principal mercado de la silobolsa es la Argentina. El empresario citó dos estimaciones para dimensionar la adopción local. Una se refiere a la capacidad total de almacenamiento del país y la otra, a la proporción del grano almacenado que se guarda en bolsas.

“En los años 80, la Argentina tenía una capacidad instalada para almacenar de 38 millones de toneladas. Se supone que este año vamos a superar las 150 millones de toneladas. Más del 60%, yo diría casi el 70%, del producto almacenado está hecho en bolsa de silo. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene bajo costo, es un producto que se coloca dentro de tu campo”, indicó.

Silobolsas de Ipesa en Georgia, EE.UU.

Guardar el grano en el establecimiento permite decidir cuándo retirarlo. Klass puso como ejemplo lo que sucede cuando llueve y los camiones no pueden entrar al campo. Con la mercadería embolsada, el productor puede reprogramar la carga. Es así que el empresario agregó que los puertos también utilizan el sistema para disponer de grano cerca del lugar de embarque cuando llega un buque.

El negocio abarca a fabricantes de maquinaria. Para llenar la bolsa se necesita una embolsadora y, para retirar el grano, una extractora. “Nuestro producto forma parte de un sistema de almacenaje no convencional, donde participan distintas fábricas o productos para hacer el embolsado. O sea, está la embutidora, que hay varias empresas en la Argentina, están los carros que llevan el cereal desde la cosechadora a la bolsa, están las extractora y, obviamente, está la bolsa”, explicó Klass.

La tecnología que usa la firma ALEJANDRO NANNINI

El sachet de leche

El desarrollo de IpesaSilo para guardar cereales se remonta a los años 90. En esa época, uno de los principales productos de la compañía era el sachet de leche. El primer paso fue trabajar con La Serenísima en una bolsa para conservar pasturas y asegurar alimento para el ganado en los meses de menor oferta forrajera. A partir de esa experiencia, el fundador de la firma se planteó si podía usar el mismo sistema para almacenar granos.

“El sistema nuestro se llama de atmósfera controlada. Quiere decir que una vez que se cierra la bolsa, y se cierra en la forma que nosotros, el fabricante, lo sugerimos, el producto queda como si estuviera estanco en un freezer. El cereal, que es un órgano viviente, va consumiendo el oxígeno que hay dentro de la bolsa”, dijo. Recordó un caso en Brasil, donde silobolsas quedaron bajo el agua en una inundación y cuando bajó el agua, el cereal se pudo utilizar: “Había quedado perfectamente guardado”.

Mariano Klass junto a su padre y hermano en el lanzamiento de la SiloRosa

La tecnología del sachet de leche fue el disparador. “Nos dijimos ¿y si colocamos adentro cereales? La mayoría de la gente dijo que no, que la bolsa vale muy poco dinero y lo que hay adentro es mucho dinero, que el riesgo es muchísimo”, recordó Klass sobre las primeras reacciones. “Se hicieron las pruebas con gente amiga y con el INTA. Las pruebas a campo duran más o menos dos años. A los dos años obtuvimos los resultados más que favorables”, agregó. De este modo, IpesaSilo comenzó con bolsas de dimensiones reducidas porque todavía no contaba con equipos para fabricarlas en tamaños mayores.

La silobolsa “reforzada” roja de nueve pies de diámetro y 75 metros de largo está entre las más demandadas y puede almacenar unas 200 toneladas de soja, contó el empresario. En Estados Unidos, Canadá y Uruguay, agregó, también se usan bolsas de 12 y 14 pies de diámetro.

La familia comenzó allá por los 90 con el desarrollo del silobolsa

Con el tiempo, incorporó otros modelos. Uno de ellos, desarrollado con WiAgro, lleva sensores instalados en fábrica para detectar cambios en las condiciones dentro de la bolsa. “A nosotros, tanto a mi hermano como a mí, como hijos, nos da mucha satisfacción ver el desarrollo que ha hecho nuestro padre. Hoy, como responsable de la compañía, tenemos una visión hacia el futuro, un compromiso de seguir innovando y desarrollando productos para que la empresa siga creciendo. Y por último, la satisfacción de que un producto de Argentina llegue al mundo”, cerró.