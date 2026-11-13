China proyecta duplicar su consumo de carne para 2040 y un empresario de ese país anticipa inversiones en la Argentina

ROSARIO.- El mercado mundial de la carne vacuna se reordena a partir de dos movimientos que parecen distantes pero que convergen sobre la Argentina: la expansión sostenida de la demanda china y las exigencias de calidad y estandarización que impone el mercado norteamericano. Ambos ejes atravesaron el panel “La geopolítica detrás de la carne. ¿Qué está cambiando en el mundo y cómo impacta en los fundamentos del mercado?”, que se desarrolló en el Congreso Federal Ganadero de Rosario, organizado por Rosgan, con las exposiciones de Weng Yu Qing, presidente en la Argentina de Huapei Agricultural Development Group, y de Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos.

El dato que ordenó la discusión lo aportó Weng Yu Qing: según las proyecciones del gobierno chino, el consumo de carne vacuna por habitante pasará de los 7 kilos anuales actuales a 15 kilos en 2040. Es decir, se duplicará en menos de quince años. La comparación con la Argentina, donde el consumo ronda los 50 kilos por persona por año, da la medida del margen de crecimiento. “Hay mucho margen para crecer”, resumió el empresario.

Huapei es una multinacional que importa carne en distintos países y cuenta con un mercado central propio y una cadena de distribución en China. Compra en Sudamérica en la Argentina y en Brasil, dos países que, según Weng Yu Qing, se convirtieron en proveedores relevantes del mercado chino hace poco menos de diez años. La Argentina le vende más del 60% de su carne a China.

El empresario Weng Yu Qing proyectó inversiones en la Argentina @casattistudio

“La producción local china cubre apenas la mitad de lo que se consume”, según Weng Yu Qing. Hay pocas tierras aptas para la cría y la urbanización avanza, con un correlato directo en la demanda de carne de calidad. “El crecimiento del consumo va a ser abastecido con la importación”, sostuvo. Ese desequilibrio entre oferta interna y demanda es lo que explica que China salga a comprar carne en todo el mundo y que la Argentina ocupe un lugar en ese esquema.

"El crecimiento del consumo va a ser abastecido con la importación”, sostuvo Dyadidans - Shutterstock

Weng Yu Qing describió también las particularidades del consumidor chino, que condicionan qué tipo de producto se exporta. La forma de cocción y de procesamiento difiere de la occidental: se utilizan ollas a presión y cocciones prolongadas que transforman la carne dura en tierna.

Por eso Huapei compra en la Argentina vacas viejas, animales de descarte cuya carne se adapta a ese tipo de preparación. Sin embargo, el empresario anticipó un cambio: el segmento premium crecerá por encima del de carne para cocción, porque los jóvenes chinos están incorporando nuevos hábitos de consumo. Ese desplazamiento abre una oportunidad distinta para la producción argentina, menos ligada al volumen y más a la calidad.

Sobre la logística, Weng Yu Qing fue concreto: los contenedores congelados que salen de la Argentina tardan unos 40 días en llegar a China. Describió la logística mundial como estable y señaló que la ventaja competitiva de su empresa no está en el transporte sino en la distribución interna. El 80% de los productos que llegan desde la Argentina se distribuye en la zona del puerto de Wujan, desde donde la mercadería se reparte por tren y por camión. Consultado sobre si esos productos alcanzan las regiones más alejadas del país, respondió que la red de distribución permite llegar, aunque el grueso del consumo se concentra en la zona de ingreso.

Uno de los puntos que el empresario planteó como pendiente es el de los productos con mayor elaboración. Huapei quiere llevar más productos procesados desde la Argentina a China. “No sólo es una necesidad del mercado”, explicó, sino que requiere que los gobiernos se pongan de acuerdo y otorguen las habilitaciones correspondientes para que esos productos puedan ingresar. La negociación bilateral aparece así como una condición para subir en la cadena de valor.

Weng Yu Qing también se refirió al esquema de cuotas que implementó China y a su impacto sobre el consumidor. Dijo que el efecto se reflejó en el precio, que la medida no afectó a la Argentina tanto como a Brasil y que, en el caso de su empresa, resultó beneficiosa. Para el año próximo, adelantó, habrá más cupo.

Inversiones

La empresa, que ya invirtió en Australia, está planificando inversiones en la Argentina. “Somos jóvenes en la Argentina, a pesar de que desde hace diez años tenemos relación con el país”, señaló, y agregó que la participación de Huapei en la cadena industrial argentina es cada vez mayor. “Vemos a la Argentina como una gran potencia”, dijo.

Si la exposición de Weng Yu Qing describió un mercado en expansión, la de Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska, se centró en las reglas de juego de otro mercado, el de Estados Unidos, donde la calidad no es un atributo deseable sino un requisito de entrada.

Di Costanzo reconstruyó la historia de la tipificación de carnes en su país, que se remonta a 1918. El objetivo original era garantizar una transacción clara y honesta y diferenciar los tipos de carne. Hacia 1960, explicó, el ganado estadounidense no tenía influencia de sangre extranjera. La necesidad de producir más carne llevó a importar genética europea, con un costo: se perdió marmoreo, una de las características que definen la calidad en ese mercado.

“Vemos a la Argentina como una gran potencia”, dijo el empresario chino Ashton Fei - Shutterstock

El especialista describió también las diferencias en el consumo. En Estados Unidos predominan los cortes del medio y el bife se parte de distintas formas, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina. Por fuera de eso está la carne picada, que concentra la mayor parte del consumo en los hogares. La inmigración, señaló, empieza a modificar los cortes que se demandan.

Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska Congreso Federal Ganadero

Sobre el acceso al mercado norteamericano, Di Costanzo fue directo: existen barreras paraarancelarias y la calidad es la vía para superarlas. Dijo que viaja a la Argentina desde hace 30 años, que le gusta la carne que se vende en el país y que la calidad es buena. “Lo que hay que corregir son los acuerdos entre gobiernos para introducirla tipificada”, afirmó. Como en el caso chino, la negociación diplomática aparece como el cuello de botella.

Propuso el caso de México como referencia para la Argentina. Durante años, Estados Unidos importaba 1,2 millones de terneros mexicanos para engordarlos en su territorio. México desarrolló feedlots de gran escala, alimenta sus propios animales y hoy vende carne procesada al mercado norteamericano. La mayor parte de esa carne es picada, pero México está interesado en vender carne tipificada, un salto que supone integrarse al sistema de clasificación estadounidense.

El especialista describió además la estructura del engorde a corral en su país, donde conviven dos modelos: el familiar y el corporativo. Hay feedlots familiares de 60.000 cabezas. La lógica, explicó, se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaló la idea de que el productor debía producir granos para los animales y agregar valor en el propio campo. “El mundo sigue comiendo carne”, sostuvo.

Di Costanzo insistió en que la tipificación requiere “un esfuerzo serio” para que todas las transacciones del mercado se realicen sobre esa base. Y dejó un dato sobre el horizonte productivo de su país: en 2027, Estados Unidos tendrá más de un millón de cabezas de reemplazo.